FRA40 บวกต่อ หลังความเชื่อมั่นธุรกิจฝรั่งเศสแข็งแกร่ง

- ข้อมูลความเชื่อมั่นภาคธุรกิจล่าสุดของฝรั่งเศสช่วยสร้างความมั่นใจให้ตลาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ในประเทศ
ฝรั่งเศส: ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตเดือนตุลาคมอยู่ที่ 101
(คาดการณ์ 96; ก่อนหน้า 96; ปรับทบทวนก่อนหน้า 97)
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ: 97 (คาด 96; ก่อนหน้า 96)
ดัชนีแนวโน้มการผลิต : -11 (คาด -13; ก่อนหน้า -14; ปรับก่อนหน้า -13)
แนวโน้มการผลิตของบริษัทเอง : 18 (คาด 6; ก่อนหน้า 8)
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ภาคธุรกิจฝรั่งเศสเริ่มมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ช่วยให้ตลาดคลายความกังวลบางส่วน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังดำเนินอยู่ในประเทศ
