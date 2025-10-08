FOMC ชี้ AI เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

-
Stephen I. Miran: มองบวกต่อการคลายเงินเฟ้อ หลังแรงกดดันค่าเช่าลดลง
Neel Kashkari: เตือนสัญญาณคล้ายภาวะ stagflation และสนับสนุนลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้
Raphael Bostic: ให้ความสำคัญกับผลกระทบ AI ต่อแรงงาน
Mary C. Daly: มองว่า AI ปฏิรูปเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมาก
Stephen Miran (FOMC, กันยายน 2025): มองว่า ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจลดลงและการเติบโตอาจดีขึ้น แต่การเงินต้องมีมุมมองล่วงหน้าเนื่องจากผลล่าช้า เตือนว่าการคุมเข้มมากเกินไปหรือผ่อนคลายน้อยเกินไปมีความเสี่ยง เขามั่นใจกว่าผู้อื่นว่า เงินเฟ้อจะลดลงต่อเนื่องเมื่อแรงกดดันค่าเช่าและที่อยู่อาศัยคลี่คลาย ประเมินอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางราว 0.5% โดย AI อาจดันขึ้นสูงกว่า แต่หลักฐานยังไม่ชัดเจน
Miran ไม่เห็นด้วยกับการประชุม FOMC ล่าสุด สนับสนุน ลดดอกเบี้ย 50 bp แทน 25 bp ที่คณะกรรมการตัดสินใจ
Neel Kashkari (Minneapolis Fed): ระบุว่า ยังเร็วเกินไปในการประเมินผลกระทบของภาษีต่อเงินเฟ้อ แต่ข้อมูลล่าสุดแสดงอาการคล้าย stagflation เขาสนับสนุน ลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2 ครั้ง 25 bp เพื่อรับมือความเสี่ยงการว่างงาน อัตราดอกเบี้ยเป็นกลางอาจสูงถึง 3.1% นโยบาย Fed อาจไม่เข้มงวดเท่าที่เคยคิด
- Fed สามารถเร่งลดดอกเบี้ยหากตลาดแรงงานอ่อนตัว หยุดหากเงินเฟ้อคงที่ หรือปรับขึ้นใหม่หากแรงกดดันราคากลับมา
Raphael Bostic (Atlanta Fed): เน้น ผลกระทบ AI ต่อแรงงาน AI ช่วยแรงงานแต่สามารถแทนที่ได้หากเหมาะสม ทำให้การ reskilling สำคัญ ชี้เป็น “ช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการคาดการณ์” แต่ย้ำว่า “ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดวิกฤติ” และรัฐบาลผ่าน Fannie Mae/Freddie Mac ช่วยให้อัตราเงินกู้บ้านต่ำ
- Bostic ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินปัจจุบัน
Mary C. Daly (San Francisco Fed): มองว่า AI ปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่มีหลักฐานการเลิกจ้างจำนวนมาก ปฏิเสธความกังวลเรื่อง “ฟองสบู่ AI” มองเป็น “ฟองสบู่ดี” ที่ขับเคลื่อนการลงทุน ผลตลาดแรงงานยังเป็นตัวชี้วัดกำลังซื้อผู้บริโภคที่ดีที่สุด
-
Daly ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินปัจจุบัน
