22 ตุลาคม 2025

GE Aerospace: กำไรทะยานและทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) ✈️

  • GE Aerospace ทำให้นักลงทุนพอใจ เกินความคาดหมายแทบทุกด้าน

  • รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้การเติบโตของคำสั่งซื้อจะยังอยู่ในระดับปานกลาง

  • ทั้งสายงานทหารและพลเรือนเติบโตอย่างรวดเร็ว

  • ห่วงโซ่อุปทานยังคงแข็งแกร่งและเชื่อถือได้

  • บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวทางคำแนะนำสำหรับทั้งปี

GE Aerospace ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของยักษ์ใหญ่อย่าง General Electric เป็นผู้นำระดับโลกด้าน ระบบขับเคลื่อนอากาศยาน, โซลูชันการบริการ และระบบและโซลูชันทางด้านการป้องกันประเทศ

  • วันนี้ ก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิด บริษัทได้เผยผลประกอบการ ไตรมาส 3 ของปีงบการเงิน

  • บริษัทดำเนินงานกับ เครื่องยนต์เชิงพาณิชย์และทหารจำนวนมาก

  • สถานะของบริษัทถือว่ามี ความสำคัญอย่างมากต่อภาคการบินและการป้องกันประเทศระดับโลก

นักลงทุนตื่นเต้นกับผลประกอบการ

  • บริษัทแม่เปิดตลาดด้วยการเติบโต มากกว่า 4% และทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH)

ในไตรมาส 3 มีการประกาศว่า คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

  • กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน

  • EPS และกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย FCF เพิ่มขึ้นประมาณ 30% และ EPS เพิ่มขึ้นถึง 44%

  • สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่รายได้เติบโต แต่ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการแปลงเงินสดก็ปรับปรุงขึ้น

ตัวเลขที่สำคัญ:

  • Free Cash Flow อยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ (+30% YoY)

  • Adjusted EPS อยู่ที่ 1.66 ดอลลาร์ (+44%)

การแบ่งธุรกิจตามส่วนงาน:

  • Commercial Engines & Services (CES)

    • ความต้องการบริการ (รวมถึงบำรุงรักษาและอะไหล่) เพิ่มขึ้น 32% YoY

    • รายได้จากบริการเหล่านี้เพิ่มขึ้น 28%

  • Defense & Propulsion Technologies (DPT)

    • รายได้เพิ่มขึ้น 26% YoY

    • กำไรในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 75% ชี้ให้เห็น การปรับปรุงอัตรากำไรและผลประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนหรือการปรับปรุง mix ลูกค้า-สินค้า

ห่วงโซ่อุปทานยังแข็งแกร่ง

  • บริษัทระบุว่า ซัพพลายเออร์ส่งมอบได้ประมาณ 95% ของปริมาณที่ประกาศตรงเวลา

  • เมื่อต้องผสานกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมั่นใจว่า จะไม่ถูกจำกัดด้วยความพร้อมของวัสดุหรือส่วนประกอบ

ข่าวดีสำหรับนักลงทุน

  • บริษัทปรับเพิ่ม แนวทางการคาดการณ์ทั้งปี

    • การเติบโตของรายได้จากเดิมประมาณ 10% เป็น “high teens”

    • กำไรจากการดำเนินงานปรับเพิ่มประมาณ 300 ล้านดอลลาร์

    • Free Cash Flow คาดว่าจะเกิน 7 พันล้านดอลลาร์ (จากเดิม 6 พันล้านดอลลาร์)

นี่เป็น แรงกระตุ้นเชิงบวกต่อตลาดอย่างชัดเจน

  • ฝ่ายบริหารแสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถ รักษาการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเกินความคาดหมายของตัวเอง

ผลประกอบการไตรมาส 3 แสดงให้เห็นว่า GE Aerospace อยู่ในสภาพที่ดีมาก

  • แม้การเติบโตของคำสั่งซื้อจะค่อนข้างปานกลาง แต่บริษัทสามารถ สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งในผลประกอบการจากการดำเนินงานและกระแสเงินสด

  • ตัวเร่งสำคัญดูเหมือนจะมาจาก บริการหลังการขาย (aftermarket services) รวมถึง การบำรุงรักษา, อะไหล่ และการเข้าร้าน ซึ่งโดยปกติให้ อัตรากำไรสูงกว่าการขายเครื่องยนต์ใหม่

ในส่วน CES

  • บริการเพิ่มขึ้น 32% และรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น 28% รองรับสมมติฐานนี้

ในส่วน DPT

  • กำไรเพิ่มขึ้นมาก ชี้ให้เห็นว่า การบริหารต้นทุน, การปรับปรุง mix ลูกค้าหรือสัญญา และอาจรวมถึงราคาที่สูงขึ้น มีผลชัดเจน

  • นี่เป็นสัญญาณบวกมากในภาคอุตสาหกรรมที่ความกดดันด้านต้นทุนและปัญหาห่วงโซ่อุปทานสามารถส่งผลลบได้

การปรับเพิ่มแนวทางการคาดการณ์

  • เป็นช่วงเวลาที่ตลาดเริ่ม ตั้งราคาเชิงรุกกับบริษัท คาดหวังการดำเนินแนวโน้มต่อ

  • การระบุว่า Free Cash Flow จะเกิน 7 พันล้านดอลลาร์เป็นเรื่องสำคัญ

    • การสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งเป็น พื้นฐานสำหรับการลงทุน, การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และนโยบายผู้ถือหุ้นที่น่าสนใจ เช่น การซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรพิจารณา

  1. คำสั่งซื้อเพิ่มเพียง 2% YoY → การกระโดดแบบครั้งเดียวหรือ base effect อาจไม่โดดเด่นเท่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน

  2. แม้ห่วงโซ่อุปทานดีขึ้น แต่ ตลาดแรงงานยังไม่สมบูรณ์แบบ และอุตสาหกรรมการบินยังคง ไวต่อการขาดแคลนวัสดุ, เงินเฟ้อค่าใช้จ่าย, และแรงกดดันค่าแรง

  3. ฐานเปรียบเทียบสูงอาจจำกัด อัตราการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อการฟื้นตัวของตลาดการบินเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป

  4. การปรับเพิ่มแนวทางการคาดการณ์ → ตลาดคาดหวังให้บริษัทบรรลุหรือเกินเป้า หากผิดหวัง อาจมีการปรับราคาหุ้น

ข้อสรุปสำหรับนักลงทุน

  • ผลประกอบการของ GE Aerospace เป็น สัญญาณการเริ่มต้นไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง และ พื้นฐานที่ดีสำหรับปีที่มีรายได้และกำไรเติบโตสูง

  • บริษัทแสดงให้เห็นว่า สามารถเติบโตด้านการดำเนินงานและสร้างเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำคัญมากในเทคโนโลยีที่ต้องลงทุนสูง

  • หากฝ่ายบริหารรักษาจังหวะได้ดี และตลาดบริการการบินและคำสั่งซื้อเครื่องยนต์ยังเติบโต หุ้นของบริษัทอาจเป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจในภาคการบิน/ป้องกันประเทศ

  • นักลงทุนควรสังเกตว่า อัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อเริ่มเร่งตัวหรือไม่ เพราะผลประกอบการแข็งแกร่งส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มประสิทธิภาพ, การปรับ mix และการส่งมอบ ไม่ใช่แค่การเติบโตของหน่วยสินค้า

ผลประกอบการเดือนตุลาคมยืนยันว่า GE Aerospace อยู่ในช่วงแข็งแกร่ง และฝ่ายบริหารมั่นใจพอที่จะ ปรับเพิ่มแนวทางการคาดการณ์ทั้งปี

  • เป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการพิจารณาบริษัทอย่างละเอียด

GE.US (D1)

Source: Xstation5

