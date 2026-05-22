  
08:46 · 22 พฤษภาคม 2026

Walmart ร่วงลง แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง

 Walmart หุ้นร่วงลงมากกว่า 7% ในวันนี้ แม้ผลประกอบการที่ประกาศออกมาจะดูแข็งแกร่งในภาพรวมแรกเริ่มก็ตาม

Walmart ไม่ใช่ผู้ค้าปลีกทั่วไป เนื่องจากมูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ใกล้ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกใช้เป็นหนึ่งใน “ตัวชี้วัดสำคัญ” ของสุขภาพผู้บริโภคสหรัฐฯ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น

ตัวเลขสำคัญ (Key Metrics)

  • รายได้ Q1: 177.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 174.83 พันล้านดอลลาร์
  • EPS ปรับปรุงแล้ว: 0.66 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับคาดการณ์ตลาด
  • ยอดขายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก: +26%
  • ธุรกิจโฆษณาเติบโต: +37%

อย่างไรก็ตาม ตลาดตอบสนองเชิงลบ “หลัก ๆ มาจากแนวโน้มอนาคต (guidance)”

แนวโน้มอนาคตที่กดดันราคาหุ้น

  • คาดการณ์ EPS Q2: 0.72–0.74 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 0.75 ดอลลาร์
  • คงคาดการณ์ EPS ทั้งปีที่ 2.75–2.85 ดอลลาร์
    → ค่ากลางยังต่ำกว่าคาดนักวิเคราะห์ที่ 2.92 ดอลลาร์

ดังนั้น ภาพรวมจึงออกมา “ผสม (mixed message)”

ด้านผู้บริโภคยังแข็งแรง แต่เริ่มมีแรงกดดันต้นทุน

ในเชิงยอดขาย:

  • ยอดขายสาขาเดิม (LFL) เพิ่มขึ้น 4.1%
  • จำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น 3.0%

สะท้อนว่า ผู้บริโภคยังคงจับจ่ายต่อเนื่อง

แต่ในอีกด้าน:

  • กำไรจากการดำเนินงานถูกกดลง 250 basis points
  • สาเหตุหลักมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงและการขนส่งที่สูงขึ้น

ภาพรวมตลาด
แม้ธุรกิจของ Walmart จะยังได้ประโยชน์จากขนาดธุรกิจขนาดใหญ่และการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปสู่สินค้าราคาถูกกว่า แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันเงินเฟ้อต้นทุนได้

👉 สิ่งที่ตลาดกังวลคือ:

  • กำไรไม่ได้เติบโตตามรายได้
  • แนวโน้มกำไรในอนาคตเริ่ม “ไม่ชัดเจน”
  • ยิ่งคาดการณ์ระยะไกล ความไม่แน่นอนยิ่งสูงขึ้น

📌 สรุป:
Walmart ยังสะท้อนภาพผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ “ยังใช้จ่ายอยู่” แต่กำลังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนที่เริ่มกัดกินกำไร — ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หุ้นปรับตัวลง แม้ผลประกอบการจะดูแข็งแกร่งก็ตาม

WMT.US (D1)

 

การปรับตัวลงหลังรายงานผลประกอบการได้ลบกำไรเกือบทั้งหมดของปีนี้ (ประมาณ 15%) และดึงราคาหุ้นกลับลงมาใกล้จุดต่ำสุดของเดือนมีนาคม

การปรับตัวลงหยุดอยู่ที่ระดับ Fibonacci 78.6% ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นเดิม ทำให้บริเวณนี้อาจกลายเป็นโซนแนวต้านสำคัญ

แม้ราคาจะปรับฐาน แต่โมเมนตัมของเส้นค่าเฉลี่ย EMA ยังสะท้อนภาพแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง

ดังนั้น ภาพรวมในกรณีพื้นฐานอาจเป็นการเข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวในกรอบ (consolidation) ระหว่างระดับ 120–130 ดอลลาร์ โดย Source: xStaton5

22 พฤษภาคม 2026, 08:52

ข่าวเด่นวันนี้ 22 พ.ค.
22 พฤษภาคม 2026, 08:43

ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง: น่ากังวลหรือไม่?
22 พฤษภาคม 2026, 08:41

รัฐบาลสหรัฐฯ เดินหน้าสนับสนุน “การปฏิวัติ Quantum” 🚀
22 พฤษภาคม 2026, 08:39

ตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน ทั้งบวกและลบต่อเศรษฐกิจ
หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก