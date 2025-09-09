FRA40 บวก 0.6% ท่ามกลางการลงมติไว้วางใจนายกฯ Bayrou 📈 🇫🇷

ฟิวเจอร์สดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศส (FRA40) ปรับขึ้น 0.6% ขณะที่การลงมติไว้วางใจต่อนายกรัฐมนตรีสายกลาง ฟรองซัวส์ บาอิรู (François Bayrou) เริ่มต้นขึ้น
ตลาดดูเหมือนจะสะท้อนความเสี่ยงจาก การล่มสลายของรัฐบาลชุดปัจจุบันและความไม่มั่นคงทางการเมืองในฝรั่งเศส ไปแล้ว รวมถึงความเป็นไปได้ในการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพียงหนึ่งปีหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย เช่น มารีน เลอแปน, เอริก ซิโอตตี และซีริแอล ชาแตอลาแลง ต่างออกมาคัดค้านนายกฯ บาอิรู โดยเจ้าตัวประกาศว่าจะลาออกในวันพรุ่งนี้หากการลงมติไม่ผ่าน ขณะที่ ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ได้เรียกประชุมรัฐบาลเวลา 20:30 CET
ประเด็นสำคัญจากคำปราศรัยของนายกฯ บาอิรู:
-
เตือนถึง ความเสี่ยงหนี้สาธารณะสูงเกินไป โดยเรียกการควบคุมรายจ่ายว่าเป็น “เรื่องความเป็นความตาย” และเตือนว่าฝรั่งเศสอาจล้มละลาย หากยังคงพึ่งพาการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายปัจจุบัน
-
เน้นย้ำถึงภาระต้นทุนการชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบต่อการคลังภาครัฐและสร้างผลเสียต่อคนรุ่นอนาคต
-
ปฏิเสธข้อเสนอ ภาษี Zucman โดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องปกป้องการลงทุนภาคเอกชนและป้องกันการไหลออกของเงินทุน แต่เสนอความเป็นไปได้ในการเก็บภาษีเป้าหมายจากผู้มั่งคั่งที่สุดแทน
Source: xStation5