  
16:31 · 29 กรกฎาคม 2026

GOLD - ความระมัดระวังปกคลุมตลาดก่อนการประชุม Fed

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • สัญญาณจาก Fed เกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยและความเสี่ยงเงินเฟ้อ
  • ทิศทางราคาน้ำมัน ท่ามกลางความเสี่ยงความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
  • กระแสเงินทุน ETF โดยเฉพาะการกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิของกองทุนขนาดใหญ่หลังการประชุม Fed

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในการซื้อขายวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่เพิ่มเติมก่อนการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

แม้แรงขายจะไม่ได้รุนแรงมากนัก แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะระมัดระวังของตลาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่มีความชัดเจน

Fed ยังคงเป็นปัจจัยหลักกำหนดทิศทางทองคำ

ขณะนี้ตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงว่า Fed จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ แต่จับตาไปที่ สัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินในอนาคต

จากการประเมินของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

  • โอกาสที่ Fed จะ คงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ อยู่ที่ประมาณ 71%
  • ขณะที่ตลาดยังประเมินโอกาสที่ Fed จะ ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน สูงถึง 75%

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนมุมมองว่า แม้ Fed อาจเลือกหยุดชั่วคราวในเดือนกรกฎาคม แต่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงสูงพอที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องรักษาท่าทีระมัดระวัง

สำหรับทองคำ ความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปยังคงเป็นปัจจัยกดดัน

เมื่ออัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ความน่าสนใจของทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สร้างผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยหรือเงินปันผลก็ลดลง

ดังนั้น หาก Fed ส่งสัญญาณว่าพร้อมดำเนินนโยบายเข้มงวดต่อไป อาจเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังสร้างความผันผวนให้พลังงาน

นอกจากนโยบายการเงิน ตลาดยังติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด

ราคาน้ำมันเคยปรับตัวลงมากกว่า 4% จากความหวังว่าความพยายามทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจนำไปสู่การกลับมาเจรจาสันติภาพ

อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านราคาน้ำมันกลับมาอีกครั้ง หลังมีรายงานว่ากองกำลังสหรัฐฯ สามารถสกัดการโจมตีฐานทัพของตนในตะวันออกกลางได้สำเร็จ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสะท้อนว่า ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูง และอาจทำให้ราคาพลังงานผันผวนต่อไป

สำหรับทองคำ ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยที่ต้องจับตา หากต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง อาจทำให้เงินเฟ้อยืดเยื้อ และบังคับให้ Fed ต้องรักษานโยบายเข้มงวด ซึ่งจะลดความน่าสนใจของทองคำ

ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณระมัดระวัง

แตกต่างจากทองคำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายล่าสุด

  • Bond Yield อายุ 10 ปี ลดลงสู่ 4.606%
  • ผลตอบแทนอายุ 2 ปี และ 30 ปี ปรับตัวลดลงเช่นกัน

การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่า นักลงทุนในตลาดพันธบัตรยังคงระมัดระวัง และยังไม่เชื่อเต็มที่ว่า Fed จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยทันทีในระยะใกล้

ความแตกต่างระหว่างตลาดทองคำ พันธบัตร และดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนระดับความไม่แน่นอนที่สูงก่อนการประชุม Fed

ซึ่งหมายความว่า สินทรัพย์การเงินหลายประเภทอาจเผชิญความผันผวนเพิ่มขึ้น หลัง Fed ประกาศผลการประชุมและอัปเดตมุมมองด้านนโยบาย

กระแสเงินทุน ETF ชะลอตัวชั่วคราว

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ SPDR Gold Trust มีการขายทองคำสุทธิเป็นครั้งแรก หลังจากเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องประมาณ 10 วัน

  • ปริมาณทองคำในกองทุนลดลงประมาณ 0.5 ตัน
  • การถือครองรวมลดลงเหลือ 1,008.7 ตัน

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายยังถือว่าน้อย เมื่อเทียบกับยอดซื้อสุทธิประมาณ 10 ตันในสัปดาห์ก่อนหน้า

สิ่งนี้สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองต่อทองคำอย่างมีนัยสำคัญ แต่กำลังรอสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นจาก Fed ก่อนตัดสินใจจัดสรรเงินลงทุนในช่วงถัดไป

แนวโน้มทองคำยังเผชิญความไม่แน่นอน

แม้ว่าทองคำจะปรับฐานลงประมาณ 30% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้ช่วงต้นปี แต่แนวโน้มการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนยังเผชิญความท้าทายหลายด้าน

สถาบันการเงินหลายแห่งเริ่มปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำ เนื่องจากมองว่าสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยสูงอาจดำเนินต่อไปนานกว่าที่คาด

โดย Commerzbank ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำช่วงสิ้นปีลงเหลือ 4,500 ดอลลาร์/ออนซ์ และมองว่าการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นได้ยาก หาก:

  • ตลาดยังคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูง
  • เงินทุน ETF ยังไม่กลับเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ

ภาพรวมสะท้อนว่า ทิศทางทองคำในช่วงที่เหลือของปีอาจขึ้นอยู่กับ นโยบายการเงินของ Fed มากกว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว

วิเคราะห์ทางเทคนิค: GOLD

ที่มา: xStation5

ตลาดทองคำกำลังอยู่ในภาวะ ชิงไหวชิงพริบ (Sideways / Consolidation) ตลอดช่วงการซื้อขายวันนี้ โดยมีแท่งเทียนที่มี ไส้เทียนยาว (Long Wick) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้

อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมที่กว้างขึ้น จะเห็นว่า แนวโน้มขาลงยังคงมีความได้เปรียบเล็กน้อย โดยแรงขายสามารถเห็นได้ชัดจากแท่งเทียนขาลงที่มีแรงกดดันต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ราคาทองคำได้ หลุดลงต่ำกว่ากรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น (Short-term Rising Channel) เมื่อวานนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝั่งผู้ขาย (Bears) กลับเข้ามาควบคุมตลาดอีกครั้ง

ในระยะสั้น นักลงทุนยังคงจับตาปฏิกิริยาของราคาหลังการประชุม Fed ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไปของทองคำ ผ่านการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury Yield)

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