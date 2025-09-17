ตลาดเด่นวันนี้ : GBPUSD

วันนี้ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลง 0.1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ยังคงเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งแกร่งที่สุดท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์ CPI ออกมาตามคาด แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ธนาคารแห่งอังกฤษมีความยืดหยุ่นจำกัด ขณะเดียวกัน ความสนใจต่อสหราชอาณาจักรถูกเสริมเพิ่มขึ้นอีกจากการเยือนประเทศเป็นครั้งที่สองของโดนัลด์ ทรัมป์ในปีนี้
การปรับฐานของ GBPUSD วันนี้หยุดลงที่ระดับ Fibonacci retracement 78.6% ของแนวโน้มขาลงล่าสุด การสนับสนุนนี้ค่อนข้างอ่อนเนื่องจากความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นรอบการตัดสินใจของ Fed แต่การยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (EMA สีเหลือง) ควรช่วยรักษาแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบันไว้ได้
ที่มา: xStation5
สิ่งที่กำลังกำหนดทิศทาง GBPUSD วันนี้
เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 3.8% ต่อปีในเดือนสิงหาคม สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ความกดดันด้านราคาอยู่ต่อเนื่อง แม้ดอกเบี้ยยังสูง (ปัจจุบัน 4%) การเติบโตทางเศรษฐกิจช้า และผลผลิตแรงงานที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม การอ่านค่า CPI ที่เป็นไปตามคาด ร่วมกับการฟื้นตัวของดอลลาร์โดยรวม ทำให้การปรับตัวขึ้นของ GBPUSD ที่เหนือค่าเฉลี่ยสองวันติดกันถูกชะลอ
ต้นทุนที่อยู่อาศัยและค่าเช่ายังคงเป็นภาระใหญ่ที่สุดของผู้บริโภคชาวอังกฤษ (+6%) ขณะที่ราคาสินค้าอาหารก็อยู่ในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากในเดือนสิงหาคม (+5.1% ต่อปี) อย่างไรก็ตาม ถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเพิ่มราคาที่ช้าลงในบริการขนส่ง (โดยเฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน) และโรงแรมกับร้านอาหาร
การไม่มีความเซอร์ไพรส์จาก CPI ทำให้ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อปอนด์ลดลงเล็กน้อย แต่แนวนโยบายการเงินที่ต่างกันระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ควรยังคงสนับสนุนสกุลเงินนี้ ตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ย 25 bps วันนี้ ในขณะที่ธนาคารแห่งอังกฤษคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้พรุ่งนี้ เนื่องจากแรงกดดันค่าแรงและเงินเฟ้อสูงที่สุดในกลุ่ม G10 ของสหราชอาณาจักร BoE จึงไม่มีพื้นที่ที่จะ “ออกนโยบายผ่อนคลายกว่าที่คาด” ต่างจาก Fed
ในขณะเดียวกัน การเยือนสหราชอาณาจักรเป็นครั้งที่สองของโดนัลด์ ทรัมป์ในปีนี้กำลังดำเนินอยู่ นอกจากพิธีการแล้ว การเดินทางครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่สำคัญ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงใน Tech Prosperity Deal โดยบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ รายใหญ่ (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) ลงทุนราว 31 พันล้านปอนด์ในภาคเทคโนโลยีควอนตัมและ AI ของสหราชอาณาจักร