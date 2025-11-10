ข่าวเด่น: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลง! 📉

16:00 - การประกาศข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (พฤศจิกายน):
คาดการณ์เงินเฟ้อในอีก 1 ปีข้างหน้า: 4.7% (ครั้งก่อน: 4.6%)
คาดการณ์เงินเฟ้อในอีก 5 ปีข้างหน้า: 3.6% (ครั้งก่อน: 3.9%)
ความคาดหวังของผู้บริโภค (Consumer Expectations): 49 (คาดไว้: 50.3, ครั้งก่อน: 50.3)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Sentiment): 50.3 (คาดไว้: 53, ครั้งก่อน: 53.6)
สภาวะปัจจุบัน (Current Conditions): 52.3 (คาดไว้: 59.2, ครั้งก่อน: 58.6)
รายงานล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างชัดเจนของความเชื่อมั่นผู้บริโภคในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวด “สภาวะปัจจุบัน” ที่ลดลงแรงที่สุด ข้อมูลออกมาน่าผิดหวังและแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ขณะเดียวกัน ความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะ 1 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในระยะ 5 ปีลดลง ตลาดจึงต้องประเมินใหม่ถึงการชะลอตัวที่เร็วกว่าคาดของสภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค
รายงานฉบับนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะ shutdown ซึ่งจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากแหล่งอื่น ๆ
