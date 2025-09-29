Fed Barkin พูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายการเงิน 🗽

Thomas Barkin (Fed) พูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายการเงิน
อัตราจ้างงานใหม่ที่ทำให้ตลาดแรงงาน “คงตัว” อยู่ราว 0–50K ตำแหน่งต่อเดือน
เศรษฐกิจยังขยายตัว แต่ไม่แรงเหมือนปี 2022–2023
เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
เฟดต้อง “เอน” ไปที่ ภารกิจด้านการจ้างงาน มากขึ้น ข้อมูลใหม่จะเป็นตัวชี้ว่าควรลดดอกเบี้ยต่อหรือไม่
ตลาดแรงงานเริ่ม เปราะบาง, แนวโน้มการจ้างงาน “ไปผิดทาง” แม้ระดับว่างงานยังไม่น่ากังวล
การใช้จ่ายผู้บริโภคยังแข็งแรงทั้งรายได้สูงและต่ำ
การลดดอกเบี้ยล่าสุดควรช่วยตลาดแรงงาน พร้อมกดดันเงินเฟ้อที่ยังเกินเป้า
บริษัทพยายามผลักภาระต้นทุน (รวมถึงภาษี) ไปที่ผู้บริโภค แต่เจอแรงต้านจากลูกค้า