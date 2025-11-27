อ่านเพิ่มเติม
15:38 · 27 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดปิดทำการ เนื่องในวัน Thanksgiving ยุโรป - นักลงทุนรอรายงาน ECB Minutes

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ 27.11.2025
สหรัฐฯ: ตลาดปิดทำการ เนื่องในวัน Thanksgiving – ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ และสภาพคล่องทั่วโลกค่อนข้างจำกัด นักลงทุนจึงจับตาเหตุการณ์ใน ยุโรปและแคนาดา เป็นหลัก

ประเด็นสำคัญ:

  • ECB Minutes การประชุมเดือนตุลาคม อาจมีผลต่อความคาดหวังดอกเบี้ยในยูโรโซน และกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก

ตารางเศรษฐกิจวันนี้:

🇦🇺 ออสเตรเลีย (01:30)

  • การลงทุนของภาคเอกชน Q3 (q/q): +6.4% (ก่อนหน้า 0.2%, คาด 0.4%)

🇳🇴 นอร์เวย์ (08:00)

  • อัตราการว่างงาน ต.ค.: 4.5% (ก่อนหน้า 4.8%)

🇸🇪 สวีเดน (08:00)

  • ดุลการค้าต.ค.: 1.5 พันล้าน SEK (ก่อนหน้า 4.9 พันล้าน SEK – ปรับปรุง)

🇹🇷 ตุรกี (08:00)

  • ดุลการค้าต.ค.: -7.58 พันล้าน USD (ก่อนหน้า -6.9 พันล้าน USD)

🇩🇪 เยอรมนี (08:00)

  • GfK Consumer Confidence ธ.ค.: -23.2 (คาด -23.2; ก่อนหน้า -24.1)

🇸🇪 สวีเดน (09:00)

  • Consumer Confidence พ.ย.: ก่อนหน้า 96.8

  • Industrial Confidence พ.ย.: ก่อนหน้า 100.2

🇪🇺 ยูโรโซน

  • 09:30: กล่าวสุนทรพจน์โดย ECB board member Piero Cipollone

  • 10:00: Money Supply M3 ต.ค. (y/y): คาด 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%

  • 11:00: Economic Sentiment พ.ย.

    • Business sentiment: ก่อนหน้า -0.46

    • Economic sentiment: คาด 96.9; ก่อนหน้า 96.8

    • Consumer sentiment: คาด -14; ก่อนหน้า -14.2

    • Producer sentiment: คาด -8; ก่อนหน้า -8.2

    • Services sentiment: คาด 4.4; ก่อนหน้า 4

  • 12:00: กล่าวสุนทรพจน์โดย ECB board member Luis de Guindos

  • 13:30: เผยแพร่ ECB meeting minutes เดือนตุลาคม

🇨🇦 แคนาดา (14:30)

  • Current account balance Q3: คาด -15.5 พันล้าน CAD; ก่อนหน้า -21.16 พันล้าน CAD

 

28 พฤศจิกายน 2025, 15:58

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
28 พฤศจิกายน 2025, 15:57

ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
28 พฤศจิกายน 2025, 15:55

การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
28 พฤศจิกายน 2025, 14:52

EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น

