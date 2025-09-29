อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สุนทรพจน์ Fed & ECB 🎙️

13:56 29 กันยายน 2025

เราเริ่มต้นสัปดาห์ที่ยุ่งอีกครั้ง 
วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ สุนทรพจน์จากบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลาง โดยเฉพาะ Fed และ ECB นอกจากนี้ยังมีข้อมูล CPI, HICP และยอดค้าปลีกจากสเปน

นโยบายการเงินกลับมาเป็นศูนย์กลางความสนใจ หลังจาก Fed เริ่มวงจรการลดดอกเบี้ย ทำให้ถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC มีความสำคัญเป็นพิเศษ วันนี้จะได้ฟังจาก Musalem, Bostic, Waller, Williams, Hammack (Fed) และ Lane, Müller, Kažaks, Schnabel (ECB)

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

📅 ปฏิทินวันนี้
08:00 น. BST | สเปน – ยอดค้าปลีก ส.ค. (ก่อนหน้า +4.7% YoY)
08:00 น. BST | สเปน – เงินเฟ้อ ก.ย.

  • HICP: คาดการณ์ 3.0% YoY (ก่อนหน้า 2.7%), MoM 0.3% (ก่อนหน้า 0.0%)

  • CPI: คาดการณ์ 3.1% YoY (ก่อนหน้า 2.7%), MoM -0.2% (ก่อนหน้า 0.0%)
    10:00 น. BST | ยูโรโซน – สุนทรพจน์ Schnabel (ECB)
    10:00 น. BST | เยอรมนี – สุนทรพจน์ Nagel (Buba)
    12:30 น. BST | สหรัฐฯ – สุนทรพจน์ Waller (Fed)
    13:00 น. BST | ยูโรโซน – สุนทรพจน์ Lane (ECB)
    13:00 น. BST | สหราชอาณาจักร – สุนทรพจน์ Ramsden (BoE)
    18:15 น. BST | สหรัฐฯ – ปธน. Trump กล่าวสุนทรพจน์
    18:30 น. BST | สหรัฐฯ – สุนทรพจน์ Williams (FOMC)
    23:00 น. BST | สหรัฐฯ – สุนทรพจน์ Bostic (FOMC)

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

01.10.2025
16:34

ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35% เทียบกับยูโร สกุลเงินญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสัญญาณเชิงแข็งกร้าวของ...

 16:30

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัวหลังเงินเฟ้อยูโรโซนออกมาตรงตามคาดการณ์ 🇪🇺

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน CPI: สูงขึ้น 2.2% YoY; คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.0% YoY Core CPI: สูงขึ้น...

 15:04

ข่าวเด่น: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศสและเยอรมนีร่วงเข้าสู่ภาวะหดตัว 🇫🇷🇩🇪

อัปเดตข้อมูล PMI ภาคการผลิต 🇩🇪 เยอรมนี (กันยายน) HCOB Manufacturing PMI: 49.5 (คาดการณ์ 48.5; ก่อนหน้า 49.8) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (กันยายน) HCOB...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก