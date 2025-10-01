อ่านเพิ่มเติม

Fed – Collins ชี้ว่าผลกระทบจากการขึ้นภาษีมีต่อเงินเฟ้อ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

08:30 1 ตุลาคม 2025

ความคิดเห็นของ Susan M. Collins ประธาน Fed บอสตัน เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาษี และ AI

  • ตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความมั่งคั่งของครัวเรือนและสนับสนุนการบริโภค

  • ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าผลกระทบจากภาษีจะออกมาเป็นอย่างไร

  • การประชุม FOMC เดือนกันยายนเป็นไปตามข้อมูลและการวิเคราะห์

  • AI จะสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ยังประเมินผลลัพธ์ได้ยาก

  • AI เป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่มีผลกระทบกว้าง

  • นโยบายการเงินแบบจำกัดเล็กน้อยเหมาะสม

  • ครัวเรือนยังกังวลเรื่องแรงกดดันเงินเฟ้อ

  • การเติบโตของผลิตภาพอาจช่วยจำกัดผลกระทบเงินเฟ้อจากภาษี

  • ความกังวลเรื่องความเปราะบางของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

  • เป็นเรื่องดีที่เจ้าหน้าที่ Fed แสดงมุมมองหลายด้าน

  • ต้องระวังว่า ระยะยาวของเงินเฟ้อสูงอาจเปลี่ยนจิตวิทยาตลาด

  • คาดว่าผลกระทบจากภาษีจะเกิดขึ้น แต่คาดว่ามีผลกระทบน้อย

  • การประเมินเศรษฐกิจตอนนี้ซับซ้อน

  • Fed ไม่ได้กำหนดเส้นทางนโยบายล่วงหน้าในการประชุมกันยายน

  • ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ และ Fed ควรพิจารณาทั้งสองด้านของภารกิจ

  • คาดว่าการจ้างงานจะฟื้นเมื่อบริษัทปรับตัวต่อภาษี

  • อาจเหมาะสมที่จะผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมเล็กน้อยในปี 2025

  • การเติบโตทางเศรษฐกิจยังยืดหยุ่น แม้ตลาดแรงงานอ่อนตัว

  • ความต้องการแรงงานอาจลดลงและทำให้อัตราการว่างงานเพิ่ม

  • เงินเฟ้อยังคง “สูง” ถึงปีหน้า ก่อนจะเริ่มลดลง

  • คาดว่าการจ้างงานจะฟื้นหลังบริษัทปรับตัวเข้ากับภาษี

  • ภาพรวมเศรษฐกิจอยู่ในสถานะ “ค่อนข้างปกติ”

  • ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่ามีแนวโน้มเงินเฟ้อและตลาดแรงงานแย่ลง

  • แม้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ แต่ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าปรับตัวลดลง

  • นโยบายการเงินแบบจำกัดเล็กน้อยเหมาะสมเพราะเงินเฟ้อ

  • สนับสนุนการลดดอกเบี้ย Fed ล่าสุด เนื่องจากความเสี่ยงต่อภารกิจของ Fed

