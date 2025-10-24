วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)

- โลหะมีค่าปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบหลายเดือน
- ในมุมมองรายเดือน ทองคำยังคงปรับตัวขึ้น 5.8%
- สถานการณ์ในอดีตที่ใกล้เคียงที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2011
- กองทุน ETF ยังคงสะสมต่อเนื่อง
- โลหะมีค่าปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบหลายเดือน
- ในมุมมองรายเดือน ทองคำยังคงปรับตัวขึ้น 5.8%
- สถานการณ์ในอดีตที่ใกล้เคียงที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2011
- กองทุน ETF ยังคงสะสมต่อเนื่อง
โลหะมีค่าปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบหลายเดือน ณ เวลาที่รายงานวันนี้ ทองคำลดลงอีก 1.00% มาอยู่ที่ $4,085 โลหะเงินคำลดลง 1.26% มาอยู่ที่ $48.20 แพลทินัมลดลง 0.55% มาอยู่ที่ $1,609 และแพลเลเดียมปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง 2.10% มาอยู่ที่ $1,411 ในช่วงการปรับฐานนี้ ทองคำลดลงรวม 6.50% ขณะที่โลหะเงินคำลดลง 11.60% อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนล่าสุดมีความโดดเด่นมาก จึงทำให้ทองคำยังคงปรับตัวขึ้น 5.8% ในมุมมองรายเดือน ก่อนเริ่มปรับฐาน ทองคำทำกำไรต่อเนื่องสองเดือนติดกันในระดับตัวเลขสองหลัก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดในอดีตเกิดขึ้นระหว่างกรกฎาคม–สิงหาคม 2011 เมื่อทองคำปรับตัวขึ้น 8.3% และ 12.1% ต่อเดือน ก่อนที่จะปรับตัวลดลง 10.9% ในเดือนกันยายน แต่สถานการณ์ปัจจุบันรุนแรงยิ่งกว่า เนื่องจากทองคำไม่เพียงปรับตัวขึ้นในสองเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังทำผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีได้สูง อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างชัดเจน
แม้ว่าราคาทองคำจะอยู่เหนือระดับ $4,300 ต่อออนซ์ ยังสังเกตเห็นการซื้อจากนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณย้อนกลับได้ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังคงสนับสนุนราคา แต่ปัจจัยฤดูกาลและการวิเคราะห์เชิงเทคนิคชี้ไปที่จุดสูงสุดในระยะสั้น และแนวโน้มสิ้นปีอาจทรงตัว ขณะเดียวกัน กองทุน ETF ยังคงสะสมต่อเนื่อง แต่ที่ตลาดเซี่ยงไฮ้ มีการลดสถานะซื้อสุทธิอย่างมาก และสินค้าคงคลังเงินคำลดลง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการทำกำไรของนักลงทุน
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง
🗽 S&P 500 Q3 Earnings: กำไร-รายได้เหนือคาด – สรุปผลตอบรับของตลาดวอลล์สตรีท