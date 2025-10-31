อ่านเพิ่มเติม
09:07 · 31 ตุลาคม 2025

GDP เบื้องต้นของยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด หนุนให้ค่าเงิน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

🇪🇺 ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซน (เบื้องต้น)

GDP (ปรับฤดูกาล, รายไตรมาส): +0.2% (คาดการณ์ +0.1%; ครั้งก่อน +0.1%)
GDP (ปรับฤดูกาล, รายปี): +1.3% (คาดการณ์ +1.2%; ครั้งก่อน +1.5%)

ตลาดแรงงานยูโรโซน:
อัตราการว่างงานอยู่ที่ 6.3% (คาดการณ์ 6.3%; ครั้งก่อน 6.3%)

📊 ตัวเลข GDP เบื้องต้นของยูโรโซนในไตรมาส 3 ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยเศรษฐกิจขยายตัว 0.2% QoQ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.1% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่เมื่อเทียบรายปี เศรษฐกิจเติบโต 1.3% YoY สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย แม้จะชะลอตัวจากไตรมาสก่อนที่ 1.5%

💬 ผลลัพธ์นี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงเติบโตในอัตราปานกลาง แม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงและอุปสงค์ที่อ่อนตัว

💶 หลังการประกาศตัวเลขดังกล่าว ค่าเงิน ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD)

 

Source: xStation5

31 ตุลาคม 2025, 09:39

หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
31 ตุลาคม 2025, 09:36

Amazon ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% หลังเผยผลประกอบการ 📈 ขณะที่ US100 พยายามฟื้นตัว
31 ตุลาคม 2025, 09:35

: ECB, FOMC และ MAG7 – สัญญาณผสมและความระมัดระวังความเสี่ยง
31 ตุลาคม 2025, 09:34

Eli Lilly หลังประกาศผลประกอบการ: ความคาดหวังสูง ผลลัพธ์ยิ่งสูงกว่าอีก

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก