FOMC: การประชุมสำคัญ – การทดสอบชี้ชะตาตลาด

การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คืนนี้ถูกประเมินว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลลัพธ์จากการประชุมนี้จะส่งผลทั้งในเชิงทันทีและในระยะยาว ตลาดปัจจุบันคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน โดยมีความน่าจะเป็นเพียง 4% สำหรับการลดแรงถึง 50 จุด ส่วนใหญ่เป็นไปได้ว่าการลด 25 จุดจะเกิดขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานชะลอตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานให้ Fed ดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการจ้างงานเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดให้ความสนใจมากกว่าคือสัญญาณในอนาคต: Fed กำลังเริ่มรอบการลดดอกเบี้ยระยะยาวหรือไม่
การประชุมครั้งนี้ยังจะเปิดเผย Biểu đồ Dot Plot ที่อัปเดต แสดงมุมมองของสมาชิก Fed เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเดือนต่อๆ ไป ครั้งล่าสุดประกาศในเดือนมิถุนายน โดยคาดการณ์ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.87% ในปี 2025, 3.6% ในปี 2026 และ 3.37% ในระยะยาว
Fed จะทำอะไรต่อ?
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน ความคาดหวังเกี่ยวกับดอกเบี้ยมีการปรับตัวอย่างมาก ตลาดสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย Federal Funds Futures คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ 3.6% ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ และลดลงเหลือ 2.88% ภายในสิ้นปี 2026 คำถามสำคัญที่สุดที่ตลาดต้องการคำตอบคืนนี้คือ: Fed จะยืนยันแนวทางนี้และสนับสนุนการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วหรือไม่ หรือจะชะลอและดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้น?
ข้อดีและข้อเสียของการลดดอกเบี้ยในขณะนี้
ข้อดี: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอ Fed มีหน้าที่สองประการคือรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าและรักษาการจ้างงานเต็มศักยภาพ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2023 และมีความกังวลว่าเมื่อแรงงานอ่อนแอ อัตราการว่างงานอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามประวัติศาสตร์ หาก Fed ต้องการควบคุมความเสี่ยงล่วงหน้า อาจลดดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจ้างงาน
ข้อเสีย: การลดดอกเบี้ยเกือบ 6 ครั้งใน 15 เดือนข้างหน้า ตามความคาดหวังปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดผลเสียที่ซ่อนอยู่ เงินเฟ้อยังเป็นความกังวลใหญ่ ล่าสุด CPI อยู่ที่ 2.9% และ Core CPI อยู่ที่ 3.1% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed หากลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวอาจเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันตัวชี้วัดความคาดหวังเงินเฟ้อให้สัญญาณที่ขัดแย้งกัน คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีของ University of Michigan อยู่ที่ 4.8% ในขณะที่ความคาดหวัง 5–10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในทางกลับกัน ดัชนีเงินเฟ้อ 5 ปีใน 5 ปีข้างหน้าของ Fed St. Louis อยู่ที่ 2.33% ซึ่งบ่งบอกถึงความคาดหวังเงินเฟ้อที่ปานกลาง หมายความว่าหาก Fed คลายมาตรการเร็วเกินไป อาจทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อ “หลุดกรอบ” และเกิดความผันผวนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงสุด เนื่องจากทองคำถือเป็น “เกราะป้องกัน” เงินเฟ้อ
ปัจจัยทางการเมือง
การประชุม Fed ครั้งนี้ยังถูกกดดันจากการเมือง ทำเนียบขาวกดดันประธาน Jerome Powell และ Fed ให้ลดดอกเบี้ย ประธานาธิบดี Donald Trump พยายามปรับคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed ให้สะท้อนมุมมองของเขา เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้สมัคร Stephen Miran ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาว ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการ นอกจากนี้ Trump ยังพยายามปลด Lisa Cook จากข้อกล่าวหาการทุจริตจำนอง แม้ว่าขณะนี้ศาลจะยับยั้งไว้
Trump เป็นจุดศูนย์กลางของการประชุม
Trump จะมีบทบาทสำคัญในการประชุม โดยเฉพาะเมื่อ Miran กลายเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนน ในการพิจารณาต่อวุฒิสภาก่อนได้รับการแต่งตั้ง Miran กล่าวถึง “ภารกิจที่สาม” ของ Fed – การตั้งอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในระดับปานกลาง อัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปี อยู่ที่ 6.35% ต่ำที่สุดตั้งแต่ตุลาคม 2024 แต่ยังสูงเกินไปสำหรับทำเนียบขาว เราอาจเห็นผู้ว่าการ Fed ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Trump ลงคะแนนสนับสนุนการลดดอกเบี้ยแรง ในขณะที่ผู้ว่าการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพรรคเดโมแครตอาจระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในการประชุมที่ตึงเครียดที่สุดในรอบหลายปี
แม้ว่าตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยตามความต้องการของ Trump แต่ดัชนี FedSpeak ของ Bloomberg กลับเพิ่มขึ้นและกลับสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน ดังนั้นผลลัพธ์ของการประชุมยังมีความไม่แน่นอน แม้ตลาดการเงินจะประเมินว่าการลดดอกเบี้ยแรงจะเกิดขึ้น
ปฏิกิริยาตลาด
ก่อนการประชุม หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเนื่องจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ราคาทองคำทำสถิติสูงสุด USD อ่อนค่าและยังเป็นสกุลเงินอ่อนที่สุดในกลุ่ม G10 ในปี 2025 ขณะที่พันธบัตรสหรัฐฯ เป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 3 เดือนที่ผ่านมา
ตลาดส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ที่ Fed น่าจะ “โอเค” กับการลดดอกเบี้ย ดังนั้นคำถามคือ: สินทรัพย์เสี่ยงยังมีโอกาสเพิ่มต่อหรือไม่ หรือ Fed จะถูกมองว่าไม่ “นกพิราบพอ”? มีสามสถานการณ์ที่เป็นไปได้:
กรณีเหยี่ยวที่สุด: Fed ต่อต้านแนวคิดลดดอกเบี้ยเร็ว หุ้นร่วง ผลตอบแทนพันธบัตรและ USD พุ่ง ราคาทองคำปรับตัวลงจากจุดสูงสุด
กรณีเป็นกลาง: Fed ลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ แต่ส่งสัญญาณลดช้ากว่าในอนาคต (มากกว่าคาดการณ์เดือนมิถุนายน) ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงชะลอตัว ลดความกังวลเงินเฟ้อ และกดดันราคาทองคำ
กรณีผ่อนคลายที่สุด: Fed ยืนยันว่าจะมีการลด 4–5 ครั้งต่อจากนี้ ตลาดถูกต้องที่คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยต่ำ การปรับนี้อาจกระตุ้นการขึ้นใหม่ ดันผลตอบแทนพันธบัตรลง หากมีการกล่าวถึง “ภารกิจที่สาม” ในการประชุม อย่างไรก็ตามระยะยาว Fed ที่ถูกทำเนียบขาวกดดันจะเป็นสัญญาณลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และกดดันราคาสินทรัพย์ แม้ขณะนี้ Fed ยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้น
โดย Kathleen Brooks, ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย XTB