ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของ Fed และรายงานผลประกอบการจาก Microsoft, Amazon, Meta และ Alphabet

วันนี้ต้องจับตาอะไรในตลาด?
• ไฮไลต์สำคัญของวันนี้คือการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed (20:00 น.) และธนาคารกลางแคนาดา (15:45 น.) — ทั้งสองแห่งคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่สิ่งที่ตลาดโฟกัสจริง ๆ คือแถลงข่าว (Powell เวลา 20:30 น. และ BoC เวลา 16:30 น.) ซึ่งอาจให้สัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต ท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders), ใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits) และการเริ่มก่อสร้างบ้าน (Housing Starts) เวลา 14:30 น. จะช่วยสะท้อนภาพเศรษฐกิจจริงของสหรัฐฯ ขณะที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA จะเป็นตัวชี้ว่าจะยืนยันหรือขัดแย้งกับรายงาน API เมื่อวาน
• ฝั่งยุโรปจะโฟกัสไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อ โดยเฉพาะ CPI ของเยอรมนี และ HICP ซึ่งจะสะท้อนว่าภาวะวิกฤตพลังงานกำลังกดดันราคาผู้บริโภคในยูโรโซนมากแค่ไหน ข้อมูลนี้อาจจำกัดความสามารถของ ECB ในการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย (dovish)
• ช่วงคืนนี้ถือเป็น “ไคลแมกซ์” ของฤดูกาลประกาศผลประกอบการ โดยมี 4 บิ๊กเทคยักษ์รายงานหลังตลาดปิด ได้แก่ Microsoft, Meta Platforms, Alphabet และ Amazon ซึ่งล้วนมีน้ำหนักมหาศาลต่อดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ผลลัพธ์ของทั้ง 4 บริษัทนี้อาจกำหนดทิศทางตลาดในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า นักลงทุนไม่ได้คาดหวังแค่กำไรที่ดีกว่าคาด แต่ต้องการเห็น “หลักฐานชัดเจน” ของการสร้างรายได้จาก AI, การเติบโตของ Cloud และความสามารถในการรักษากำไรท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้น
แม้ตลาดยังคง “ซื้อทุกจังหวะย่อตัว” ด้วยความหวังต่อการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ภาพรวมยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ที่ชัดเจน — ราคาน้ำมันที่ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจสั่นคลอนการปรับตัวขึ้นของตลาดในรอบนี้
กำหนดการวันนี้แสดงอยู่ด้านบน
แหล่งที่มา: xStation
