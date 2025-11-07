💷 GBPUSD ปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE)

แม้ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดจะออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ แต่ตลาดส่วนใหญ่ยังคาดว่า ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) วันนี้
แม้อัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง (อยู่ที่ 3.8% ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่ BoE คาดการณ์ไว้) รวมถึงแรงกดดันจากราคาบริการที่ลดลงและการเติบโตของค่าจ้างที่เริ่มชะลอ แต่ระดับเงินเฟ้อยังคงเกือบ สูงกว่าสองเท่าของเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ของการเข้มงวดทางการคลังผ่านการขึ้นภาษีในงบประมาณถัดไปก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการ MPC จึงมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับการเห็นแนวโน้มเงินเฟ้อลดลงอย่างยั่งยืนก่อนจะพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปตลาดคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นจนถึง ช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026 เมื่ออัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะลดลงใกล้ระดับ 2.5%
การกำหนดราคาในตลาดและเสียงคัดค้านภายในคณะกรรมการ
ขณะนี้ตลาดกำหนดความเป็นไปได้เพียง 25% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ โดยการลดดอกเบี้ยเต็มจำนวน 25 จุดพื้นฐาน (bps) ถูกสะท้อนไว้เต็มที่สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้รวมของการลดดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์ล่าสุดในสหรัฐฯ ที่ตลาดได้ประเมินเกือบเต็มจำนวนแล้วว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
แหล่งที่มา: Bloomberg
แม้ตลาดจะประเมินความน่าจะเป็นเพียง 25% สำหรับการลดดอกเบี้ยในวันนี้ แต่ก็ถือว่ายัง “ประเมินต่ำ” กว่าความเป็นจริง ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดแนวโน้มเงินเฟ้อในไตรมาสต่อไปคือ งบประมาณของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะประกาศในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หากงบประมาณนี้มาพร้อมนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) อาจมั่นใจมากขึ้นในแนวโน้มการลดเงินเฟ้าอย่างต่อเนื่อง และอาจตัดสินใจลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม
จากบริบทนี้ มีโอกาสที่เราจะเห็น สัญญาณผ่อนคลาย (Dovish Signal) ปรากฏขึ้นในวันนี้ ทั้งในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการและผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งในการประชุมครั้งก่อนมีสมาชิกคณะกรรมการ (MPC) จำนวน 2 คนโหวตสนับสนุนการลดดอกเบี้ย และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 3 คนในครั้งนี้
ผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์ (GBP):
หาก BoE ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ อาจช่วยหนุนการฟื้นตัวล่าสุดของคู่เงิน GBP/USD ซึ่งกำลังทดสอบกรอบราคาที่คล้ายกับช่วงการปรับตัวขึ้นปลายเดือนตุลาคม หากถ้อยแถลงวันนี้ไม่ผ่อนคลายจนเกินไป การปรับขึ้นนี้อาจขยายต่อไปได้ถึงบริเวณ 1.3200
ในทางกลับกัน หากมีการลดดอกเบี้ยในวันนี้ ค่าเงินปอนด์มีแนวโน้ม ร่วงลงทันทีต่ำกว่า 1.30 โดยสถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเช่นกันหาก BoE ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะพร้อมผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนธันวาคม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงบประมาณที่กำลังจะประกาศในปลายเดือนนี้
เวเนซุเอลา: การเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?
⏫US100 พุ่งขึ้น 1% รับความหวังเรื่องการลดภาษี/ภาษีศุลกากร
US OPEN: นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนหลังการปรับฐานหรือไม่?
⏬ ค่าเงิน EUR/USD ปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน