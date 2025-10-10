อ่านเพิ่มเติม
พาวเวลล์ไม่ปรากฏตัว ตลาดรอฟังถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก FOMC 💲

ประเด็นหลัก
  • เจอโรม พาวเวลล์ไม่เข้าร่วมการประชุม
  • ตลาดจับตาถ้อยแถลงจาก ไมเคิล บาร์ (Michael Barr), นีล คาชการี (Neel Kashkari) และ มิเชล โบว์แมน (Michelle Bowman)

เจอโรม พาวเวลล์ ไม่เข้าร่วมการประชุม FOMC – ตลาดรอท่าทีจากสมาชิกเฟดรายอื่น

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม FOMC ตามกำหนดการเดิม โดยเลือกไปเข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ ภาคธนาคารของสหรัฐฯ แทน การตัดสินใจนี้อาจมีสาเหตุมาจาก การขาดแคลนข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจากสถานการณ์ รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน (Partial Shutdown) ซึ่งส่งผลให้การทำงานของ FOMC ซับซ้อนขึ้น

ในการกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ พาวเวลล์ได้เน้นย้ำถึง ความสำคัญของธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยชี้ว่า ความใกล้ชิดระหว่างธนาคารเหล่านี้กับลูกค้าท้องถิ่น ช่วยให้พวกเขาเข้าใจตลาดในพื้นที่และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น — ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงที่ข้อมูลเศรษฐกิจมีความไม่ชัดเจน

ขณะนี้ตลาดอยู่ในโหมด “รอความชัดเจน” จากคำกล่าวของสมาชิก FOMC คนอื่น ๆ ได้แก่

  • ไมเคิล บาร์ (Michael Barr)

  • นีล คาชการี (Neel Kashkari)

  • มิเชล โบว์แมน (Michelle Bowman)

การกล่าวสุนทรพจน์ของทั้งสามคนมีกำหนดตลอดช่วงวัน และอาจช่วยให้ตลาดได้รับสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับ ทิศทางนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า

นักลงทุนกำลังจับตาดูว่า คำพูดของพวกเขาอาจให้ สัญญาณแม้เพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ ความไม่แน่นอนทางการคลังของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่

