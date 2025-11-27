ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดปิดทำการ เนื่องในวัน Thanksgiving ยุโรป - นักลงทุนรอรายงาน ECB Minutes

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ 27.11.2025
สหรัฐฯ: ตลาดปิดทำการ เนื่องในวัน Thanksgiving – ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ และสภาพคล่องทั่วโลกค่อนข้างจำกัด นักลงทุนจึงจับตาเหตุการณ์ใน ยุโรปและแคนาดา เป็นหลัก
ประเด็นสำคัญ:
-
ECB Minutes การประชุมเดือนตุลาคม อาจมีผลต่อความคาดหวังดอกเบี้ยในยูโรโซน และกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก
ตารางเศรษฐกิจวันนี้:
🇦🇺 ออสเตรเลีย (01:30)
-
การลงทุนของภาคเอกชน Q3 (q/q): +6.4% (ก่อนหน้า 0.2%, คาด 0.4%)
🇳🇴 นอร์เวย์ (08:00)
-
อัตราการว่างงาน ต.ค.: 4.5% (ก่อนหน้า 4.8%)
🇸🇪 สวีเดน (08:00)
-
ดุลการค้าต.ค.: 1.5 พันล้าน SEK (ก่อนหน้า 4.9 พันล้าน SEK – ปรับปรุง)
🇹🇷 ตุรกี (08:00)
-
ดุลการค้าต.ค.: -7.58 พันล้าน USD (ก่อนหน้า -6.9 พันล้าน USD)
🇩🇪 เยอรมนี (08:00)
-
GfK Consumer Confidence ธ.ค.: -23.2 (คาด -23.2; ก่อนหน้า -24.1)
🇸🇪 สวีเดน (09:00)
-
Consumer Confidence พ.ย.: ก่อนหน้า 96.8
-
Industrial Confidence พ.ย.: ก่อนหน้า 100.2
🇪🇺 ยูโรโซน
-
09:30: กล่าวสุนทรพจน์โดย ECB board member Piero Cipollone
-
10:00: Money Supply M3 ต.ค. (y/y): คาด 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%
-
11:00: Economic Sentiment พ.ย.
-
Business sentiment: ก่อนหน้า -0.46
-
Economic sentiment: คาด 96.9; ก่อนหน้า 96.8
-
Consumer sentiment: คาด -14; ก่อนหน้า -14.2
-
Producer sentiment: คาด -8; ก่อนหน้า -8.2
-
Services sentiment: คาด 4.4; ก่อนหน้า 4
-
-
12:00: กล่าวสุนทรพจน์โดย ECB board member Luis de Guindos
-
13:30: เผยแพร่ ECB meeting minutes เดือนตุลาคม
🇨🇦 แคนาดา (14:30)
-
Current account balance Q3: คาด -15.5 พันล้าน CAD; ก่อนหน้า -21.16 พันล้าน CAD
