09:12 · 26 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: Uดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และ Richmond Fed ต่ำกว่าคาดการณ์มาก 📌

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CB Consumer Confidence): 88.7 (คาดการณ์ 93.3, ก่อนหน้า 94.6 ปรับใหม่ 95.5)

ดัชนี Richmond Fed: -15 เทียบกับคาดการณ์ -5 และก่อนหน้า -4

US Pending Homes Index: 76.3 (ก่อนหน้า 74.8 ปรับใหม่ 71.8)
US Pending Home Sales Change MoM: 1.9% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.0% ปรับใหม่ -0.1%)
US Business Inventories MoM: 0% (คาด 0%, ก่อนหน้า 0.2%)

การตอบสนองของ US30 ต่อข้อมูลนี้เป็นแบบผสม นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แต่ในขณะเดียวกัน ข้อมูลยังสะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยืนยันแนวโน้มนี้

 

Source: xStation5

28 พฤศจิกายน 2025, 15:58

