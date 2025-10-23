อ่านเพิ่มเติม
14:56 · 23 ตุลาคม 2025

FRA40 บวกต่อ หลังความเชื่อมั่นธุรกิจฝรั่งเศสแข็งแกร่ง

  • ข้อมูลความเชื่อมั่นภาคธุรกิจล่าสุดของฝรั่งเศสช่วยสร้างความมั่นใจให้ตลาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ในประเทศ

ฝรั่งเศส: ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตเดือนตุลาคมอยู่ที่ 101
(คาดการณ์ 96; ก่อนหน้า 96; ปรับทบทวนก่อนหน้า 97)

  • ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ: 97 (คาด 96; ก่อนหน้า 96)

  • ดัชนีแนวโน้มการผลิต : -11 (คาด -13; ก่อนหน้า -14; ปรับก่อนหน้า -13)

  • แนวโน้มการผลิตของบริษัทเอง : 18 (คาด 6; ก่อนหน้า 8)

ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ภาคธุรกิจฝรั่งเศสเริ่มมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ช่วยให้ตลาดคลายความกังวลบางส่วน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังดำเนินอยู่ในประเทศ

 
24 ตุลาคม 2025, 16:18

