ฝรั่งเศสชะงักงันทางการเมือง: บทใหม่ของความวุ่นวายทางการเมือง

- เลอกอร์นูลาออก! นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เซบาสเตียง เลอกอร์นู ประกาศลาออกหลังดำรงตำแหน่งไม่ถึงหนึ่งเดือน ถือเป็นจุดต่ำสุดครั้งประวัติศาสตร์ของเสถียรภาพทางการเมืองฝรั่งเศส
- ตลาดปั่นป่วน: วิกฤตการเมืองฉุดดัชนี CAC 40 ร่วงกว่า 2% ยูโรอ่อนค่า และส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศส-เยอรมนีพุ่งแตะ 86 bps
- อาจมีเลือกตั้งใหม่: ภาวะชะงักงันทางการเมืองเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีการเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดเพื่อคลี่คลายทางตัน
🇫🇷 นายกฯ ฝรั่งเศส เซบาสเตียง เลอกอร์นู ลาออก ท่ามกลางวิกฤตการเมืองที่ทวีความรุนแรง
นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เซบาสเตียง เลอกอร์นู (Sébastien Lecornu) ประกาศลาออก เพียงหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงเปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังเข้ารับตำแหน่ง นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะไม่สามารถผลักดันการปฏิรูปสำคัญผ่านสภาที่แตกแยกได้ การลาออกครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อตลาดการเงินฝรั่งเศส และจุดชนวนการถกเถียงรุนแรงในแวดวงการเมืองภายในประเทศ โดยเลอกอร์นูกลายเป็น นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส สะท้อนความไม่แน่นอนอย่างหนักหน่วงของอนาคตประเทศ
สาเหตุการลาออกของเลอกอร์นู
เลอกอร์นูยื่นใบลาออกไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังมาครงประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลจากรัฐบาลชุดก่อน ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฝ่ายค้านที่คาดหวัง “การเปลี่ยนแปลงจริง”
ในถ้อยแถลงของเขา อดีตนายกรัฐมนตรีชี้ว่า ความแตกแยกทางการเมืองที่รุนแรงขึ้น และ ความเป็นไปไม่ได้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุผลหลักของการตัดสินใจลาออก เขายังกล่าวถึงความยากลำบากในการผลักดันงบประมาณที่รวมถึง การตัดลดรายจ่ายและการขึ้นภาษี — มาตรการที่บรัสเซลส์เรียกร้องให้ฝรั่งเศสดำเนินการเพื่อลด ขาดดุลสูงสุดในยูโรโซน
ปฏิกิริยาทางการเมืองและสังคม
การลาออกของเลอกอร์นูจุดชนวนกระแสตอบรับรุนแรงทั่วแวดวงการเมืองฝรั่งเศส
-
โอลิวิเยร์ โฟร์ (Olivier Faure) แกนนำพรรคสังคมนิยม ระบุว่ากลุ่มของมาครงกำลัง “แตกเป็นเสี่ยง ๆ” และรัฐบาล “สูญเสียความชอบธรรม”
-
มารีน เลอแปน (Marine Le Pen) และ ฌ็อง-ลุก เมลองชง (Jean-Luc Mélenchon) เรียกร้องให้ ยุบสภาแห่งชาติ และบางส่วนถึงขั้นเสนอให้ ถอดถอนประธานาธิบดีมาครง
-
ขณะที่ ฌอร์แดน บาร์เดลลา (Jordan Bardella) แห่งพรรคขวาจัด National Rally ระบุว่า “หนทางเดียวที่จะฟื้นเสถียรภาพได้คือการจัดเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนด”
ตลาดการเงินตอบสนองอย่างรุนแรง
การลาออกของนายกรัฐมนตรีสร้างแรงกระแทบทันทีต่อตลาดทุนฝรั่งเศส
-
ดัชนี CAC 40 ร่วงลงถึง 2% โดยหุ้นกลุ่มธนาคารได้รับผลกระทบหนักที่สุด
-
ค่าเงิน ยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1650 ดอลลาร์สหรัฐฯ
-
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสพุ่งขึ้น โดย ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมนี (French-German yield spread) ขยายตัวสู่ 86 จุดเบสิส (bps) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม
นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่า ความปั่นป่วนทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะยิ่งทำให้การเจรจางบประมาณซับซ้อนขึ้น และอาจทำให้ ขาดดุลการคลังของฝรั่งเศสขยายตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
Future Outlook
The government faces a deadline of October 13th to present the full draft of the budget bill. This latest prime ministerial resignation deepens the political crisis, making the scenario of early parliamentary elections an increasingly frequent topic in political commentary and market analysis.
For the coming weeks, the lack of a clear political direction and investor confidence will be the most significant factor determining France's economic and political future.
The situation is also spilling over into the wider European context, reflected by the EURUSD pair. The pair tested the $1.1650 vicinity today, its lowest level since September 25th. Should this crucial support level be breached, the pair could head toward its late August lows, further increasing pressure on the European Central Bank (ECB) to consider renewed interest rate cuts. At present, the market prices only a few percentage points chance of an ECB rate cut by the end of the year, and no more than a 30% probability of a cut within the currently forecasted horizon.
