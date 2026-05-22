Walmart ร่วงลง แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง

Walmart หุ้นร่วงลงมากกว่า 7% ในวันนี้ แม้ผลประกอบการที่ประกาศออกมาจะดูแข็งแกร่งในภาพรวมแรกเริ่มก็ตาม
Walmart ไม่ใช่ผู้ค้าปลีกทั่วไป เนื่องจากมูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ใกล้ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกใช้เป็นหนึ่งใน “ตัวชี้วัดสำคัญ” ของสุขภาพผู้บริโภคสหรัฐฯ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น
ตัวเลขสำคัญ (Key Metrics)
- รายได้ Q1: 177.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 174.83 พันล้านดอลลาร์
- EPS ปรับปรุงแล้ว: 0.66 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับคาดการณ์ตลาด
- ยอดขายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก: +26%
- ธุรกิจโฆษณาเติบโต: +37%
อย่างไรก็ตาม ตลาดตอบสนองเชิงลบ “หลัก ๆ มาจากแนวโน้มอนาคต (guidance)”
แนวโน้มอนาคตที่กดดันราคาหุ้น
- คาดการณ์ EPS Q2: 0.72–0.74 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 0.75 ดอลลาร์
- คงคาดการณ์ EPS ทั้งปีที่ 2.75–2.85 ดอลลาร์
→ ค่ากลางยังต่ำกว่าคาดนักวิเคราะห์ที่ 2.92 ดอลลาร์
ดังนั้น ภาพรวมจึงออกมา “ผสม (mixed message)”
ด้านผู้บริโภคยังแข็งแรง แต่เริ่มมีแรงกดดันต้นทุน
ในเชิงยอดขาย:
- ยอดขายสาขาเดิม (LFL) เพิ่มขึ้น 4.1%
- จำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น 3.0%
สะท้อนว่า ผู้บริโภคยังคงจับจ่ายต่อเนื่อง
แต่ในอีกด้าน:
- กำไรจากการดำเนินงานถูกกดลง 250 basis points
- สาเหตุหลักมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงและการขนส่งที่สูงขึ้น
ภาพรวมตลาด
แม้ธุรกิจของ Walmart จะยังได้ประโยชน์จากขนาดธุรกิจขนาดใหญ่และการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปสู่สินค้าราคาถูกกว่า แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันเงินเฟ้อต้นทุนได้
👉 สิ่งที่ตลาดกังวลคือ:
- กำไรไม่ได้เติบโตตามรายได้
- แนวโน้มกำไรในอนาคตเริ่ม “ไม่ชัดเจน”
- ยิ่งคาดการณ์ระยะไกล ความไม่แน่นอนยิ่งสูงขึ้น
📌 สรุป:
Walmart ยังสะท้อนภาพผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ “ยังใช้จ่ายอยู่” แต่กำลังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนที่เริ่มกัดกินกำไร — ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หุ้นปรับตัวลง แม้ผลประกอบการจะดูแข็งแกร่งก็ตาม
WMT.US (D1)
การปรับตัวลงหลังรายงานผลประกอบการได้ลบกำไรเกือบทั้งหมดของปีนี้ (ประมาณ 15%) และดึงราคาหุ้นกลับลงมาใกล้จุดต่ำสุดของเดือนมีนาคม
การปรับตัวลงหยุดอยู่ที่ระดับ Fibonacci 78.6% ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นเดิม ทำให้บริเวณนี้อาจกลายเป็นโซนแนวต้านสำคัญ
แม้ราคาจะปรับฐาน แต่โมเมนตัมของเส้นค่าเฉลี่ย EMA ยังสะท้อนภาพแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง
ดังนั้น ภาพรวมในกรณีพื้นฐานอาจเป็นการเข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวในกรอบ (consolidation) ระหว่างระดับ 120–130 ดอลลาร์
