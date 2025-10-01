Fed – Collins ชี้ว่าผลกระทบจากการขึ้นภาษีมีต่อเงินเฟ้อ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ความคิดเห็นของ Susan M. Collins ประธาน Fed บอสตัน เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาษี และ AI
ตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความมั่งคั่งของครัวเรือนและสนับสนุนการบริโภค
ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าผลกระทบจากภาษีจะออกมาเป็นอย่างไร
การประชุม FOMC เดือนกันยายนเป็นไปตามข้อมูลและการวิเคราะห์
AI จะสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ยังประเมินผลลัพธ์ได้ยาก
AI เป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่มีผลกระทบกว้าง
นโยบายการเงินแบบจำกัดเล็กน้อยเหมาะสม
ครัวเรือนยังกังวลเรื่องแรงกดดันเงินเฟ้อ
การเติบโตของผลิตภาพอาจช่วยจำกัดผลกระทบเงินเฟ้อจากภาษี
ความกังวลเรื่องความเปราะบางของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
เป็นเรื่องดีที่เจ้าหน้าที่ Fed แสดงมุมมองหลายด้าน
ต้องระวังว่า ระยะยาวของเงินเฟ้อสูงอาจเปลี่ยนจิตวิทยาตลาด
คาดว่าผลกระทบจากภาษีจะเกิดขึ้น แต่คาดว่ามีผลกระทบน้อย
การประเมินเศรษฐกิจตอนนี้ซับซ้อน
Fed ไม่ได้กำหนดเส้นทางนโยบายล่วงหน้าในการประชุมกันยายน
ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ และ Fed ควรพิจารณาทั้งสองด้านของภารกิจ
คาดว่าการจ้างงานจะฟื้นเมื่อบริษัทปรับตัวต่อภาษี
อาจเหมาะสมที่จะผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมเล็กน้อยในปี 2025
การเติบโตทางเศรษฐกิจยังยืดหยุ่น แม้ตลาดแรงงานอ่อนตัว
ความต้องการแรงงานอาจลดลงและทำให้อัตราการว่างงานเพิ่ม
เงินเฟ้อยังคง “สูง” ถึงปีหน้า ก่อนจะเริ่มลดลง
คาดว่าการจ้างงานจะฟื้นหลังบริษัทปรับตัวเข้ากับภาษี
ภาพรวมเศรษฐกิจอยู่ในสถานะ “ค่อนข้างปกติ”
ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่ามีแนวโน้มเงินเฟ้อและตลาดแรงงานแย่ลง
แม้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ แต่ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าปรับตัวลดลง
นโยบายการเงินแบบจำกัดเล็กน้อยเหมาะสมเพราะเงินเฟ้อ
สนับสนุนการลดดอกเบี้ย Fed ล่าสุด เนื่องจากความเสี่ยงต่อภารกิจของ Fed