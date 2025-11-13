อ่านเพิ่มเติม
14:50 · 13 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: GDP อังกฤษ ก.ย. -0.1% ต่ำกว่าคาด 0.0%

🇬🇧 อังกฤษ 07:00 น. BST — ชุดข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกันยายน:

📊 GDP:

  • QoQ: +0.1% (คาด +0.2%, ก่อนหน้า +0.3%)

  • MoM: -0.1% (คาด 0.0%)

  • YoY: +1.1% (คาด +1.4%, ก่อนหน้า +1.2%)

🏭 การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production):

  • MoM: -2.0% (คาด -0.5%, ก่อนหน้า +0.3%)

  • YoY: -2.5% (คาด -1.2%)

🏗️ การผลิตภาคการผลิต (Manufacturing Production):

  • MoM: -1.7% (คาด -0.7%, ก่อนหน้า +0.6%)

  • YoY: -2.2% (คาด -0.8%)

💷 ผลกระทบตลาด:
GDP ต่ำกว่าคาดกดดัน GBP อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการ ลดดอกเบี้ยเร็ว ของ BoE

 

 

