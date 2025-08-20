ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นเทคกดดันวอลล์สตรีท เยนแข็งค่ากว่าเงินสกุล G10 อื่น ๆ พลังงานอ่อนตัวลงเล็กน้อย
- วอลล์สตรีทเจอแรงเทขาย หุ้นเทคกดดันตลาด
- Nasdaq (US100) ร่วง -1.2% หนักสุด ตามด้วย Russell 2000 (US2000: -0.75%) และ S&P 500 (US500: -0.5%) ขณะที่ Dow Jones (US30) ทรงตัว
- Palantir ดิ่ง -8.3% พร้อมหุ้นชิปใหญ่ (AMD -5.1%, Nvidia -2.9%, Broadcom -3.5%) ฉุดตลาด ยกเว้น Intel ที่พุ่งขึ้น หลังมีข่าวรัฐบาลสหรัฐและ SoftBank ญี่ปุ่นเตรียมซื้อหุ้น 10%
- การเมืองโลก: AFP รายงานว่า วลาดิเมียร์ ปูติน เสนอมอสโกเป็นสถานที่จัดประชุมกับประธานาธิบดียูเครน ระหว่างการโทรกับโดนัลด์ ทรัมป์
- เศรษฐกิจสหรัฐ: ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านสูงกว่าคาด (1.43 ล้านยูนิต เทียบกับคาดการณ์ 1.29 ล้าน) หนุนหุ้นอสังหาฯ บวกแรง
- แคนาดา: เงินเฟ้อตรงคาดที่ 1.7% แต่เงินเฟ้อพื้นฐานอ่อนกว่าคาด กดดันให้ธนาคารกลางแคนาดามีโอกาสลดดอกเบี้ยอีกครั้ง (ปัจจุบัน 2.75%)
- ยุโรป: ดัชนีหุ้นปิดบวกสวนตลาดโลก Euro Stoxx 50 ทะลุ 5,500 จุด สูงสุดตั้งแต่มีนาคม โดย AUT20 (+1.6%), W20 โปแลนด์ (+1.05%), SUI20 สวิส (+0.87%) และ FRA40 ฝรั่งเศส (+0.84%) ปรับขึ้น ขณะที่ DE40 เยอรมนีทรงตัว
- ตลาดเงิน: ดัชนีดอลลาร์คงที่ แต่เงินเยนแข็งค่ามากสุดในกลุ่ม G10 (USDJPY -0.25%) ยูโรและฟรังก์สวิสทรงตัว ส่วนดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าหลังข้อมูล CPI (USDCAD +0.4%)
- สินค้าโภคภัณฑ์: ก๊าซธรรมชาติร่วงกว่า 5% ต่ำสุดรอบ 9 เดือน จากการผลิตสูง อากาศสหรัฐเย็นกว่าคาด และพายุเฮอริเคน Erin น้ำมันลดลง -1.2% ขณะที่กาแฟพุ่งกว่า 2% เพราะอากาศหนาวในบราซิลกระทบผลผลิตและคุณภาพ
- คริปโท: Bitcoin ร่วงแตะ 113,000 ดอลลาร์ Ethereum หลุด 4,200 ดอลลาร์ และ Dogecoin ดิ่งกว่า 5% แม้มีข่าวลุ้น ETF