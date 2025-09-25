ปฏิทินเศรษฐกิจ: เจ้าหน้าที่เฟด 🎙️GDP สหรัฐฯ Q2 📄

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
ค่อนข้างน่าสนใจในช่วงครึ่งหลังของวัน จะมีการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่เฟดทั้งหมด 7 คน ได้แก่ Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly และ Schmid ตลาดจะจับตาคำพูดของพวกเขาเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคม
พร้อมกันนี้ สหรัฐฯ จะรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2, คำสั่งซื้อสินค้าคงทน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
รายละเอียดปฏิทินวันนี้:
-
08:30 BST 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย SNB (Q3, ธ.ค.)
คาดการณ์ 0.00%; ครั้งก่อน 0.00%
-
09:00 BST 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ – แถลงข่าว SNB
-
13:30 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – ข้อมูล GDP Q2
-
GDP: คาด 3.3% QoQ; ก่อนหน้า -0.5%
-
GDP Sales: คาด 6.8%; ก่อนหน้า -3.1%
-
การใช้จ่ายผู้บริโภคจริง: คาด 1.6%; ก่อนหน้า 0.5%
-
PCE: คาด 2.0%; ก่อนหน้า 3.7%
-
Core PCE: คาด 2.5%; ก่อนหน้า 3.5%
-
-
13:30 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน
-
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: คาด 233K; ก่อนหน้า 231K
-
ผู้ขอรับต่อเนื่อง: คาด 1,930K; ก่อนหน้า 1,920K
-
ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์: 240K
-
-
13:30 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – ดุลการค้า (ส.ค.)
คาด -95.7B; ก่อนหน้า -103.6B
-
13:30 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (ส.ค.)
-
Core Durable Goods Orders: คาด -0.1% MoM; ก่อนหน้า 1.1%
-
Non-defense ex-air: คาด -0.1%; ก่อนหน้า 1.1%
-
Excluding defense: ก่อนหน้า -2.5%
-
Durable Goods Orders รวม: คาด -0.3%; ก่อนหน้า -2.8%
-
-
14:00 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – คำกล่าวของ Fed Schmid และ Williams
-
15:00 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านมือสอง (ส.ค.)
คาด 3.96M; ก่อนหน้า 4.01M
-
คำกล่าวของ Bowman
-
-
18:00 BST 🇺🇸 สหรัฐฯ – คำกล่าวของ Barr