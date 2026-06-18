Fed Hawkish Hold! ตลาดจับตาผลประชุม SNB และ BoE

ตลาดการเงินในวันพุธถูกขับเคลื่อนโดยผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เป็นหลัก โดยคณะกรรมการ FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%–3.75% ตามคาด อย่างไรก็ตาม Dot Plot ชุดใหม่ส่งสัญญาณในเชิง Hawkish มากกว่าที่ตลาดคาด และสะท้อนความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2026
ในขณะเดียวกัน สมาชิก Fed เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ยังมองว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต ขณะที่ Kevin Warsh พยายามลดความสำคัญของ Dot Plot พร้อมส่งสัญญาณว่า Fed อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคาดการณ์ในอนาคต
ผลลัพธ์คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กลับมายืนเหนือระดับ 100 จุดอีกครั้ง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนยังคงติดตามการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดบางส่วน แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดลบจากแรงกดดันของท่าที Hawkish ของ Fed
สำหรับวันนี้ ตลาดเงินมีแนวโน้มผันผวนสูง โดยจุดสนใจสำคัญอยู่ที่การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อค่าเงิน CHF และ GBP
ข้อมูลสำคัญจากช่วงเอเชียและยุโรปตอนเช้า
นิวซีแลนด์รายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2026 เติบโต 0.8% QoQ สูงกว่าช่วงก่อนหน้าที่ 0.5% (ปรับเพิ่มจาก 0.2%) ขณะที่อัตราการเติบโตรายปีอยู่ที่ 1.5% สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะชะลอลงสู่ 1.1%
ตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรเริ่มส่งสัญญาณทรงตัว แม้อัตราการว่างงานเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 5.0% ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้น 100,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 75,000 ตำแหน่ง ส่วนค่าจ้างเฉลี่ยรวมโบนัสยังคงขยายตัวในระดับสูงที่ 4.4% YoY
ปฏิทินเศรษฐกิจ (BST)
08:30 น. | สวิตเซอร์แลนด์ – การประกาศอัตราดอกเบี้ยของ SNB
คาดการณ์: 0.00%
ครั้งก่อน: 0.00%
09:00 น. | สวิตเซอร์แลนด์ – แถลงข่าวของ SNB
12:00 น. | สหราชอาณาจักร – การประกาศอัตราดอกเบี้ยของ BoE
คาดการณ์: 3.75%
ครั้งก่อน: 3.75%
ตลาดคาดว่าจะมีมติคงดอกเบี้ยด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1
13:30 น. | สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์
คาดการณ์: 225,000 ราย
ครั้งก่อน: 229,000 ราย
15:30 น. | สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังสำรอง
คาดการณ์: +82 Bcf
ครั้งก่อน: +108 Bcf
ผลประกอบการบริษัท
Accenture (ACN) – ก่อนเปิดตลาด
3 สินทรัพย์ที่น่าจับตา
CHF (ฟรังก์สวิส)
การตัดสินใจของ SNB จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนให้กับตลาด โดยธนาคารกลางยังเผชิญความท้าทายจากแรงกดดันด้านสินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้ต้องแทรกแซงค่าเงินเพื่อป้องกันการแข็งค่าของฟรังก์มากเกินไป
GBP (ปอนด์อังกฤษ)
BoE ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะชะลอลงมาที่ 2.8% แล้วก็ตาม ทำให้ยังไม่มีแรงกดดันเร่งด่วนต่อการขึ้นดอกเบี้ย ตลาดคาดว่าผลโหวต 8 ต่อ 1 อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณ Dovish เมื่อเทียบกับความเห็นที่แตกต่างกันมากในช่วงก่อนหน้า
US Treasuries (พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการประชุม FOMC ที่มีท่าที Hawkish แม้ว่าวันนี้ราคาพันธบัตรจะเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ความผันผวนยังมีโอกาสกลับมาอีกครั้งจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงต่อไป
สรุปข่าวเช้า: ตลาดเริ่มนิ่ง หลัง Fed ส่งสัญญาณ Hawkish ขณะที่ Warsh ส่งสัญญาณคละกัน (11.08.2026)
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