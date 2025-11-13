ข่าวเด่น: GDP อังกฤษ ก.ย. -0.1% ต่ำกว่าคาด 0.0%

🇬🇧 อังกฤษ 07:00 น. BST — ชุดข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกันยายน:
📊 GDP:
-
QoQ: +0.1% (คาด +0.2%, ก่อนหน้า +0.3%)
-
MoM: -0.1% (คาด 0.0%)
-
YoY: +1.1% (คาด +1.4%, ก่อนหน้า +1.2%)
🏭 การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production):
-
MoM: -2.0% (คาด -0.5%, ก่อนหน้า +0.3%)
-
YoY: -2.5% (คาด -1.2%)
🏗️ การผลิตภาคการผลิต (Manufacturing Production):
-
MoM: -1.7% (คาด -0.7%, ก่อนหน้า +0.6%)
-
YoY: -2.2% (คาด -0.8%)
💷 ผลกระทบตลาด:
GDP ต่ำกว่าคาดกดดัน GBP อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการ ลดดอกเบี้ยเร็ว ของ BoE
ตลาดเด่น: OIL.WTI
ข่าวเด่นวันนี้
Siemens หลังประกาศผลประกอบการ: อะไรที่ผิดพลาด?
ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นเกินคาด! 🛢️📈