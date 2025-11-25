ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดู PPI และยอดขายปลีกของสหรัฐฯ

เซสชันวันอังคารน่าจับตามองทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาควันนี้ประกอบด้วย ตัวเลข GDP เบื้องต้นของเยอรมนี, อัตราเงินเฟ้อ PPI ของสวีเดนและสหรัฐฯ, ยอดขายปลีกของโปแลนด์และสหรัฐฯ และดัชนีราคาที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบคงคลังประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดวันนี้จะจับตาที่ตัวเลข PPI และยอดขายปลีกของสหรัฐฯ เป็นหลัก
ปฏิทินวันนี้ (เวลา CET):
08:00 – เยอรมนี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) – ข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส 3
-
GDP ปรับฤดูกาลต่อไตรมาส (s.a. q/q): 0.0% (คาดการณ์ 0.0%; ก่อนหน้า -0.3%)
-
GDP ไม่ปรับฤดูกาลต่อปี (n.s.a. y/y): 0.3% (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า -0.2%)
08:00 – สวีเดน
อัตราเงินเฟ้อ PPI ต่อปี – ตุลาคม: 0.4% (ก่อนหน้า 0.5%)
08:45 – ฝรั่งเศส
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค – พฤศจิกายน: (คาดการณ์ 90; ก่อนหน้า 90)
09:00 – โปแลนด์
ดัชนีความเป็นอยู่ BIEC – พฤศจิกายน: ก่อนหน้า 94.8
10:00 – โปแลนด์
ยอดขายปลีก – ตุลาคม
-
ยอดขายรายเดือน (m/m): ก่อนหน้า -2.5%
-
ยอดขายรายปี (y/y): คาดการณ์ 3.9%; ก่อนหน้า 6.6%
-
ยอดขายปรับราคาคงที่รายปี: คาดการณ์ 3.7%; ก่อนหน้า 6.4%
10:00 – ยูโรโซน
สุนทรพจน์โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB Piero Cipollone
14:00 – โปแลนด์
อุปทานเงิน M3 รายปี – ตุลาคม: คาดการณ์ 10.6%; ก่อนหน้า 11.1%
14:30 – สหรัฐฯ
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) – ตุลาคม
-
PPI รายเดือน (m/m): คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า -0.1%
-
Core PPI รายเดือน (m/m): คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า -0.1%
-
PPI รายปี (y/y): คาดการณ์ 2.7%; ก่อนหน้า 2.6%
-
Core PPI รายปี (y/y): คาดการณ์ 2.7%; ก่อนหน้า 2.8%
14:30 – สหรัฐฯ
ยอดขายปลีก – ตุลาคม
-
รายเดือน (m/m): คาดการณ์ 0.4%; ก่อนหน้า 0.6%
-
รายเดือนไม่รวมรถยนต์ (ex. autos): คาดการณ์ 0.4%; ก่อนหน้า 0.7%
-
รายเดือนไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน (ex. autos & gas): ก่อนหน้า 0.7%
-
รายปี (y/y): ก่อนหน้า 5%
15:00 – สหรัฐฯ
ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller – กันยายน
-
10 เมือง รายปี: คาดการณ์ 1.9%; ก่อนหน้า 2.1%
-
20 เมือง รายปี: คาดการณ์ 1.4%; ก่อนหน้า 1.6%
-
FHFA House Price Index รายเดือน: ก่อนหน้า 0.4%
15:00 – ยูโรโซน
สุนทรพจน์โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB Piero Cipollone
16:00 – สหรัฐฯ
-
ดัชนี Richmond Fed – พฤศจิกายน: คาดการณ์ -0.2; ก่อนหน้า -4
-
ดัชนี Pending Home Sales รายเดือน – ตุลาคม: ก่อนหน้า 0.0%
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค – Conference Board – พฤศจิกายน: คาดการณ์ 93.5; ก่อนหน้า 94.6
-
ปริมาณสินค้าคงคลังสินค้าที่ยังไม่เสร็จ รายเดือน – สิงหาคม: คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า 0.2%
22:40 – สหรัฐฯ
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงคลังประจำสัปดาห์ – API
-
การเปลี่ยนแปลงน้ำมันดิบ: 4.4 ล้านบาร์เรล
