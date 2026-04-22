วอร์ชให้การต่อวุฒิสภา: “ผมจะไม่เป็นเครื่องมือของประธานาธิบดี” และส่งสัญญาณวาระการปฏิรูปธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

คำให้การของเควิน วอร์ชต่อวุฒิสภา: มิติการเมืองของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
การไต่สวนของ Kevin Warsh ต่อวุฒิสภาในวันนี้มีน้ำหนักทางการเมืองชัดเจน ไม่ใช่เพียงประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้น ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นประธาน Fed พยายามวางภาพตัวเองในสองบทบาทพร้อมกัน คือผู้สนับสนุนธนาคารกลางที่แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และเป็นอิสระ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างการดำเนินนโยบายของ Fed อย่างลึกซึ้ง
ประเด็นสำคัญของการให้การครั้งนี้คือการวิพากษ์กรอบการสื่อสารและนโยบายปัจจุบันของ Fed โดยเฉพาะเรื่อง forward guidance ขนาดงบดุล และวิธีการตีความเงินเฟ้อ อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องความเป็นอิสระทางการเมือง ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของการซักถาม เนื่องจากมีความกังวลว่าเขาอาจใกล้ชิดกับโดนัลด์ ทรัมป์มากเกินไป
คำกล่าวสำคัญจากการไต่สวน
“ผมจะไม่เป็นเครื่องมือของประธานาธิบดี”
วอร์ชย้ำอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ทำหน้าที่เป็น “เครื่องมือ” ของฝ่ายบริหาร ทำให้เกิดความมั่นใจว่า Fed จะยังคงความเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมือง
“ผมจะไม่ตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า”
เขายืนยันว่าไม่ยอมรับการกำหนดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า สะท้อนแนวคิดว่าการดำเนินนโยบายต้องยืดหยุ่นและอิงข้อมูลเศรษฐกิจ
“Fed ต้องเป็นอิสระอย่างเคร่งครัด”
แม้จะสนับสนุนการประสานงานในบางมิติ แต่เขาย้ำว่าการตัดสินใจนโยบายการเงินต้องแยกจากรัฐบาลโดยสิ้นเชิง
“ผมไม่เชื่อใน forward guidance”
วอร์ชมองว่าการส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยทำให้ตลาดบิดเบือนและลดความยืดหยุ่นของนโยบาย
“ข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันไม่สมบูรณ์”
เขาวิจารณ์คุณภาพข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลมหภาคว่าไม่สามารถสะท้อนแรงกดดันด้านราคาได้ครบถ้วน
“เราต้องการกรอบเงินเฟ้อใหม่”
เสนอให้มีการออกแบบวิธีวิเคราะห์เงินเฟ้อใหม่ ให้ทันสมัยและยืดหยุ่นมากขึ้น
“Fed โฟกัสช็อกระยะสั้นมากเกินไป”
เขามองว่า Fed ตอบสนองต่อเหตุการณ์ระยะสั้นมากเกินไป แทนที่จะเน้นแนวโน้มเงินเฟ้อระยะยาว
“งบดุลที่เล็กลงจะช่วยประสิทธิภาพนโยบาย”
เขาเชื่อว่าขนาดงบดุลปัจจุบันบิดเบือนกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน
“สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินแล้ว”
ยอมรับว่า crypto และสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นองค์ประกอบถาวรของระบบการเงิน
“เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงด้านอุปทานอย่างรุนแรง”
ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีและ AI ทำให้โมเดลเศรษฐศาสตร์แบบเดิมใช้ได้ยากขึ้น
ภาพรวมเชิงวิเคราะห์
โดยรวม วอร์ชพยายามสร้างสมดุลระหว่างสองแนวคิดที่ขัดแย้งกัน:
- ยืนยันความเป็นอิสระของ Fed อย่างแข็งแกร่ง
- แต่ในขณะเดียวกันเสนอการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้ง
เขาวางตัวเองเป็น “ผู้ปฏิรูปสถาบัน” มากกว่าผู้สานต่อแนวนโยบายเดิมของ Fed ขณะที่คำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ว่า วุฒิสภาจะเชื่อมั่นในความเป็นอิสระของเขาเพียงพอหรือไม่ ท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองที่ต้องการให้ Fed ลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว
ข่าวเด่นวันนี้ 22 เม.ย.
ผลประกอบการภาคกลาโหม: RTX Corporation, Thales Group และ Northrop Grumman
BREAKING: ยอดขายของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้!
สรุปตลาด: ความหวังในการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านกำลังช่วยหนุนบรรยากาศตลาด ⚡