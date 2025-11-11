สรุปข่าวเช้า

- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวันนี้ ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากการพุ่งแรงเมื่อวานนี้ โดยหุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ซึ่งเป็นผลงานรายวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ตลาดเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐที่ยาวนานเป็นประวัติการณ์กำลังจะสิ้นสุดลง วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนข้ามเส้นพรรคเพื่อบรรลุข้อตกลงกับพรรครีพับลิกัน และวุฒิสภาได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อยุติทางตันด้วยคะแนนเสียง 60 ต่อ 40 ร่างกฎหมายนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
- ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีและข้อมูลสภาวะปัจจุบัน (เวลา 10.00 น. GMT) รวมถึงข้อมูลธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐ (เวลา 11.00 น. GMT) ซึ่งจะสะท้อนภาพรวมของธุรกิจขนาดเล็กที่จ้างงานเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานสหรัฐ ตลาดหุ้นโปแลนด์ปิดทำการเนื่องในวันประกาศอิสรภาพ ส่วนตลาดแคนาดาปิดทำการในวันรำลึกผู้เสียสละ
- ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากตลาดเอเชียอ่อนแรง โดยทั้ง Nikkei ของญี่ปุ่นและ Hang Seng ของฮ่องกงต่างลดลง ดัชนี Economy Watchers ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแตะ 49.5 สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 47.1 และสูงกว่าระดับก่อนหน้าที่ 47.5 ราคาทองคำและโลหะมีค่าปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังว่ารัฐบาลสหรัฐจะกลับมาเปิดทำการ โดยทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,130 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานปรับตัวลงเล็กน้อย ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต่างเผชิญแรงกดดันในวันนี้
- รายได้ครึ่งปีแรกของ Vodafone อยู่ที่ 19.61 พันล้านยูโร ต่ำกว่าคาดเพียงเล็กน้อย (คาด 19.62 พันล้านยูโร) ขณะที่หนี้สุทธิลดลงเหลือ 25.94 พันล้านยูโร (คาด 27.19 พันล้านยูโร) กำไร EBITDA ปรับปรุงอยู่ที่ 5.73 พันล้านยูโร (คาด 5.65 พันล้านยูโร) ในไตรมาส 2 รายได้จากบริการรวมอยู่ที่ 8.47 พันล้านยูโร (คาด 8.26 พันล้านยูโร) และการเติบโตของรายได้จากบริการในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ +1.2% (คาด +1.58%) บริษัทคาดว่ากระแสเงินสดอิสระ (FCF) ทั้งปีจะอยู่ในช่วงบนของกรอบ 2.4–2.6 พันล้านยูโร และ EBITDA ปรับปรุงจะอยู่ในช่วงบนของกรอบ 11.3–11.6 พันล้านยูโร
- ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี Bitcoin ยังทรงตัวเหนือระดับ 105,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เคลื่อนไหวใกล้ 3,550 ดอลลาร์ แต่เหรียญส่วนใหญ่ปรับตัวลงระหว่าง 2–5% โดย Cardano ลดลงมากกว่า 3%
- ทรัมป์เตือนว่าหากศาลฎีกามีคำตัดสินให้ยกเลิกภาษีศุลกากร การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์และกระทบต่อความมั่นคงของชาติ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าบริษัทอเมริกันจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและการลดภาษีระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่ง ขณะที่สื่อ The Information รายงานว่า Apple ตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัว iPhone Thin ซึ่งเป็นรุ่นขนาดเล็กกว่าพร้อมกล้องและแบตเตอรี่ที่อ่อนลงออกไป ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีของจีนและแคนาดาได้หารือและเห็นพ้องว่าทั้งสองประเทศควรเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
