ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตารายงานการประชุม FOMC

- รายงานการประชุม FOMC เดือนกันยายนจะเผยแพร่เวลา 19.00 น. ตามเวลา BST
- รายงานจาก EIA จะยังคงถูกเผยแพร่แม้จะมีการปิดหน่วยงานของรัฐ
- นอกจากนี้ยังมีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ของเฟด, ECB และ BoE อีกด้วย
วันนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญไม่มากนัก โดยบรรยากาศการลงทุนคาดว่าจะถูกขับเคลื่อนโดยการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายแห่ง
ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรายงานการประชุม FOMC ล่าสุด เนื่องจากความอ่อนไหวต่อแนวนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงสูง ท่ามกลางภาวะปิดหน่วยงานของรัฐ (government shutdown) และความเสี่ยงที่ข้อมูลเงินเฟ้อจากสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) อาจล่าช้า นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากเฟด, ECB, Bundesbank, ธนาคารกลางสเปน และธนาคารกลางอังกฤษ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ รวมถึงการตัดสินอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางโปแลนด์ด้วย
รายงานพลังงานจาก EIA จะยังคงถูกเผยแพร่ตามแผน แม้จะอยู่ในช่วงปิดหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
07:00 BST – เยอรมนี: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม
YoY: ผลจริง -3.9%; ก่อนหน้า 1.53%
MoM: ผลจริง -4.3%; คาดการณ์ -1.0%; ก่อนหน้า 1.3%
10:15 BST – เยอรมนี: สุนทรพจน์โดย Buch รองประธาน Bundesbank
11:30 BST – ยูโรโซน: สุนทรพจน์โดย Elderson จาก ECB
~13:00 BST – โปแลนด์: การตัดสินอัตราดอกเบี้ยเดือนตุลาคม
คาดการณ์ 4.75%; ก่อนหน้า 4.75%
14:00 BST – ยูโรโซน: สุนทรพจน์โดย Fernandez-Bollo สมาชิกคณะกรรมการ ECB
14:30 BST – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์โดย Barr รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแล
15:00 BST – สหรัฐฯ: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม
การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง: คาดการณ์ -0.1% m/m; ก่อนหน้า -0.1% m/m
15:00 BST – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์โดย Austan Goolsbee จากเฟด
15:30 BST – สหรัฐฯ: รายงาน EIA
-
การใช้กำลังการผลิตโรงกลั่น: ก่อนหน้า -1.6%
-
สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ +0.400M; ก่อนหน้า +1.792M
-
ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -0.308M
-
การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า +0.071M
-
สต็อกน้ำมันที่ Cushing: ก่อนหน้า -0.271M
-
การผลิตน้ำมันกลั่น: ก่อนหน้า -0.025M
-
สต็อกน้ำมันกลั่น: คาดการณ์ -0.730M; ก่อนหน้า +0.578M
-
การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.363M
-
สต็อกน้ำมันเบนซิน: คาดการณ์ -1.380M; ก่อนหน้า +4.125M
-
สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า +0.187M
16:00 BST – สหราชอาณาจักร: สุนทรพจน์โดย Pill สมาชิก MPC จาก BoE
17:00 BST – ยูโรโซน: สุนทรพจน์โดย Christine Lagarde ประธาน ECB
18:00 BST – สหรัฐฯ: การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (ก่อนหน้า 4.033%)
19:00 BST – สหรัฐฯ: รายงานการประชุม FOMC
20:15 BST – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์โดย Kashkari สมาชิก FOMC
22:45 BST – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์โดย Barr รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแล
