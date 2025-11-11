ข่าวเด่น: ข้อมูลตลาดแรงงานอังกฤษออกมาอ่อนแอกว่าคาด 🚩ค่าเงินปอนด์ (GBP) ร่วงลง

รายละเอียดข้อมูลสำคัญ:
-
อัตราว่างงาน (Unemployment Rate): 5.0% 🔻 (คาด 4.9%, ก่อนหน้า 4.8%)
-
จำนวนผู้ว่างงานเปลี่ยนแปลง: +29K 🔺 (คาด +20.3K, ก่อนหน้า +25.8K)
-
การจ้างงาน (SA Employment Change): -32K 🔻 (คาด +3K, ก่อนหน้า +1K)
-
การจ้างงานเฉลี่ย 3 เดือนต่อ 3 เดือน: -22K 🔻 (คาด +5K, ก่อนหน้า +91K)
-
ค่าจ้างเฉลี่ยรายสัปดาห์ (YoY): +4.8% (คาด +5%, ก่อนหน้า +5%)
-
ค่าจ้างไม่รวมโบนัส (YoY): +4.6% (ตรงกับคาด, ก่อนหน้า +4.7%)
💬 ภาพรวมตลาด:
ค่าเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ร่วงทันทีหลังข้อมูลแรงงานอังกฤษออกมาอ่อนแอกว่าคาดในทุกตัวชี้วัด — สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวและแรงกดดันต่อธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ให้ต้อง ผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง
📉 GBPUSD ปรับตัวลดลงทันทีหลังประกาศข้อมูล สะท้อนมุมมอง “dovish” ที่มากขึ้นจาก BoE และความคาดหวังว่าอาจมีการ ลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงต่อไป
ข่าวเด่น: คู่เงิน USDCHF แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PPI ของสวิตเซอร์แลนด์
สรุปข่าวเช้า
ราคาน้ำมันปรับตัว ลดลง หลังรายงานประจำเดือนของ OPEC ⛽📉
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ