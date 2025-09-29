ปฏิทินเศรษฐกิจ: สุนทรพจน์ Fed & ECB 🎙️

เราเริ่มต้นสัปดาห์ที่ยุ่งอีกครั้ง
วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ สุนทรพจน์จากบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลาง โดยเฉพาะ Fed และ ECB นอกจากนี้ยังมีข้อมูล CPI, HICP และยอดค้าปลีกจากสเปน
นโยบายการเงินกลับมาเป็นศูนย์กลางความสนใจ หลังจาก Fed เริ่มวงจรการลดดอกเบี้ย ทำให้ถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC มีความสำคัญเป็นพิเศษ วันนี้จะได้ฟังจาก Musalem, Bostic, Waller, Williams, Hammack (Fed) และ Lane, Müller, Kažaks, Schnabel (ECB)
📅 ปฏิทินวันนี้
08:00 น. BST | สเปน – ยอดค้าปลีก ส.ค. (ก่อนหน้า +4.7% YoY)
08:00 น. BST | สเปน – เงินเฟ้อ ก.ย.
-
HICP: คาดการณ์ 3.0% YoY (ก่อนหน้า 2.7%), MoM 0.3% (ก่อนหน้า 0.0%)
-
CPI: คาดการณ์ 3.1% YoY (ก่อนหน้า 2.7%), MoM -0.2% (ก่อนหน้า 0.0%)
10:00 น. BST | ยูโรโซน – สุนทรพจน์ Schnabel (ECB)
10:00 น. BST | เยอรมนี – สุนทรพจน์ Nagel (Buba)
12:30 น. BST | สหรัฐฯ – สุนทรพจน์ Waller (Fed)
13:00 น. BST | ยูโรโซน – สุนทรพจน์ Lane (ECB)
13:00 น. BST | สหราชอาณาจักร – สุนทรพจน์ Ramsden (BoE)
18:15 น. BST | สหรัฐฯ – ปธน. Trump กล่าวสุนทรพจน์
18:30 น. BST | สหรัฐฯ – สุนทรพจน์ Williams (FOMC)
23:00 น. BST | สหรัฐฯ – สุนทรพจน์ Bostic (FOMC)