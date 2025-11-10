อ่านเพิ่มเติม
14:19 · 10 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดคาดหวังว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลง

สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเบา ซึ่งช่วยให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้โฟกัสไปที่พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความหวังต่อข้อตกลงขั้นสุดท้ายในสหรัฐฯ ที่ดูเหมือนจะใกล้สำเร็จมากขึ้น ยังคงหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกและเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งสะท้อนผ่านการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของดัชนีหุ้นเอเชียในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์

ในสภาวะแบบนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของวันนี้จะมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้นของตลาด แต่ไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ชี้นำทิศทาง ช่วยให้นักลงทุนมีพื้นที่ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเมืองและข่าวสารการเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดยังจับตาการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน ทองคำ และคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

📆 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:

จีน

  • เงินกู้ใหม่ (CNY) เดือนตุลาคม: คาดการณ์ 500 พันล้าน / ครั้งก่อน 1.29 ล้านล้าน

  • ปริมาณเงิน M2 (เทียบรายปี) เดือนตุลาคม: คาดการณ์ 8.1% / ครั้งก่อน 8.4%

นอร์เวย์ (08:00)

  • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เทียบรายปี เดือนตุลาคม: 3.3% (คาด 3.1%, ครั้งก่อน 3.6%)

  • ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เทียบรายปี เดือนตุลาคม: 3.4% (คาด 3%, ครั้งก่อน 3%)

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เทียบรายปี เดือนตุลาคม: 6.9% (คาด N/A, ครั้งก่อน -2.8%)

สวีเดน (08:00)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ปรับฤดูกาล) เทียบรายปี เดือนกันยายน: 13.5% (ครั้งก่อน 10.6%)

ตุรกี (08:00)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม เทียบรายปี เดือนกันยายน: 2.9% (ครั้งก่อน 7.1%)

โรมาเนีย (08:00)

  • ดุลการค้า (EUR) เดือนกันยายน: -2.48 พันล้าน (ครั้งก่อน -2.6 พันล้าน)

สโลวาเกีย (09:00)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม เทียบรายปี เดือนกันยายน: คาดการณ์ -6% (ครั้งก่อน -6.3%)

สาธารณรัฐเช็ก (10:00)

  • อัตราการว่างงาน เดือนตุลาคม: คาดการณ์ 4.5% (ครั้งก่อน 4.5%)

ยูโรโซน (10:30)

  • ดัชนี Sentix เดือนพฤศจิกายน: คาดการณ์ -4.1 / ครั้งก่อน -5.4

