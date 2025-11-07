อ่านเพิ่มเติม
09:11 · 7 พฤศจิกายน 2025

BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จอห์นสันกล่าวในวันนี้ว่า "(...) ผมมีความหวังน้อยลงเกี่ยวกับการยุติการปิดทำการรัฐบาล" การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อดูเหมือนจะกดดันเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับตัวลดลงในวันนี้หลังจากแตะระดับแนวต้านสำคัญใกล้ EMA200 (เส้นสีแดง)

 

Source: xStation5

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

7 พฤศจิกายน 2025, 09:17

7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

