คอลลินส์ของ Fed กล่าวถึงนโยบายการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐฯ🏛️ ขณะที่คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับขึ้น 0.2%

EUR/USD
  • ซูซาน คอลลินส์ จาก Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐาน
  • ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวเป็นเรื่องน่ากังวล
  • คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับขึ้น 0.2% วันนี้ ทะลุเหนือระดับ 1.16

สมาชิก Fed ซูซาน คอลลินส์ส่งสัญญาณว่า Fed อาจต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่อ่อนตัวทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เธอเชื่อว่าการจ้างงานจะฟื้นตัวในอนาคต นี่คือประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของเธอ

ประเด็นจาก Fed Collins

  • อาจมีการลดดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐานที่เหมาะสม

  • ความเสี่ยงในตลาดแรงงานชี้ว่าจำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่แข็งแรงและไม่ได้เป็นตัวทำนายการบริโภคได้ดีที่สุด

  • คาดว่าการจ้างงานจะดีขึ้นในระยะยาว

  • คาดว่าผลกระทบจากภาษีจะต้องใช้เวลาในการส่งผ่านเศรษฐกิจ

  • เงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องสำคัญ

  • อัตราการเติบโตของงานเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ 40,000 ตำแหน่งต่อเดือน

  • ความเสี่ยงด้านลบต่อแรงงานเพิ่มขึ้น

  • เป็นเรื่องรอบคอบที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2025

  • เมื่อความไม่แน่นอนลดลง การจ้างงานน่าจะเพิ่มขึ้น

  • คาดว่าการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

  • นโยบายยังคงเข้มงวดแม้จะมีการผ่อนคลายเพิ่มเติม

  • ความเสี่ยงเงินเฟ้อควบคุมได้ดีขึ้น แต่ภาษียังคงดันราคาขึ้น

  • เงินเฟ้อควรเริ่มคลายตัวเมื่อผลกระทบจากภาษีลดลง

  • เงื่อนไขทางการเงินที่เอื้ออำนวยจะสนับสนุนครัวเรือน

  • คาดว่าการเติบโตจะเพิ่มขึ้น การว่างงานเพิ่มเล็กน้อย และเงินเฟ้อยังคงสูง

  • นโยบายไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ยังมีสถานการณ์ที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ได้

  • ถือว่ารอบคอบที่จะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อต่ำและความกังวลตลาดแรงงาน

มุมมอง EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงรูปแบบ ‘double-bottom’ ซึ่งอาจสัญญาณว่าฝั่งกระทิงมีโอกาสผลักดันราคาขึ้นเหนือแนวต้าน EMA200 (เส้นสีแดง)

 

Source: xStation5

