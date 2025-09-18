การแถลงสดของประธาน Fed พาวเวลล์ (LIVE)

การประชุมของ ประธาน Fed Jerome Powell เพิ่งเริ่มขึ้น ขอสรุปประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของเขา:
-
ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ย
-
การสร้างงานชะลอตัว ความเสี่ยงด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น
-
อัตราว่างงานยังต่ำ แต่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
-
ภาคที่อยู่อาศัยยังคงอ่อนแอ
-
การเติบโตของ GDP ชะลอลง ส่วนใหญ่สะท้อนการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ชะลอตัว
-
เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังคงสูงกว่าปกติ
-
ความต้องการแรงงานอ่อนลง ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนแรงงานลดลง
-
การเพิ่มงานใน payroll ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการเข้าเมืองและอัตราการมีส่วนร่วมลดลง
-
ผลกระทบจากภาษีศุลกากรต่อเงินเฟ้อยังต้องติดตาม
-
การเปลี่ยนแปลงนโยบายขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไม่แน่นอน
-
มาตรการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 2%
-
เงินเฟ้อสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนบริการชะลอตัว