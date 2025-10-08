อ่านเพิ่มเติม
20:10 · 8 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตารายงานการประชุม FOMC

Facade of Fed building
ประเด็นหลัก
  • รายงานการประชุม FOMC เดือนกันยายนจะเผยแพร่เวลา 19.00 น. ตามเวลา BST
  • รายงานจาก EIA จะยังคงถูกเผยแพร่แม้จะมีการปิดหน่วยงานของรัฐ
  • นอกจากนี้ยังมีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ของเฟด, ECB และ BoE อีกด้วย

วันนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญไม่มากนัก โดยบรรยากาศการลงทุนคาดว่าจะถูกขับเคลื่อนโดยการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายแห่ง

ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรายงานการประชุม FOMC ล่าสุด เนื่องจากความอ่อนไหวต่อแนวนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงสูง ท่ามกลางภาวะปิดหน่วยงานของรัฐ (government shutdown) และความเสี่ยงที่ข้อมูลเงินเฟ้อจากสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) อาจล่าช้า นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากเฟด, ECB, Bundesbank, ธนาคารกลางสเปน และธนาคารกลางอังกฤษ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ รวมถึงการตัดสินอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางโปแลนด์ด้วย

รายงานพลังงานจาก EIA จะยังคงถูกเผยแพร่ตามแผน แม้จะอยู่ในช่วงปิดหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

07:00 BST – เยอรมนี: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม
YoY: ผลจริง -3.9%; ก่อนหน้า 1.53%
MoM: ผลจริง -4.3%; คาดการณ์ -1.0%; ก่อนหน้า 1.3%

10:15 BST – เยอรมนี: สุนทรพจน์โดย Buch รองประธาน Bundesbank

11:30 BST – ยูโรโซน: สุนทรพจน์โดย Elderson จาก ECB

~13:00 BST – โปแลนด์: การตัดสินอัตราดอกเบี้ยเดือนตุลาคม
คาดการณ์ 4.75%; ก่อนหน้า 4.75%

14:00 BST – ยูโรโซน: สุนทรพจน์โดย Fernandez-Bollo สมาชิกคณะกรรมการ ECB

14:30 BST – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์โดย Barr รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแล

15:00 BST – สหรัฐฯ: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม
การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง: คาดการณ์ -0.1% m/m; ก่อนหน้า -0.1% m/m

15:00 BST – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์โดย Austan Goolsbee จากเฟด

15:30 BST – สหรัฐฯ: รายงาน EIA

  • การใช้กำลังการผลิตโรงกลั่น: ก่อนหน้า -1.6%

  • สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ +0.400M; ก่อนหน้า +1.792M

  • ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -0.308M

  • การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า +0.071M

  • สต็อกน้ำมันที่ Cushing: ก่อนหน้า -0.271M

  • การผลิตน้ำมันกลั่น: ก่อนหน้า -0.025M

  • สต็อกน้ำมันกลั่น: คาดการณ์ -0.730M; ก่อนหน้า +0.578M

  • การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.363M

  • สต็อกน้ำมันเบนซิน: คาดการณ์ -1.380M; ก่อนหน้า +4.125M

  • สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า +0.187M

16:00 BST – สหราชอาณาจักร: สุนทรพจน์โดย Pill สมาชิก MPC จาก BoE

17:00 BST – ยูโรโซน: สุนทรพจน์โดย Christine Lagarde ประธาน ECB

18:00 BST – สหรัฐฯ: การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (ก่อนหน้า 4.033%)

19:00 BST – สหรัฐฯ: รายงานการประชุม FOMC

20:15 BST – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์โดย Kashkari สมาชิก FOMC

22:45 BST – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์โดย Barr รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแล

10 ตุลาคม 2025, 08:22

9 ตุลาคม 2025, 17:22

9 ตุลาคม 2025, 17:20

9 ตุลาคม 2025, 17:15

