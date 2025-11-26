ข่าวเด่น: Uดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และ Richmond Fed ต่ำกว่าคาดการณ์มาก 📌

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CB Consumer Confidence): 88.7 (คาดการณ์ 93.3, ก่อนหน้า 94.6 ปรับใหม่ 95.5)
ดัชนี Richmond Fed: -15 เทียบกับคาดการณ์ -5 และก่อนหน้า -4
US Pending Homes Index: 76.3 (ก่อนหน้า 74.8 ปรับใหม่ 71.8)
US Pending Home Sales Change MoM: 1.9% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.0% ปรับใหม่ -0.1%)
US Business Inventories MoM: 0% (คาด 0%, ก่อนหน้า 0.2%)
การตอบสนองของ US30 ต่อข้อมูลนี้เป็นแบบผสม นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แต่ในขณะเดียวกัน ข้อมูลยังสะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยืนยันแนวโน้มนี้
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น