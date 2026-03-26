อ่านเพิ่มเติม
14:38 · 26 มีนาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed

-
-
Open account Download free app
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง โดยไม่มีตัวเลขใดที่คาดว่าจะสร้างความผันผวนในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ (US jobless claims) ถือเป็นปัจจัยที่มีโอกาสส่งผลต่อตลาดมากที่สุด เนื่องจากอาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณความแข็งแกร่งต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งอาจหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาข้อมูลความเชื่อมั่นจากเศรษฐกิจหลักในยุโรป และถ้อยแถลงจากสมาชิก Fed อย่าง Stephen Miran ซึ่งอาจถูกมองเป็น “ตัวทดสอบท่าที” ต่อมุมมองด้านเงินเฟ้อ และอาจสะท้อนแนวทางของ Kevin Warsh ที่ถูกคาดว่าจะเข้ามารับตำแหน่งผู้นำ Fed ต่อจาก Jerome Powell

ปฏิทินเศรษฐกิจ

07:00 GMT – เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (GfK) เดือนมีนาคม คาด -27.3 (ครั้งก่อน -24.3)

07:45 GMT – ฝรั่งเศส: ดัชนีบรรยากาศธุรกิจเดือนมีนาคม คาด 96 (ครั้งก่อน 97)
และความเชื่อมั่นผู้บริโภค คาด 89 (ครั้งก่อน 91)

09:00 GMT – อิตาลี: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคม คาด 95.6 (ครั้งก่อน 97.4)

09:00 GMT – นอร์เวย์: ประชุม Norges Bank คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 4%

12:30 GMT – สหรัฐฯ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน คาด 210K (ครั้งก่อน 205K)

15:00 GMT – สหรัฐฯ: ดัชนี Kansas City Fed คาด 3 (ครั้งก่อน 5)

20:00 GMT – สหรัฐฯ: ถ้อยแถลง Lisa Cook (Fed)

22:00 GMT – สหรัฐฯ: ถ้อยแถลง Stephen Miran (Fed)

Source: xStation5

27 มีนาคม 2026, 15:09

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ปลายสัปดาห์ที่เงียบสงบสำหรับตลาด
26 มีนาคม 2026, 16:25

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในเยอรมนีและฝรั่งเศส ท่ามกลางราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
25 มีนาคม 2026, 14:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สต็อกน้ำมันและดุลการค้าสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส 🔎
25 มีนาคม 2026, 13:46

สรุปข่าวเช้า 25 มี.ค.
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก