Wall Street ทรุดตัว ท่ามกลางความเสี่ยงชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ 🏛️

ยุโรป
ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น: IBEX +1.2%, SMI20 +1%, DAX +0.5%, FTSE100 +0.6%, CAC และ FTSE MIB +0.2%
ข้อมูลเศรษฐกิจผสม: GDP สหราชอาณาจ์ดี, CPI เยอรมนีสูงกว่าคาดเล็กน้อย, ขณะที่อิตาลีและฝรั่งเศสต่ำกว่าคาด
สรุปคือ ตลาดโลกผสม: หุ้นยุโรปปรับขึ้น แม้ Wall Street ยังอ่อนตัว amid ความเสี่ยงชัตดาวน์สหรัฐฯ ส่วนทองคำและเยนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความสนใจ
คริปโตเคอร์เรนซี
Sentiment เชิงลบโดยรวม: Bitcoin -0.8%, Ethereum -3%
โทเค็นขนาดเล็กได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด
สินค้าโภคภัณฑ์
คาเคา ร่วง 3.5% แตะระดับต่ำสุด 10 เดือน จากการคาดการณ์ผลผลิตดีในแอฟริกาตะวันตก
ข้าวสาลี ร่วงกว่า 2.5% หลัง USDA รายงานปริมาณสต็อกสูงขึ้น
น้ำมันดิบ ฟื้นตัวหลัง OPEC ปฏิเสธรายงาน Reuters เรื่องการเพิ่มกำลังผลิต
เงินและทอง
USDJPY ลด 0.5% จากแรงซื้อเยน amid ความกังวลชัตดาวน์และ Bank of Japan Hawkish
AUD เพิ่มขึ้นตามคำพูด Hawkish ของผู้ว่าฯ RBA
ทองคำ ขึ้น +0.3% ปิดเดือนกันยายนด้วยกำไรเกือบ 10%
Platinum ปรับลดกว่า 0.3% จากแรงทำกำไร
สหรัฐฯ
ความกังวล ชัตดาวน์รัฐบาล สูงขึ้น คาดเกิดเวลา 00:01 น. วันที่ 1 ต.ค. Kalshi ประเมินความน่าจะเป็น >80%
ข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้:
US JOLTS (ส.ค.): 7.227M (คาด 7.2M, ก่อนหน้า 7.181M)
CB Consumer Confidence: 94.2 (คาด 96, ก่อนหน้า 97.4 ปรับใหม่ 94.2)
ความคาดหวังเงินเฟ้อ 12 เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 6.2% จาก 5.7% ในเดือนก.ค. แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเม.ย. 7%
Chicago Fed PMI ลดลงเหลือ 40.6 (คาด 43.3)
หุ้นเด่น
Nvidia ทะลุ มูลค่าตลาด 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 3%
CoreWeave พุ่งกว่า 10% หลังรายงานว่าจะสนับสนุนกำลังประมวลผลให้ Meta
Spotify ร่วงกว่า 6% หลังนักวิเคราะห์ JP Morgan ชี้ความเสี่ยงจากการลาออกของ CEO Daniel Ek
