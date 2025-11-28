ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์

🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์
GDP QoQ: -0.5%
(คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.1%)
GDP YoY: 0.5%
(คาดการณ์ 0.6%, ก่อนหน้า 1.2%)
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ KOF (ตุลาคม): 101.7
(คาดการณ์ 101, ก่อนหน้า 101.3)
🇪🇸 สเปน – CPI (ตัวเลขเบื้องต้น)
CPI YoY: 3%
(ตรงกับคาดการณ์, ก่อนหน้า 3.1%)
CPI MoM: 0.2%
(คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.07%)
🇪🇸 สเปน – HICP (ตัวเลขเบื้องต้น)
HICP YoY: 3.1%
(คาดการณ์ 3%, ก่อนหน้า 3.2%)
HICP MoM: 0%
(คาดการณ์ -0.2%, ก่อนหน้า 0.5%)
Source: xStation5
