คอลลินส์ของ Fed กล่าวถึงนโยบายการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐฯ🏛️ ขณะที่คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับขึ้น 0.2%

- ซูซาน คอลลินส์ จาก Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐาน
- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวเป็นเรื่องน่ากังวล
- คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับขึ้น 0.2% วันนี้ ทะลุเหนือระดับ 1.16
สมาชิก Fed ซูซาน คอลลินส์ส่งสัญญาณว่า Fed อาจต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่อ่อนตัวทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เธอเชื่อว่าการจ้างงานจะฟื้นตัวในอนาคต นี่คือประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของเธอ
ประเด็นจาก Fed Collins
-
อาจมีการลดดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐานที่เหมาะสม
-
ความเสี่ยงในตลาดแรงงานชี้ว่าจำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่แข็งแรงและไม่ได้เป็นตัวทำนายการบริโภคได้ดีที่สุด
-
คาดว่าการจ้างงานจะดีขึ้นในระยะยาว
-
คาดว่าผลกระทบจากภาษีจะต้องใช้เวลาในการส่งผ่านเศรษฐกิจ
-
เงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องสำคัญ
-
อัตราการเติบโตของงานเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ 40,000 ตำแหน่งต่อเดือน
-
ความเสี่ยงด้านลบต่อแรงงานเพิ่มขึ้น
-
เป็นเรื่องรอบคอบที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2025
-
เมื่อความไม่แน่นอนลดลง การจ้างงานน่าจะเพิ่มขึ้น
-
คาดว่าการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
-
นโยบายยังคงเข้มงวดแม้จะมีการผ่อนคลายเพิ่มเติม
-
ความเสี่ยงเงินเฟ้อควบคุมได้ดีขึ้น แต่ภาษียังคงดันราคาขึ้น
-
เงินเฟ้อควรเริ่มคลายตัวเมื่อผลกระทบจากภาษีลดลง
-
เงื่อนไขทางการเงินที่เอื้ออำนวยจะสนับสนุนครัวเรือน
-
คาดว่าการเติบโตจะเพิ่มขึ้น การว่างงานเพิ่มเล็กน้อย และเงินเฟ้อยังคงสูง
-
นโยบายไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ยังมีสถานการณ์ที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ได้
-
ถือว่ารอบคอบที่จะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อต่ำและความกังวลตลาดแรงงาน
มุมมอง EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงรูปแบบ ‘double-bottom’ ซึ่งอาจสัญญาณว่าฝั่งกระทิงมีโอกาสผลักดันราคาขึ้นเหนือแนวต้าน EMA200 (เส้นสีแดง)
Source: xStation5
