  
09:32 · 30 กรกฎาคม 2026

FOMC คงดอกเบี้ย ดอลลาร์อ่อนค่า หลัง Warsh ไม่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย

Kathleen Brooks
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Research Director UK

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ แม้ว่าตลาด Fed Funds Futures จะสะท้อนโอกาสประมาณ 30% ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ตาม
  • คณะกรรมการลงมติด้วยคะแนน 9-3 ให้คงอัตราดอกเบี้ย โดยเจ้าหน้าที่ 3 ราย ได้แก่ Kashkari, Hammack และ Logan ลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
  • ปฏิกิริยาแรกของตลาดคือ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนในวงกว้าง
  • ดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) ลดลงต่ำกว่าระดับ 101.00 และปรับตัวลงประมาณ 0.5% ในวันดังกล่าว แม้ประธาน Fed อย่าง Kevin Warsh จะใช้ถ้อยแถลงที่เข้มงวดต่อเงินเฟ้อ และยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ Fed ในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%

ทำไมตลาด FX จึงไม่สนใจท่าที Hawkish ของ Warsh?

คำถามสำคัญคือ ทำไมตลาดเงินตราจึงไม่ได้ตอบสนองต่อถ้อยแถลงที่ดูเข้มงวดของ Warsh?

เหตุผลแรกคือ Warsh ไม่ได้ลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย

แม้เขาจะระบุว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ แต่แถลงการณ์ของ Fed แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมเดือนมิถุนายน

สิ่งนี้สะท้อนว่า Fed ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในแนวโน้มเศรษฐกิจระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

มุมมองของ XTB คือ หากประธาน Fed คนใหม่และเสียงส่วนใหญ่ของ FOMC ยังไม่เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย ก็อาจต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเงินเฟ้ออย่างรุนแรงก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดังนั้น ในขณะนี้ตลาดมองว่า FOMC อาจอยู่ในโหมด คงดอกเบี้ยต่อไปในระยะข้างหน้า

ผลกระทบต่อตลาด: Bond Yield ลดลง ดอลลาร์ถูกกดดัน Nasdaq ฟื้นตัว

การประชุมครั้งนี้ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นไปเหนือระดับ 4.34% ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.24%

การลดลงของ Bond Yield ส่งผลให้:

  • แรงสนับสนุนของดอลลาร์ลดลง
  • Nasdaq ฟื้นตัวเล็กน้อย หลังเข้าสู่เขตปรับฐานในช่วงต้นสัปดาห์

แม้ Fed จะหลีกเลี่ยงการให้ Forward Guidance ต่อตลาด แต่ยังมีประเด็นสำคัญบางส่วนจากแถลงการณ์และการแถลงข่าวของ Warsh

ประเด็นสำคัญจากแถลงการณ์และการแถลงข่าวของ Warsh

1. Fed กำลังติดตามปฏิกิริยาของตลาดต่อทิศทางนโยบายการเงิน

Warsh ระบุว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve)

เขามองว่านี่เป็นผลจากตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจจริง มากกว่าการตอบสนองต่อ Forward Guidance ของ Fed

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจหมายความว่า ตลาดกำลังช่วย Fed ทำหน้าที่ในการทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การขึ้นดอกเบี้ย

หากประธาน Fed ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ อาจเป็นสัญญาณว่า Bond Yield ของสหรัฐฯ อาจเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว และจะปรับขึ้นต่อได้ก็ต่อเมื่อแนวโน้มเงินเฟ้อแย่ลงอย่างมาก

2. การไม่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า Fed หยุดดำเนินนโยบาย

Warsh ระบุว่า การตัดสินใจคงดอกเบี้ยในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า Fed เข้าสู่ช่วงพักนโยบายอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม คำกล่าวดังกล่าวไม่ได้หยุดการอ่อนค่าของดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์สามารถหาจุดรับได้บริเวณ 100.80

3. AI CapEx เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Warsh กล่าวถึงระดับการลงทุนของภาคธุรกิจที่สูง ซึ่งกำลังช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

การลงทุนดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายด้าน AI Infrastructure (AI CapEx) ซึ่งเติบโตประมาณ 20% ต่อเนื่องในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สร้างความท้าทายให้กับ Fed 2 ด้าน:

  1. หากการลงทุนภาคธุรกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว อาจสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
  2. Warsh เคยกล่าวว่า ความสามารถของ AI อาจช่วยสร้างแรงกดดันด้านเงินฝืด (Deflationary Impact) ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ดังนั้น ทิศทางการลงทุน AI ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน

4. ความเห็นต่างใน FOMC ไม่ได้สะท้อนความแตกแยก

แม้จะมี "ความเห็นต่างภายในครอบครัว" (Family Fight) เกิดขึ้นภายใน FOMC แต่ Warsh ยืนยันว่า คณะกรรมการยังมีความเป็นเอกภาพ และมุ่งมั่นที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2%

5. Jackson Hole อาจเป็นเวทีสำคัญ แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจน

Warsh ระบุว่า เขาจะรายงานความคืบหน้าของคณะทำงาน 5 ชุดที่จัดตั้งขึ้น ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมธนาคารกลางโลก Jackson Hole เดือนหน้า

โดยปกติ งานดังกล่าวมักเป็นเวทีที่ผู้ว่าการ Fed ใช้อธิบายวิสัยทัศน์ด้านนโยบายการเงิน

อย่างไรก็ตาม Warsh ระบุว่า สุนทรพจน์ครั้งนี้ยังเป็นเพียง "กระดาษเปล่า" (Blank Piece of Paper) ณ ขณะนี้

ตลาดจับตาผลประกอบการ Big Tech

ปฏิกิริยาที่ชัดเจนที่สุดหลังการประชุม Fed เกิดขึ้นในตลาดดอลลาร์และพันธบัตรระยะสั้น ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่ประธาน Fed ต้องการ เนื่องจากเขาต้องการให้ตลาดให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจมากกว่าถ้อยแถลงของธนาคารกลาง

Nasdaq สามารถฟื้นตัวได้บางส่วน แต่ทิศทางระยะยาวของดัชนีจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ได้แก่:

  • Microsoft
  • Meta
  • Amazon

นอกจากนี้ หุ้นกลุ่ม Semiconductor ยังคงเผชิญแรงขาย โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ยังคงปรับตัวลงประมาณ 1.6% หลังการแถลงข่าวของ FOMC

Chart: ดัชนี USD ปรับตัวลงหลัง Fed ตัดสินใจคงดอกเบี้ย

 


Source: XTB

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

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