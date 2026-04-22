อ่านเพิ่มเติม
08:42 · 22 เมษายน 2026

วอร์ชให้การต่อวุฒิสภา: “ผมจะไม่เป็นเครื่องมือของประธานาธิบดี” และส่งสัญญาณวาระการปฏิรูปธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

คำให้การของเควิน วอร์ชต่อวุฒิสภา: มิติการเมืองของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

การไต่สวนของ Kevin Warsh ต่อวุฒิสภาในวันนี้มีน้ำหนักทางการเมืองชัดเจน ไม่ใช่เพียงประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้น ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นประธาน Fed พยายามวางภาพตัวเองในสองบทบาทพร้อมกัน คือผู้สนับสนุนธนาคารกลางที่แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และเป็นอิสระ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างการดำเนินนโยบายของ Fed อย่างลึกซึ้ง

ประเด็นสำคัญของการให้การครั้งนี้คือการวิพากษ์กรอบการสื่อสารและนโยบายปัจจุบันของ Fed โดยเฉพาะเรื่อง forward guidance ขนาดงบดุล และวิธีการตีความเงินเฟ้อ อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องความเป็นอิสระทางการเมือง ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของการซักถาม เนื่องจากมีความกังวลว่าเขาอาจใกล้ชิดกับโดนัลด์ ทรัมป์มากเกินไป

คำกล่าวสำคัญจากการไต่สวน

“ผมจะไม่เป็นเครื่องมือของประธานาธิบดี”
วอร์ชย้ำอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ทำหน้าที่เป็น “เครื่องมือ” ของฝ่ายบริหาร ทำให้เกิดความมั่นใจว่า Fed จะยังคงความเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมือง

“ผมจะไม่ตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า”
เขายืนยันว่าไม่ยอมรับการกำหนดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า สะท้อนแนวคิดว่าการดำเนินนโยบายต้องยืดหยุ่นและอิงข้อมูลเศรษฐกิจ

“Fed ต้องเป็นอิสระอย่างเคร่งครัด”
แม้จะสนับสนุนการประสานงานในบางมิติ แต่เขาย้ำว่าการตัดสินใจนโยบายการเงินต้องแยกจากรัฐบาลโดยสิ้นเชิง

“ผมไม่เชื่อใน forward guidance”
วอร์ชมองว่าการส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยทำให้ตลาดบิดเบือนและลดความยืดหยุ่นของนโยบาย

“ข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันไม่สมบูรณ์”
เขาวิจารณ์คุณภาพข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลมหภาคว่าไม่สามารถสะท้อนแรงกดดันด้านราคาได้ครบถ้วน

“เราต้องการกรอบเงินเฟ้อใหม่”
เสนอให้มีการออกแบบวิธีวิเคราะห์เงินเฟ้อใหม่ ให้ทันสมัยและยืดหยุ่นมากขึ้น

“Fed โฟกัสช็อกระยะสั้นมากเกินไป”
เขามองว่า Fed ตอบสนองต่อเหตุการณ์ระยะสั้นมากเกินไป แทนที่จะเน้นแนวโน้มเงินเฟ้อระยะยาว

“งบดุลที่เล็กลงจะช่วยประสิทธิภาพนโยบาย”
เขาเชื่อว่าขนาดงบดุลปัจจุบันบิดเบือนกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน

“สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินแล้ว”
ยอมรับว่า crypto และสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นองค์ประกอบถาวรของระบบการเงิน

“เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงด้านอุปทานอย่างรุนแรง”
ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีและ AI ทำให้โมเดลเศรษฐศาสตร์แบบเดิมใช้ได้ยากขึ้น

ภาพรวมเชิงวิเคราะห์

โดยรวม วอร์ชพยายามสร้างสมดุลระหว่างสองแนวคิดที่ขัดแย้งกัน:

  • ยืนยันความเป็นอิสระของ Fed อย่างแข็งแกร่ง
  • แต่ในขณะเดียวกันเสนอการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้ง

เขาวางตัวเองเป็น “ผู้ปฏิรูปสถาบัน” มากกว่าผู้สานต่อแนวนโยบายเดิมของ Fed ขณะที่คำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ว่า วุฒิสภาจะเชื่อมั่นในความเป็นอิสระของเขาเพียงพอหรือไม่ ท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองที่ต้องการให้ Fed ลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว

 

22 เมษายน 2026, 08:45

ฟอเร็ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก