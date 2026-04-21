GBPUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูลตลาดแรงงานอังกฤษออกมาดีกว่าคาด

ภาพรวมข้อมูลสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรยังค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีอัตราการว่างงานลดลง ค่าจ้างเพิ่มขึ้น และการจ้างงานใหม่ชะลอตัวเล็กน้อย ข้อมูลค่าจ้างที่แข็งแกร่งอาจช่วยหนุนการบริโภค แต่ก็ทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ Bank of England ต้องดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังมากขึ้น ระหว่างความเสี่ยงด้านการผ่อนคลายนโยบายและแรงกดดันจากค่าจ้างที่ยังอยู่ในระดับสูง
- อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรลดลงสู่ 4.9% ต่ำกว่าที่คาดไว้ (5.2%) สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาด และความยืดหยุ่นของการจ้างงานแม้เผชิญความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (ปรับฤดูกาล) อยู่ที่ -11,000 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0 แสดงถึงการหดตัวเล็กน้อย
- ขณะที่ตัวเลขไม่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้น +26,800 สูงกว่าคาดการณ์ สะท้อนสัญญาณที่ผสมผสาน
- การเติบโตของการจ้างงานแบบ 3 เดือนต่อ 3 เดือน (3M/3M) ชะลอลงเหลือ 25,000 ต่ำกว่าคาดการณ์ (35,000) บ่งชี้ว่าโมเมนตัมการจ้างงานเริ่มอ่อนตัว
- การเติบโตของค่าจ้างยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ (YoY) อยู่ที่ 3.8% สูงกว่าคาดการณ์ และรายได้ไม่รวมโบนัสเพิ่มขึ้น 3.6% YoY สะท้อนแรงกดดันด้านค่าจ้างที่ยังคงมีอยู่
