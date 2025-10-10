พาวเวลล์ไม่ปรากฏตัว ตลาดรอฟังถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก FOMC 💲

- เจอโรม พาวเวลล์ไม่เข้าร่วมการประชุม
- ตลาดจับตาถ้อยแถลงจาก ไมเคิล บาร์ (Michael Barr), นีล คาชการี (Neel Kashkari) และ มิเชล โบว์แมน (Michelle Bowman)
เจอโรม พาวเวลล์ ไม่เข้าร่วมการประชุม FOMC – ตลาดรอท่าทีจากสมาชิกเฟดรายอื่น
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม FOMC ตามกำหนดการเดิม โดยเลือกไปเข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ ภาคธนาคารของสหรัฐฯ แทน การตัดสินใจนี้อาจมีสาเหตุมาจาก การขาดแคลนข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจากสถานการณ์ รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน (Partial Shutdown) ซึ่งส่งผลให้การทำงานของ FOMC ซับซ้อนขึ้น
ในการกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ พาวเวลล์ได้เน้นย้ำถึง ความสำคัญของธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยชี้ว่า ความใกล้ชิดระหว่างธนาคารเหล่านี้กับลูกค้าท้องถิ่น ช่วยให้พวกเขาเข้าใจตลาดในพื้นที่และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น — ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงที่ข้อมูลเศรษฐกิจมีความไม่ชัดเจน
ขณะนี้ตลาดอยู่ในโหมด “รอความชัดเจน” จากคำกล่าวของสมาชิก FOMC คนอื่น ๆ ได้แก่
ไมเคิล บาร์ (Michael Barr)
นีล คาชการี (Neel Kashkari)
มิเชล โบว์แมน (Michelle Bowman)
การกล่าวสุนทรพจน์ของทั้งสามคนมีกำหนดตลอดช่วงวัน และอาจช่วยให้ตลาดได้รับสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับ ทิศทางนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า
นักลงทุนกำลังจับตาดูว่า คำพูดของพวกเขาอาจให้ สัญญาณแม้เพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ ความไม่แน่นอนทางการคลังของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่
