สมาชิก Fed แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ 🗽 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

- สมาชิก Fed Logan และ Schmid แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ
สรุปความเห็นสมาชิก Fed: Logan และ Schmid เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ
Fed Logan:
-
หากอัตรา repo ล่าสุดไม่ใช่เรื่องชั่วคราว Fed อาจต้องเริ่มซื้อสินทรัพย์
-
การเลิกจ้างและการขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงต่ำ แต่ติดตามประกาศเลิกจ้างล่าสุด
-
การเติบโตของการจ้างงานสุทธิ (breakeven payroll growth) น่าจะลดลงเหลือ 30,000 ตำแหน่งต่อเดือน
-
ไม่เห็นความจำเป็นลดดอกเบี้ยสัปดาห์นี้ เศรษฐกิจยังไม่เรียกร้อง
-
ตลาดแรงงานอยู่ในสภาวะสมดุล ค่อยๆ เย็นตัวลง
-
ความต่างระหว่าง TGCR และ IORB เป็นตัวชี้วัดสำคัญของปริมาณเงินสำรอง
-
ถึงเวลาที่ Fed ควรปรับปรุง target rate
-
ขนาดและช่วงเวลาการซื้อสินทรัพย์ไม่ควรทำแบบกลไกอัตโนมัติ
-
ผู้ค้าควรเตรียมพร้อมเข้าถึง SRF
-
รู้สึกผิดหวังที่อัตรา tri-party repo สูงกว่า SRF
-
อาจมีพื้นที่สำหรับลดปริมาณเงินสำรองเล็กน้อยเพิ่มเติม
-
Fed ได้บรรเทาความเสี่ยงด้านการจ้างงานด้วยการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน
-
จะเป็นเรื่องยากหากต้องลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม
-
Logan ต้องการให้ดอกเบี้ยคงที่ในสัปดาห์นี้
Fed Schmid:
-
ตลาดแรงงานโดยรวมอยู่ในสภาวะสมดุล แต่เงินเฟ้อยังสูง
-
การลดดอกเบี้ยอาจทำให้ความมุ่งมั่นของ Fed ต่อเงินเฟ้อ 2% ถูกตั้งคำถาม
-
นโยบายการเงินควรต้านการเติบโตของอุปสงค์
-
ทิศทางนโยบายของ Fed ยังเป็นแบบ จำกัดการกระชับเพียงเล็กน้อย
-
การลดดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงานได้
สรุปภาพรวม:
ทั้งสองคนมองว่าตลาดแรงงานค่อนข้างสมดุล และยังไม่เห็นเหตุผลเร่งด่วนในการลดดอกเบี้ย แม้เงินเฟ้อยังสูง โดย Logan เน้นเรื่องการจัดการเงินสำรองและ repo rates ส่วน Schmid เตือนว่า rate cut อาจส่งสัญญาณผิดเกี่ยวกับเงินเฟ้อ 2% และไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงาน
Source: xStation5
