BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จอห์นสันกล่าวในวันนี้ว่า "(...) ผมมีความหวังน้อยลงเกี่ยวกับการยุติการปิดทำการรัฐบาล" การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อดูเหมือนจะกดดันเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับตัวลดลงในวันนี้หลังจากแตะระดับแนวต้านสำคัญใกล้ EMA200 (เส้นสีแดง)
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉