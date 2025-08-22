อ่านเพิ่มเติม

GDP เยอรมนีต่ำกว่าคาด 🔴

13:22 22 สิงหาคม 2025

07:00 น. BST, เยอรมนี – ข้อมูล GDP:

  • GDP เยอรมนี (ไตรมาส 2) รายไตรมาส: -0.3% QoQ (คาด -0.1%; ก่อนหน้า 0.3%)

  • GDP เยอรมนี (ไตรมาส 2) รายปี: 0.2% YoY (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.3%)

GDP ไตรมาส 2 ของเยอรมนีถูกปรับลดลง แสดงให้เห็นว่าลดลง 0.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส (ไม่ปรับฤดูกาล) และเพิ่มขึ้น 0.0% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าการประเมินเบื้องต้น ภาคการผลิตและก่อสร้างทั้งสองภาคทำผลงานต่ำกว่าที่คาดในเดือนมิถุนายน การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (+0.3% รายไตรมาส) แต่การบริโภคภาคเอกชนแทบไม่เพิ่มขึ้น (+0.1%) ต่ำกว่าที่รายงานแฟลชชี้ให้เห็น

แม้ว่าข้อมูลที่ผ่านมาแสดงถึงไตรมาส 2 ที่ซบเซา แต่กิจกรรมทางธุรกิจในช่วงต้นไตรมาส 3 แสดงสัญญาณเชิงบวกบ้าง อย่างไรก็ตาม ภาษีศุลกากรของสหรัฐ โดยเฉพาะสินค้ารถยนต์ อาจส่งผลกดดันต่อการเติบโตในเดือนข้างหน้า

 

 

