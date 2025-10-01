อ่านเพิ่มเติม

Wall Street ทรุดตัว ท่ามกลางความเสี่ยงชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ 🏛️

08:43 1 ตุลาคม 2025

  • ยุโรป

  • ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น: IBEX +1.2%, SMI20 +1%, DAX +0.5%, FTSE100 +0.6%, CAC และ FTSE MIB +0.2%

  • ข้อมูลเศรษฐกิจผสม: GDP สหราชอาณาจ์ดี, CPI เยอรมนีสูงกว่าคาดเล็กน้อย, ขณะที่อิตาลีและฝรั่งเศสต่ำกว่าคาด

  • สรุปคือ ตลาดโลกผสม: หุ้นยุโรปปรับขึ้น แม้ Wall Street ยังอ่อนตัว amid ความเสี่ยงชัตดาวน์สหรัฐฯ ส่วนทองคำและเยนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความสนใจ

  • Sentiment เชิงลบโดยรวม: Bitcoin -0.8%, Ethereum -3%

  • โทเค็นขนาดเล็กได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด

  • คาเคา ร่วง 3.5% แตะระดับต่ำสุด 10 เดือน จากการคาดการณ์ผลผลิตดีในแอฟริกาตะวันตก

  • ข้าวสาลี ร่วงกว่า 2.5% หลัง USDA รายงานปริมาณสต็อกสูงขึ้น

  • น้ำมันดิบ ฟื้นตัวหลัง OPEC ปฏิเสธรายงาน Reuters เรื่องการเพิ่มกำลังผลิต

  • USDJPY ลด 0.5% จากแรงซื้อเยน amid ความกังวลชัตดาวน์และ Bank of Japan Hawkish

  • AUD เพิ่มขึ้นตามคำพูด Hawkish ของผู้ว่าฯ RBA

  • ทองคำ ขึ้น +0.3% ปิดเดือนกันยายนด้วยกำไรเกือบ 10%

  • Platinum ปรับลดกว่า 0.3% จากแรงทำกำไร

  • ความกังวล ชัตดาวน์รัฐบาล สูงขึ้น คาดเกิดเวลา 00:01 น. วันที่ 1 ต.ค. Kalshi ประเมินความน่าจะเป็น >80%

    • US JOLTS (ส.ค.): 7.227M (คาด 7.2M, ก่อนหน้า 7.181M)

    • CB Consumer Confidence: 94.2 (คาด 96, ก่อนหน้า 97.4 ปรับใหม่ 94.2)

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อ 12 เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 6.2% จาก 5.7% ในเดือนก.ค. แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเม.ย. 7%

  • Chicago Fed PMI ลดลงเหลือ 40.6 (คาด 43.3)

  • Nvidia ทะลุ มูลค่าตลาด 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 3%

  • CoreWeave พุ่งกว่า 10% หลังรายงานว่าจะสนับสนุนกำลังประมวลผลให้ Meta

  • Spotify ร่วงกว่า 6% หลังนักวิเคราะห์ JP Morgan ชี้ความเสี่ยงจากการลาออกของ CEO Daniel Ek

03.10.2025
13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...

 13:14

สรุปข่าวเช้า

ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...

 08:29

ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
