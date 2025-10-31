GDP เยอรมนีออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย

🇩🇪 ข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีล่าสุด
GDP (YoY, SA Flash): 0.3% (คาดการณ์ 0.2%, ครั้งก่อน 0.2%)
GDP (YoY, NSA Flash): 0.3% (คาดการณ์ 0.2%, ครั้งก่อน -0.2%)
GDP (QoQ, Flash): 0.0% (คาดการณ์ 0.0%, ครั้งก่อน -0.3%)
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate): 6.3% (คาดการณ์ 6.3%, ครั้งก่อน 6.3%)
การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงาน (Unemployment Change SA): -1K (คาดการณ์ +8K, ครั้งก่อน -7K)
จำนวนผู้ว่างงานรวม (SA): 2.973 ล้านคน (ครั้งก่อน 2.976 ล้านคน)
จำนวนผู้ว่างงานรวม (NSA): 2.910 ล้านคน (ครั้งก่อน 2.955 ล้านคน)
🟢 สรุป: GDP ของเยอรมนีออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย สะท้อนสัญญาณการทรงตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้
“ผลฮาโลวีน” และ 5 ความกังวลที่หลอกหลอนตลาดการเงิน
หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
: ECB, FOMC และ MAG7 – สัญญาณผสมและความระมัดระวังความเสี่ยง
Eli Lilly หลังประกาศผลประกอบการ: ความคาดหวังสูง ผลลัพธ์ยิ่งสูงกว่าอีก