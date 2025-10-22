GE Aerospace: กำไรทะยานและทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) ✈️

-
GE Aerospace ทำให้นักลงทุนพอใจ เกินความคาดหมายแทบทุกด้าน
-
รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้การเติบโตของคำสั่งซื้อจะยังอยู่ในระดับปานกลาง
-
ทั้งสายงานทหารและพลเรือนเติบโตอย่างรวดเร็ว
-
ห่วงโซ่อุปทานยังคงแข็งแกร่งและเชื่อถือได้
-
บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวทางคำแนะนำสำหรับทั้งปี
-
GE Aerospace ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของยักษ์ใหญ่อย่าง General Electric เป็นผู้นำระดับโลกด้าน ระบบขับเคลื่อนอากาศยาน, โซลูชันการบริการ และระบบและโซลูชันทางด้านการป้องกันประเทศ
-
วันนี้ ก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิด บริษัทได้เผยผลประกอบการ ไตรมาส 3 ของปีงบการเงิน
-
บริษัทดำเนินงานกับ เครื่องยนต์เชิงพาณิชย์และทหารจำนวนมาก
-
สถานะของบริษัทถือว่ามี ความสำคัญอย่างมากต่อภาคการบินและการป้องกันประเทศระดับโลก
นักลงทุนตื่นเต้นกับผลประกอบการ
-
บริษัทแม่เปิดตลาดด้วยการเติบโต มากกว่า 4% และทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH)
ในไตรมาส 3 มีการประกาศว่า คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
-
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน
-
EPS และกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย FCF เพิ่มขึ้นประมาณ 30% และ EPS เพิ่มขึ้นถึง 44%
-
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่รายได้เติบโต แต่ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการแปลงเงินสดก็ปรับปรุงขึ้น
ตัวเลขที่สำคัญ:
-
Free Cash Flow อยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ (+30% YoY)
-
Adjusted EPS อยู่ที่ 1.66 ดอลลาร์ (+44%)
การแบ่งธุรกิจตามส่วนงาน:
-
Commercial Engines & Services (CES)
-
ความต้องการบริการ (รวมถึงบำรุงรักษาและอะไหล่) เพิ่มขึ้น 32% YoY
-
รายได้จากบริการเหล่านี้เพิ่มขึ้น 28%
-
-
Defense & Propulsion Technologies (DPT)
-
รายได้เพิ่มขึ้น 26% YoY
-
กำไรในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 75% ชี้ให้เห็น การปรับปรุงอัตรากำไรและผลประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนหรือการปรับปรุง mix ลูกค้า-สินค้า
-
ห่วงโซ่อุปทานยังแข็งแกร่ง
-
บริษัทระบุว่า ซัพพลายเออร์ส่งมอบได้ประมาณ 95% ของปริมาณที่ประกาศตรงเวลา
-
เมื่อต้องผสานกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมั่นใจว่า จะไม่ถูกจำกัดด้วยความพร้อมของวัสดุหรือส่วนประกอบ
ข่าวดีสำหรับนักลงทุน
-
บริษัทปรับเพิ่ม แนวทางการคาดการณ์ทั้งปี
-
การเติบโตของรายได้จากเดิมประมาณ 10% เป็น “high teens”
-
กำไรจากการดำเนินงานปรับเพิ่มประมาณ 300 ล้านดอลลาร์
-
Free Cash Flow คาดว่าจะเกิน 7 พันล้านดอลลาร์ (จากเดิม 6 พันล้านดอลลาร์)
-
นี่เป็น แรงกระตุ้นเชิงบวกต่อตลาดอย่างชัดเจน
-
ฝ่ายบริหารแสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถ รักษาการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเกินความคาดหมายของตัวเอง
ผลประกอบการไตรมาส 3 แสดงให้เห็นว่า GE Aerospace อยู่ในสภาพที่ดีมาก
-
แม้การเติบโตของคำสั่งซื้อจะค่อนข้างปานกลาง แต่บริษัทสามารถ สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งในผลประกอบการจากการดำเนินงานและกระแสเงินสด
-
ตัวเร่งสำคัญดูเหมือนจะมาจาก บริการหลังการขาย (aftermarket services) รวมถึง การบำรุงรักษา, อะไหล่ และการเข้าร้าน ซึ่งโดยปกติให้ อัตรากำไรสูงกว่าการขายเครื่องยนต์ใหม่
ในส่วน CES
-
บริการเพิ่มขึ้น 32% และรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น 28% รองรับสมมติฐานนี้
ในส่วน DPT
-
กำไรเพิ่มขึ้นมาก ชี้ให้เห็นว่า การบริหารต้นทุน, การปรับปรุง mix ลูกค้าหรือสัญญา และอาจรวมถึงราคาที่สูงขึ้น มีผลชัดเจน
-
นี่เป็นสัญญาณบวกมากในภาคอุตสาหกรรมที่ความกดดันด้านต้นทุนและปัญหาห่วงโซ่อุปทานสามารถส่งผลลบได้
การปรับเพิ่มแนวทางการคาดการณ์
-
เป็นช่วงเวลาที่ตลาดเริ่ม ตั้งราคาเชิงรุกกับบริษัท คาดหวังการดำเนินแนวโน้มต่อ
-
การระบุว่า Free Cash Flow จะเกิน 7 พันล้านดอลลาร์เป็นเรื่องสำคัญ
-
การสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งเป็น พื้นฐานสำหรับการลงทุน, การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และนโยบายผู้ถือหุ้นที่น่าสนใจ เช่น การซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล
-
ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรพิจารณา
-
คำสั่งซื้อเพิ่มเพียง 2% YoY → การกระโดดแบบครั้งเดียวหรือ base effect อาจไม่โดดเด่นเท่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน
-
แม้ห่วงโซ่อุปทานดีขึ้น แต่ ตลาดแรงงานยังไม่สมบูรณ์แบบ และอุตสาหกรรมการบินยังคง ไวต่อการขาดแคลนวัสดุ, เงินเฟ้อค่าใช้จ่าย, และแรงกดดันค่าแรง
-
ฐานเปรียบเทียบสูงอาจจำกัด อัตราการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อการฟื้นตัวของตลาดการบินเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
-
การปรับเพิ่มแนวทางการคาดการณ์ → ตลาดคาดหวังให้บริษัทบรรลุหรือเกินเป้า หากผิดหวัง อาจมีการปรับราคาหุ้น
ข้อสรุปสำหรับนักลงทุน
-
ผลประกอบการของ GE Aerospace เป็น สัญญาณการเริ่มต้นไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง และ พื้นฐานที่ดีสำหรับปีที่มีรายได้และกำไรเติบโตสูง
-
บริษัทแสดงให้เห็นว่า สามารถเติบโตด้านการดำเนินงานและสร้างเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำคัญมากในเทคโนโลยีที่ต้องลงทุนสูง
-
หากฝ่ายบริหารรักษาจังหวะได้ดี และตลาดบริการการบินและคำสั่งซื้อเครื่องยนต์ยังเติบโต หุ้นของบริษัทอาจเป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจในภาคการบิน/ป้องกันประเทศ
-
นักลงทุนควรสังเกตว่า อัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อเริ่มเร่งตัวหรือไม่ เพราะผลประกอบการแข็งแกร่งส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มประสิทธิภาพ, การปรับ mix และการส่งมอบ ไม่ใช่แค่การเติบโตของหน่วยสินค้า
ผลประกอบการเดือนตุลาคมยืนยันว่า GE Aerospace อยู่ในช่วงแข็งแกร่ง และฝ่ายบริหารมั่นใจพอที่จะ ปรับเพิ่มแนวทางการคาดการณ์ทั้งปี
-
เป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการพิจารณาบริษัทอย่างละเอียด
GE.US (D1)
Source: Xstation5
