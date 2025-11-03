อ่านเพิ่มเติม
3 พฤศจิกายน 2025

สมาชิก Fed แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ 🗽 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ประเด็นหลัก
  • สมาชิก Fed Logan และ Schmid แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ

สรุปความเห็นสมาชิก Fed: Logan และ Schmid เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Fed Logan:

  • หากอัตรา repo ล่าสุดไม่ใช่เรื่องชั่วคราว Fed อาจต้องเริ่มซื้อสินทรัพย์

  • การเลิกจ้างและการขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงต่ำ แต่ติดตามประกาศเลิกจ้างล่าสุด

  • การเติบโตของการจ้างงานสุทธิ (breakeven payroll growth) น่าจะลดลงเหลือ 30,000 ตำแหน่งต่อเดือน

  • ไม่เห็นความจำเป็นลดดอกเบี้ยสัปดาห์นี้ เศรษฐกิจยังไม่เรียกร้อง

  • ตลาดแรงงานอยู่ในสภาวะสมดุล ค่อยๆ เย็นตัวลง

  • ความต่างระหว่าง TGCR และ IORB เป็นตัวชี้วัดสำคัญของปริมาณเงินสำรอง

  • ถึงเวลาที่ Fed ควรปรับปรุง target rate

  • ขนาดและช่วงเวลาการซื้อสินทรัพย์ไม่ควรทำแบบกลไกอัตโนมัติ

  • ผู้ค้าควรเตรียมพร้อมเข้าถึง SRF

  • รู้สึกผิดหวังที่อัตรา tri-party repo สูงกว่า SRF

  • อาจมีพื้นที่สำหรับลดปริมาณเงินสำรองเล็กน้อยเพิ่มเติม

  • Fed ได้บรรเทาความเสี่ยงด้านการจ้างงานด้วยการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน

  • จะเป็นเรื่องยากหากต้องลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

  • Logan ต้องการให้ดอกเบี้ยคงที่ในสัปดาห์นี้

Fed Schmid:

  • ตลาดแรงงานโดยรวมอยู่ในสภาวะสมดุล แต่เงินเฟ้อยังสูง

  • การลดดอกเบี้ยอาจทำให้ความมุ่งมั่นของ Fed ต่อเงินเฟ้อ 2% ถูกตั้งคำถาม

  • นโยบายการเงินควรต้านการเติบโตของอุปสงค์

  • ทิศทางนโยบายของ Fed ยังเป็นแบบ จำกัดการกระชับเพียงเล็กน้อย

  • การลดดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงานได้

สรุปภาพรวม:
ทั้งสองคนมองว่าตลาดแรงงานค่อนข้างสมดุล และยังไม่เห็นเหตุผลเร่งด่วนในการลดดอกเบี้ย แม้เงินเฟ้อยังสูง โดย Logan เน้นเรื่องการจัดการเงินสำรองและ repo rates ส่วน Schmid เตือนว่า rate cut อาจส่งสัญญาณผิดเกี่ยวกับเงินเฟ้อ 2% และไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงาน

 

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

