FOMC คงดอกเบี้ย ดอลลาร์อ่อนค่า หลัง Warsh ไม่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย

- ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ แม้ว่าตลาด Fed Funds Futures จะสะท้อนโอกาสประมาณ 30% ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ตาม
- คณะกรรมการลงมติด้วยคะแนน 9-3 ให้คงอัตราดอกเบี้ย โดยเจ้าหน้าที่ 3 ราย ได้แก่ Kashkari, Hammack และ Logan ลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- ปฏิกิริยาแรกของตลาดคือ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนในวงกว้าง
- ดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) ลดลงต่ำกว่าระดับ 101.00 และปรับตัวลงประมาณ 0.5% ในวันดังกล่าว แม้ประธาน Fed อย่าง Kevin Warsh จะใช้ถ้อยแถลงที่เข้มงวดต่อเงินเฟ้อ และยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ Fed ในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ แม้ว่าตลาด Fed Funds Futures จะสะท้อนโอกาสประมาณ 30% ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ตาม
- คณะกรรมการลงมติด้วยคะแนน 9-3 ให้คงอัตราดอกเบี้ย โดยเจ้าหน้าที่ 3 ราย ได้แก่ Kashkari, Hammack และ Logan ลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- ปฏิกิริยาแรกของตลาดคือ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนในวงกว้าง
- ดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) ลดลงต่ำกว่าระดับ 101.00 และปรับตัวลงประมาณ 0.5% ในวันดังกล่าว แม้ประธาน Fed อย่าง Kevin Warsh จะใช้ถ้อยแถลงที่เข้มงวดต่อเงินเฟ้อ และยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ Fed ในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%
ทำไมตลาด FX จึงไม่สนใจท่าที Hawkish ของ Warsh?
คำถามสำคัญคือ ทำไมตลาดเงินตราจึงไม่ได้ตอบสนองต่อถ้อยแถลงที่ดูเข้มงวดของ Warsh?
เหตุผลแรกคือ Warsh ไม่ได้ลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย
แม้เขาจะระบุว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ แต่แถลงการณ์ของ Fed แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมเดือนมิถุนายน
สิ่งนี้สะท้อนว่า Fed ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในแนวโน้มเศรษฐกิจระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
มุมมองของ XTB คือ หากประธาน Fed คนใหม่และเสียงส่วนใหญ่ของ FOMC ยังไม่เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย ก็อาจต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเงินเฟ้ออย่างรุนแรงก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดังนั้น ในขณะนี้ตลาดมองว่า FOMC อาจอยู่ในโหมด คงดอกเบี้ยต่อไปในระยะข้างหน้า
ผลกระทบต่อตลาด: Bond Yield ลดลง ดอลลาร์ถูกกดดัน Nasdaq ฟื้นตัว
การประชุมครั้งนี้ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นไปเหนือระดับ 4.34% ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.24%
การลดลงของ Bond Yield ส่งผลให้:
- แรงสนับสนุนของดอลลาร์ลดลง
- Nasdaq ฟื้นตัวเล็กน้อย หลังเข้าสู่เขตปรับฐานในช่วงต้นสัปดาห์
แม้ Fed จะหลีกเลี่ยงการให้ Forward Guidance ต่อตลาด แต่ยังมีประเด็นสำคัญบางส่วนจากแถลงการณ์และการแถลงข่าวของ Warsh
ประเด็นสำคัญจากแถลงการณ์และการแถลงข่าวของ Warsh
1. Fed กำลังติดตามปฏิกิริยาของตลาดต่อทิศทางนโยบายการเงิน
Warsh ระบุว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve)
เขามองว่านี่เป็นผลจากตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจจริง มากกว่าการตอบสนองต่อ Forward Guidance ของ Fed
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจหมายความว่า ตลาดกำลังช่วย Fed ทำหน้าที่ในการทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การขึ้นดอกเบี้ย
หากประธาน Fed ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ อาจเป็นสัญญาณว่า Bond Yield ของสหรัฐฯ อาจเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว และจะปรับขึ้นต่อได้ก็ต่อเมื่อแนวโน้มเงินเฟ้อแย่ลงอย่างมาก
2. การไม่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า Fed หยุดดำเนินนโยบาย
Warsh ระบุว่า การตัดสินใจคงดอกเบี้ยในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า Fed เข้าสู่ช่วงพักนโยบายอย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม คำกล่าวดังกล่าวไม่ได้หยุดการอ่อนค่าของดอลลาร์
ดัชนีดอลลาร์สามารถหาจุดรับได้บริเวณ 100.80
3. AI CapEx เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
Warsh กล่าวถึงระดับการลงทุนของภาคธุรกิจที่สูง ซึ่งกำลังช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การลงทุนดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายด้าน AI Infrastructure (AI CapEx) ซึ่งเติบโตประมาณ 20% ต่อเนื่องในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สร้างความท้าทายให้กับ Fed 2 ด้าน:
- หากการลงทุนภาคธุรกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว อาจสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- Warsh เคยกล่าวว่า ความสามารถของ AI อาจช่วยสร้างแรงกดดันด้านเงินฝืด (Deflationary Impact) ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ดังนั้น ทิศทางการลงทุน AI ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน
4. ความเห็นต่างใน FOMC ไม่ได้สะท้อนความแตกแยก
แม้จะมี "ความเห็นต่างภายในครอบครัว" (Family Fight) เกิดขึ้นภายใน FOMC แต่ Warsh ยืนยันว่า คณะกรรมการยังมีความเป็นเอกภาพ และมุ่งมั่นที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2%
5. Jackson Hole อาจเป็นเวทีสำคัญ แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจน
Warsh ระบุว่า เขาจะรายงานความคืบหน้าของคณะทำงาน 5 ชุดที่จัดตั้งขึ้น ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมธนาคารกลางโลก Jackson Hole เดือนหน้า
โดยปกติ งานดังกล่าวมักเป็นเวทีที่ผู้ว่าการ Fed ใช้อธิบายวิสัยทัศน์ด้านนโยบายการเงิน
อย่างไรก็ตาม Warsh ระบุว่า สุนทรพจน์ครั้งนี้ยังเป็นเพียง "กระดาษเปล่า" (Blank Piece of Paper) ณ ขณะนี้
ตลาดจับตาผลประกอบการ Big Tech
ปฏิกิริยาที่ชัดเจนที่สุดหลังการประชุม Fed เกิดขึ้นในตลาดดอลลาร์และพันธบัตรระยะสั้น ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่ประธาน Fed ต้องการ เนื่องจากเขาต้องการให้ตลาดให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจมากกว่าถ้อยแถลงของธนาคารกลาง
Nasdaq สามารถฟื้นตัวได้บางส่วน แต่ทิศทางระยะยาวของดัชนีจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ได้แก่:
- Microsoft
- Meta
- Amazon
นอกจากนี้ หุ้นกลุ่ม Semiconductor ยังคงเผชิญแรงขาย โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ยังคงปรับตัวลงประมาณ 1.6% หลังการแถลงข่าวของ FOMC
Chart: ดัชนี USD ปรับตัวลงหลัง Fed ตัดสินใจคงดอกเบี้ย
Source: XTB
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