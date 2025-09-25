อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เจ้าหน้าที่เฟด 🎙️GDP สหรัฐฯ Q2 📄

13:29 25 กันยายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
ค่อนข้างน่าสนใจในช่วงครึ่งหลังของวัน จะมีการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่เฟดทั้งหมด 7 คน ได้แก่ Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly และ Schmid ตลาดจะจับตาคำพูดของพวกเขาเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคม
พร้อมกันนี้ สหรัฐฯ จะรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2, คำสั่งซื้อสินค้าคงทน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

รายละเอียดปฏิทินวันนี้:

  • 08:30 BST 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย SNB (Q3, ธ.ค.)
    คาดการณ์ 0.00%; ครั้งก่อน 0.00%

  • 09:00 BST 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ – แถลงข่าว SNB

  • 13:30 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – ข้อมูล GDP Q2

    • GDP: คาด 3.3% QoQ; ก่อนหน้า -0.5%

    • GDP Sales: คาด 6.8%; ก่อนหน้า -3.1%

    • การใช้จ่ายผู้บริโภคจริง: คาด 1.6%; ก่อนหน้า 0.5%

    • PCE: คาด 2.0%; ก่อนหน้า 3.7%

    • Core PCE: คาด 2.5%; ก่อนหน้า 3.5%

  • 13:30 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน

    • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: คาด 233K; ก่อนหน้า 231K

    • ผู้ขอรับต่อเนื่อง: คาด 1,930K; ก่อนหน้า 1,920K

    • ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์: 240K

  • 13:30 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – ดุลการค้า (ส.ค.)
    คาด -95.7B; ก่อนหน้า -103.6B

  • 13:30 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (ส.ค.)

    • Core Durable Goods Orders: คาด -0.1% MoM; ก่อนหน้า 1.1%

    • Non-defense ex-air: คาด -0.1%; ก่อนหน้า 1.1%

    • Excluding defense: ก่อนหน้า -2.5%

    • Durable Goods Orders รวม: คาด -0.3%; ก่อนหน้า -2.8%

  • 14:00 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – คำกล่าวของ Fed Schmid และ Williams

  • 15:00 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านมือสอง (ส.ค.)
    คาด 3.96M; ก่อนหน้า 4.01M

    • คำกล่าวของ Bowman

  • 18:00 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – คำกล่าวของ Barr

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

