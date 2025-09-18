อ่านเพิ่มเติม

การแถลงสดของประธาน Fed พาวเวลล์ (LIVE)

08:17 18 กันยายน 2025

การประชุมของ ประธาน Fed Jerome Powell เพิ่งเริ่มขึ้น ขอสรุปประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของเขา:

  • ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ย

  • การสร้างงานชะลอตัว ความเสี่ยงด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น

  • อัตราว่างงานยังต่ำ แต่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

  • ภาคที่อยู่อาศัยยังคงอ่อนแอ

  • การเติบโตของ GDP ชะลอลง ส่วนใหญ่สะท้อนการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ชะลอตัว

  • เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังคงสูงกว่าปกติ

  • ความต้องการแรงงานอ่อนลง ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนแรงงานลดลง

  • การเพิ่มงานใน payroll ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการเข้าเมืองและอัตราการมีส่วนร่วมลดลง

  • ผลกระทบจากภาษีศุลกากรต่อเงินเฟ้อยังต้องติดตาม

  • การเปลี่ยนแปลงนโยบายขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไม่แน่นอน

  • มาตรการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 2%

  • เงินเฟ้อสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนบริการชะลอตัว

 

 

