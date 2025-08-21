อ่านเพิ่มเติม

บันทึกการประชุม FOMC ชี้ชัด

09:26 21 สิงหาคม 2025

เฟดให้ความสำคัญกับ เงินเฟ้อ มากกว่าการจ้างงาน 📉 EURUSD ยังอ่อนค่าต่ำกว่า 1.17

บันทึกการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม

  • กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อขาขึ้นยังคงมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงาน โดยเฉพาะภายใต้ความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษี

  • คณะกรรมการคงอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ไว้ที่ 4.25%–4.5% โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจยังเติบโตในระดับปานกลางแต่แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่

  • เจ้าหน้าที่บางรายเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อได้อยู่เหนือระดับ 2% มาเป็นเวลานาน สร้างความกังวลต่อความเสี่ยงที่ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวอาจคลายตัว

  • มีการถกเถียงกันว่าผลกระทบจากภาษีจะเป็นเพียงชั่วคราวหรืออาจก่อให้เกิดแรงกระแทกเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ

  • ผลกระทบเต็มรูปแบบของภาษีต่อราคา โดยเฉพาะสินค้าผู้บริโภค คาดว่าจะใช้เวลาในการสะท้อนออกมา

  • ข้อมูลล่าสุดที่มีการปรับลดการจ้างงานและอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 4.2% สะท้อนสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน เสริมเหตุผลให้กับเสียงที่เรียกร้องให้ปรับลดดอกเบี้ย

  • มีการหยิบยกความกังวลต่อ มูลค่าสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจบ่งชี้ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน

  • บันทึกนี้ออกมาก่อนการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญของ เจอโรม พาวเวลล์ ที่ Jackson Hole ซึ่งตลาดคาดว่าจะได้เบาะแสนโยบายเพิ่มเติม

  • ความกดดันทางการเมืองต่อเฟดยังคงเพิ่มขึ้น ทำเนียบขาวเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยและขอปลดผู้ว่าการ Lisa Cook หลังมีข้อกล่าวหาเรื่องทุจริต

  • คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายอีกครั้งในการประชุมช่วงกลางเดือนกันยายน หลังได้รับข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่อัปเดต

ภาพรวม:
บันทึกการประชุมสะท้อนโทน hawkish เน้นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การตัดสินใจครั้งล่าสุดของเฟดเกิดขึ้นก่อนที่ข้อมูลการจ้างงาน (NFP) เดือนกรกฎาคมที่อ่อนแออย่างมากจะถูกเปิดเผย ซึ่งอาจมีน้ำหนักต่อการถกเถียงเชิงนโยบายรอบถัดไป
ผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ยังคงจำกัด โดยตลาดรอท่าทีชัดเจนจากสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole ค่าเงิน EURUSD ลดลงเพียง 10 pips หลังการเผยแพร่บันทึก แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาตลาดค่อนข้างจำกัด

หุ้น:
