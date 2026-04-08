Federal Reserve Bank of New York แบบสำรวจชี้สัญญาณเงินเฟ้อพุ่งในสหรัฐฯ 🗽 EUR/USD อยู่ที่ 15.7

ความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังกลับมาเป็นความเสี่ยงหลักในระดับมหภาค (macro risk) อีกครั้ง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากแรงกระแทกราคาพลังงานที่เชื่อมโยงกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ข้อมูลจากแบบสำรวจของ New York Fed สะท้อนรูปแบบที่คุ้นเคย: ความคาดหวังระยะสั้นตอบสนองต่อแรงกระแทกอย่างรุนแรง ขณะที่ความเชื่อมั่นเงินเฟ้อระยะยาวยังคงค่อนข้างยึดเหนี่ยว (anchored) อย่างน้อยในตอนนี้
- ความคาดหวังเงินเฟ้อ 1 ปีในแบบสำรวจของ New York Fed เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.5% และเพิ่มขึ้นจากระดับ 3% ก่อนหน้า รวมถึงกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับเดือนธันวาคม ส่วนความคาดหวังเงินเฟ้อ 3 ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1% จาก 3.0% ขณะที่ความคาดหวังเงินเฟ้อ 5 ปีทรงตัวที่ 3.0% ภาพรวมสะท้อนว่าแรงกังวลเงินเฟ้อระยะสั้นเพิ่มขึ้นชัดเจน แต่ระยะยาวยังคงค่อนข้างนิ่ง โดยปัจจัยหลักมาจากพลังงาน
- การคาดการณ์ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบรายปี เพิ่มขึ้น 5.3 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 สะท้อนว่าผู้บริโภคตอบสนองต่อแรงกระแทกด้านพลังงานอย่างรุนแรง และส่งผ่านไปยังความคาดหวังเงินเฟ้อโดยตรง เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงมีผลต่อเงินเฟ้อในภาพรวมอย่างทันที
- ตัวชี้วัดเงินเฟ้อทั้งหมดยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งสะท้อนว่ากระบวนการลดเงินเฟ้อยังไม่สมบูรณ์ แม้เงินเฟ้อจะไม่ได้เร่งตัวในทุกหมวดแล้วก็ตาม ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการภาษีทำให้เส้นทางการกลับสู่เป้าหมายยากขึ้น
- John Williams ระบุท่าทีค่อนข้างนิ่งแม้ตัวเลขจะออกมาสูงขึ้น โดยกล่าวว่านโยบายการเงินยัง “อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม” ซึ่งสะท้อนว่า Fed ยังไม่พร้อมตอบสนองแบบอัตโนมัติต่อแรงกระแทกเงินเฟ้อเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้เขายังประเมินว่าเงินเฟ้อทั่วไปอาจอยู่ราว 2.75% ในปี 2026 โดยอาจเห็นแรงกดดันชัดเจนขึ้นในช่วงกลางปี
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันยังอยู่ในช่วง 3.5%–3.75% และ Fed ยังส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ ในมุมมหภาค เหตุการณ์นี้มีลักษณะคล้ายแรงกระแทกเงินเฟ้อจากฝั่งอุปทานมากกว่าภาวะเศรษฐกิจร้อนแรงจากอุปสงค์
- ปัญหาเร่งด่วนไม่ใช่การบริโภคที่มากเกินไป แต่เป็นการส่งผ่านของราคาพลังงานที่สูงขึ้น คำถามสำคัญคือแรงกดดันนี้จะเป็นเพียงชั่วคราวหรือเริ่มสร้างผลกระทบระลอกสองไปยังราคาสินค้าและค่าแรง
- แบบสำรวจยังสะท้อนภาพผู้บริโภคที่อ่อนลง โดยครัวเรือนมีความกังวลมากขึ้นต่อสถานะการเงินทั้งปัจจุบันและอนาคต ความคาดหวังอัตราว่างงานใน 1 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ซึ่งสะท้อนว่าตลาดแรงงานยังไม่ถึงจุดอ่อนแอเชิงโครงสร้าง แต่ความเชื่อมั่นเริ่มอ่อนลงเล็กน้อย
- สำหรับตลาด รายงานนี้สนับสนุนภาพ “ดอกเบี้ยสูงยาวนาน” โดยเฉพาะหากแรงกดดันด้านพลังงานยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวที่ยังทรงตัวช่วยลดความเสี่ยงของการปรับมุมมองนโยบายแบบแข็งกร้าวเกินไป กล่าวโดยสรุป ข้อมูลนี้ทำให้ Fed ไม่สบายใจ แต่ยังไม่รุนแรงพอที่จะบังคับให้เปลี่ยนนโยบายในทันที
Source: xStation5
