15:57 · 28 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์

USD/CHF
ฟอเร็ก
-
-

🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์

GDP QoQ: -0.5%
(คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.1%)

GDP YoY: 0.5%
(คาดการณ์ 0.6%, ก่อนหน้า 1.2%)

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ KOF (ตุลาคม): 101.7
(คาดการณ์ 101, ก่อนหน้า 101.3)

🇪🇸 สเปน – CPI (ตัวเลขเบื้องต้น)

CPI YoY: 3%
(ตรงกับคาดการณ์, ก่อนหน้า 3.1%)

CPI MoM: 0.2%
(คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.07%)

🇪🇸 สเปน – HICP (ตัวเลขเบื้องต้น)

HICP YoY: 3.1%
(คาดการณ์ 3%, ก่อนหน้า 3.2%)

HICP MoM: 0%
(คาดการณ์ -0.2%, ก่อนหน้า 0.5%)

 

Source: xStation5

28 พฤศจิกายน 2025, 15:58

