บันทึกการประชุม FOMC ชี้ชัด

เฟดให้ความสำคัญกับ เงินเฟ้อ มากกว่าการจ้างงาน 📉 EURUSD ยังอ่อนค่าต่ำกว่า 1.17
บันทึกการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม
กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อขาขึ้นยังคงมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงาน โดยเฉพาะภายใต้ความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษี
คณะกรรมการคงอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ไว้ที่ 4.25%–4.5% โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจยังเติบโตในระดับปานกลางแต่แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่
เจ้าหน้าที่บางรายเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อได้อยู่เหนือระดับ 2% มาเป็นเวลานาน สร้างความกังวลต่อความเสี่ยงที่ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวอาจคลายตัว
มีการถกเถียงกันว่าผลกระทบจากภาษีจะเป็นเพียงชั่วคราวหรืออาจก่อให้เกิดแรงกระแทกเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ
ผลกระทบเต็มรูปแบบของภาษีต่อราคา โดยเฉพาะสินค้าผู้บริโภค คาดว่าจะใช้เวลาในการสะท้อนออกมา
ข้อมูลล่าสุดที่มีการปรับลดการจ้างงานและอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 4.2% สะท้อนสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน เสริมเหตุผลให้กับเสียงที่เรียกร้องให้ปรับลดดอกเบี้ย
มีการหยิบยกความกังวลต่อ มูลค่าสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจบ่งชี้ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน
บันทึกนี้ออกมาก่อนการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญของ เจอโรม พาวเวลล์ ที่ Jackson Hole ซึ่งตลาดคาดว่าจะได้เบาะแสนโยบายเพิ่มเติม
ความกดดันทางการเมืองต่อเฟดยังคงเพิ่มขึ้น ทำเนียบขาวเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยและขอปลดผู้ว่าการ Lisa Cook หลังมีข้อกล่าวหาเรื่องทุจริต
คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายอีกครั้งในการประชุมช่วงกลางเดือนกันยายน หลังได้รับข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่อัปเดต
ภาพรวม:
บันทึกการประชุมสะท้อนโทน hawkish เน้นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การตัดสินใจครั้งล่าสุดของเฟดเกิดขึ้นก่อนที่ข้อมูลการจ้างงาน (NFP) เดือนกรกฎาคมที่อ่อนแออย่างมากจะถูกเปิดเผย ซึ่งอาจมีน้ำหนักต่อการถกเถียงเชิงนโยบายรอบถัดไป
ผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ยังคงจำกัด โดยตลาดรอท่าทีชัดเจนจากสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole ค่าเงิน EURUSD ลดลงเพียง 10 pips หลังการเผยแพร่บันทึก แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาตลาดค่อนข้างจำกัด