ปฏิทินเศรษฐกิจ: FOMC และถ้อยแถลงของสมาชิกเฟดเป็นจุดสนใจของตลาด

16:47 20 สิงหาคม 2025

ตลาดหุ้นเปิดทำการวันพุธในบรรยากาศอ่อนตัวเล็กน้อย โดยความสนใจหลักอยู่ที่สหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนจับตาผลประกอบการจาก Target (TGT.US), ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด Bostic และ Waller, และบันทึกการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม ที่จะเผยแพร่ในช่วงค่ำ

ประเด็นสำคัญของวันนี้

  • ข้อมูล CPI สุดท้ายของยูโรโซน (ยุโรป)

  • บันทึกการประชุม FOMC (18:00 GMT) เป็นไฮไลต์หลักด้านมหภาค

  • ถ้อยแถลงจากเฟด Bostic และ Waller ก่อนการประชุม Jackson Hole ในวันศุกร์

เหตุการณ์วันนี้

  • เยอรมนี PPI: ลดลง -0.1% m/m (คาด +0.1%), และ -1.5% y/y (คาด -1.4%, ก่อนหน้า -1.3%)

  • UK CPI: ออกมาสูงกว่าคาด โดยเงินเฟ้อภาคบริการพุ่ง 5% y/y (คาด 4.8%)

  • Riksbank สวีเดน: คงดอกเบี้ยที่ 2% ตามคาด

  • รายงานระบุว่า ทรัมป์ ได้หารือกับ นายกฯ ฮังการี Viktor Orban เรื่องความเป็นไปได้ในการให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และกรุงบูดาเปสต์อาจเป็นสถานที่จัดการเจรจาระหว่าง ปูติน และ เซเลนสกี

ปฏิทินเศรษฐกิจ

  • 09:00 GMT – ยูโรโซน: CPI สุดท้ายเดือนกรกฎาคม คาด 2.0% y/y (เท่ากับก่อนหน้า), 0.3% m/m (ก่อนหน้า 0.0%)

  • 14:30 GMT – สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA

    • คาด +0.85M บาร์เรล (ก่อนหน้า +3M)

    • น้ำมันเบนซิน: คาด -0.31M (ก่อนหน้า -0.79M)

    • น้ำมันกลั่น: คาด +1.478M (ก่อนหน้า +0.71M)

  • 18:00 GMT – สหรัฐฯ: บันทึกการประชุม FOMC (ก.ค.)

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางมีกำหนดการแถลง

  • 15:00 GMT – Fed Waller

  • 19:00 GMT – Fed Bostic

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐฯ

  • 10:30 GMT – Target (TGT.US)

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

