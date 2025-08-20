ปฏิทินเศรษฐกิจ: FOMC และถ้อยแถลงของสมาชิกเฟดเป็นจุดสนใจของตลาด

ตลาดหุ้นเปิดทำการวันพุธในบรรยากาศอ่อนตัวเล็กน้อย โดยความสนใจหลักอยู่ที่สหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนจับตาผลประกอบการจาก Target (TGT.US), ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด Bostic และ Waller, และบันทึกการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม ที่จะเผยแพร่ในช่วงค่ำ
ประเด็นสำคัญของวันนี้
-
ข้อมูล CPI สุดท้ายของยูโรโซน (ยุโรป)
-
บันทึกการประชุม FOMC (18:00 GMT) เป็นไฮไลต์หลักด้านมหภาค
-
ถ้อยแถลงจากเฟด Bostic และ Waller ก่อนการประชุม Jackson Hole ในวันศุกร์
เหตุการณ์วันนี้
-
เยอรมนี PPI: ลดลง -0.1% m/m (คาด +0.1%), และ -1.5% y/y (คาด -1.4%, ก่อนหน้า -1.3%)
-
UK CPI: ออกมาสูงกว่าคาด โดยเงินเฟ้อภาคบริการพุ่ง 5% y/y (คาด 4.8%)
-
Riksbank สวีเดน: คงดอกเบี้ยที่ 2% ตามคาด
-
รายงานระบุว่า ทรัมป์ ได้หารือกับ นายกฯ ฮังการี Viktor Orban เรื่องความเป็นไปได้ในการให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และกรุงบูดาเปสต์อาจเป็นสถานที่จัดการเจรจาระหว่าง ปูติน และ เซเลนสกี
ปฏิทินเศรษฐกิจ
-
09:00 GMT – ยูโรโซน: CPI สุดท้ายเดือนกรกฎาคม คาด 2.0% y/y (เท่ากับก่อนหน้า), 0.3% m/m (ก่อนหน้า 0.0%)
-
14:30 GMT – สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
-
คาด +0.85M บาร์เรล (ก่อนหน้า +3M)
-
น้ำมันเบนซิน: คาด -0.31M (ก่อนหน้า -0.79M)
-
น้ำมันกลั่น: คาด +1.478M (ก่อนหน้า +0.71M)
-
-
18:00 GMT – สหรัฐฯ: บันทึกการประชุม FOMC (ก.ค.)
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางมีกำหนดการแถลง
-
15:00 GMT – Fed Waller
-
19:00 GMT – Fed Bostic
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐฯ
-
10:30 GMT – Target (TGT.US)