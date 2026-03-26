ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed

นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาข้อมูลความเชื่อมั่นจากเศรษฐกิจหลักในยุโรป และถ้อยแถลงจากสมาชิก Fed อย่าง Stephen Miran ซึ่งอาจถูกมองเป็น “ตัวทดสอบท่าที” ต่อมุมมองด้านเงินเฟ้อ และอาจสะท้อนแนวทางของ Kevin Warsh ที่ถูกคาดว่าจะเข้ามารับตำแหน่งผู้นำ Fed ต่อจาก Jerome Powell
ปฏิทินเศรษฐกิจ
07:00 GMT – เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (GfK) เดือนมีนาคม คาด -27.3 (ครั้งก่อน -24.3)
07:45 GMT – ฝรั่งเศส: ดัชนีบรรยากาศธุรกิจเดือนมีนาคม คาด 96 (ครั้งก่อน 97)
และความเชื่อมั่นผู้บริโภค คาด 89 (ครั้งก่อน 91)
09:00 GMT – อิตาลี: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคม คาด 95.6 (ครั้งก่อน 97.4)
09:00 GMT – นอร์เวย์: ประชุม Norges Bank คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 4%
12:30 GMT – สหรัฐฯ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน คาด 210K (ครั้งก่อน 205K)
15:00 GMT – สหรัฐฯ: ดัชนี Kansas City Fed คาด 3 (ครั้งก่อน 5)
20:00 GMT – สหรัฐฯ: ถ้อยแถลง Lisa Cook (Fed)
22:00 GMT – สหรัฐฯ: ถ้อยแถลง Stephen Miran (Fed)
