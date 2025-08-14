ข่าวเด่น: GDP ยูโรโซนเป็นไปตามคาด 📌 การผลิตภาคอุตสาหกรรมอ่อนตัว

GDP ยูโรโซน (ประมาณการเบื้องต้น) ไตรมาสต่อไตรมาส: 0.1% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)
- เมื่อเทียบรายปี: 1.4% (คาดการณ์ 1.4%, ก่อนหน้า 1.4%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม (MoM): -1.3% เทียบกับคาดการณ์ -1% และก่อนหน้า 1.7%
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม (YoY): 0.2% เทียบกับคาดการณ์ 1.5% และก่อนหน้า 3.7%
รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอกว่าคาดในยูโรโซน บ่งชี้ว่ายังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้าง แม้ว่า GDP จะยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย