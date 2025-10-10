Ferrari ทำให้นักลงทุนผิดหวัง หุ้นร่วงกว่า 16%

- บริษัทปรับลดคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจาก 40% เหลือเพียง 20%
เฟอร์รารี่เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบคันแรกของแบรนด์ ซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาดในปี 2026 รุ่นใหม่นี้ออกแบบร่วมกับ Jony Ive โดยมีขนาดใหญ่กว่ารถสปอร์ตเฟอร์รารี่แบบดั้งเดิม แต่จะไม่ใช่รถ SUV ราคาของรถคันนี้คาดว่าจะเริ่มต้นที่ 535,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เนื่องจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าหรูหราที่ยังต่ำและความท้าทายทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ บริษัทจึงได้ปรับลดคาดการณ์สัดส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2030 จาก 40% เหลือเพียง 20% โดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สองจะเปิดตัวไม่ก่อนปี 2028 การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในโรงงานใหม่ที่เมือง Maranello ซึ่งจะสามารถผลิตรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป รถไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าได้พร้อมกัน
ในเวลาเดียวกัน เฟอร์รารี่ยังได้ประกาศกลยุทธ์ระยะยาวถึงปี 2030 โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุ การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) พร้อมลงทุนในด้านความยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตแบบดิจิทัล และการปรับแต่งรถให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หลังจากการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมาก ร่วงถึง 16% เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังกับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
