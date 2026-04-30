🔴 การแถลงข่าว Fed: Powell ยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะผู้ว่าการ

- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การจ้างงานยังคงอ่อนแอ ขณะที่อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง
- เหตุการณ์ในตะวันออกกลางกำลังสร้างความไม่แน่นอนในระดับสูง และเพิ่มความเสี่ยงทั้งสองด้านต่อเศรษฐกิจและภารกิจของ Fed
- แนวโน้มเงินเฟ้อระยะสั้นแย่ลง โดยมีสาเหตุหลักจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น แต่ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังคงสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% ของ Fed
- นโยบายการเงินไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การตัดสินใจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามา และพิจารณาแบบรายครั้งต่อรายครั้งในแต่ละการประชุม
- Powell จะยังไม่ออกจาก Fed จนกว่าการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมจะเสร็จสิ้น และจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานต่อไปหลังวันที่ 15 พฤษภาคม โดย “จะลดบทบาทและความโดดเด่นลง”
- Fed ยังคงมองว่าภาษีของ Trump จะส่งผลต่อระดับราคาเพียงครั้งเดียว ไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะยาว และคาดว่าผลกระทบด้านราคาจากภาษีจะค่อย ๆ ลดลงภายใน 2 ไตรมาส
- ภายใน FOMC จำนวนสมาชิกที่มองว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ยมีความเป็นไปได้ใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้น
- แนวทาง (guidance) ด้านอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในการประชุมครั้งถัดไป
- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การจ้างงานยังคงอ่อนแอ ขณะที่อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง
- เหตุการณ์ในตะวันออกกลางกำลังสร้างความไม่แน่นอนในระดับสูง และเพิ่มความเสี่ยงทั้งสองด้านต่อเศรษฐกิจและภารกิจของ Fed
- แนวโน้มเงินเฟ้อระยะสั้นแย่ลง โดยมีสาเหตุหลักจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น แต่ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังคงสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% ของ Fed
- นโยบายการเงินไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การตัดสินใจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามา และพิจารณาแบบรายครั้งต่อรายครั้งในแต่ละการประชุม
- Powell จะยังไม่ออกจาก Fed จนกว่าการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมจะเสร็จสิ้น และจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานต่อไปหลังวันที่ 15 พฤษภาคม โดย “จะลดบทบาทและความโดดเด่นลง”
- Fed ยังคงมองว่าภาษีของ Trump จะส่งผลต่อระดับราคาเพียงครั้งเดียว ไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะยาว และคาดว่าผลกระทบด้านราคาจากภาษีจะค่อย ๆ ลดลงภายใน 2 ไตรมาส
- ภายใน FOMC จำนวนสมาชิกที่มองว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ยมีความเป็นไปได้ใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้น
- แนวทาง (guidance) ด้านอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในการประชุมครั้งถัดไป
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ไว้ในกรอบ 3.5%–3.75%
นี่ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ Jerome Powell ในฐานะประธาน Fed โดยเขาจะเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจนี้ และการแถลงข่าวพร้อมช่วงถาม-ตอบกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า
ด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดจากถ้อยแถลงของ Powell และช่วง Q&A
ข่าวเด่นวันนี้ 30 เม.ย.
⬇️ US500 เผชิญการปรับฐานแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 📌 EURUSD ย่อตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่า 1.1700 📉
📈 ดอลลาร์แข็งค่าจากแรงซื้อในตลาดน้ำมัน ❗️USD/JPY พุ่งขึ้นอย่างน่ากังวล 🚨