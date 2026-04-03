08:54 · 3 เมษายน 2026

Globalstar, Inc.: “เรากำลังมุ่งหน้าสู่สงครามยักษ์แย่งชิงวงโคจรหรือไม่?” 🚀

Globalstar, Inc. หุ้นพุ่งขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังมีรายงานจาก Financial Times ว่า Amazon.com, Inc. กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการ โดย ณ ขณะรายงาน ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 7%

  • Globalstar, Inc. เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมวงโคจรต่ำ (low Earth orbit) ที่ให้บริการเชื่อมต่อแก่ลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ภาคกลาโหมไปจนถึงบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ หนึ่งในลูกค้ารายสำคัญคือ Amazon.com, Inc. เอง ซึ่งดูเหมือนจะพึงพอใจในบริการจนต้องการความเป็นเอกสิทธิ์ (exclusivity)
  • สำหรับ Amazon.com, Inc. นี่เป็นมากกว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอดีต บริษัทกำลังขยายบทบาทสู่โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และ AI การมีเครือข่ายดาวเทียมของตัวเองจึงเป็นทั้ง “ความเป็นไปได้” และ “ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์” ในการแข่งขันระยะยาว
  • ในฝั่งของ Globalstar, Inc. แม้รายได้จะเพิ่มขึ้น 9% เป็น 273 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 และผลประกอบการดีขึ้น แต่บริษัทยังคงขาดทุนสุทธิ 8.7 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม EBITDA ปรับปรุงอยู่ที่ 136.1 ล้านดอลลาร์ และมีอัตรากำไร EBITDA ราว 50% ซึ่งสะท้อนโมเดลธุรกิจที่เริ่มมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ถึงจุดทำกำไรสุทธิ
  • อย่างไรก็ตาม ดีลนี้อาจไม่ง่ายอย่างที่ตลาดคาด เนื่องจากมีอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ Apple Inc. ซึ่งเริ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดาวเทียมตั้งแต่ปี 2022 ด้วยเงิน 450 ล้านดอลลาร์ เพื่อรองรับฟีเจอร์ Emergency SOS บน iPhone และต่อมาได้ขยายการใช้งานไปยังข้อความ การช่วยเหลือบนท้องถนน และการแชร์ตำแหน่งในพื้นที่ไร้สัญญาณ
  • เอกสารที่ยื่นต่อ SEC ระบุว่า Apple Inc. ในฐานะลูกค้า ได้ตกลงลงทุนในโครงสร้างเครือข่ายใหม่ของ Globalstar ผ่านการถือหุ้นประมาณ 20% ใน SPV (Globalstar SPE) และมีการจองใช้กำลังเครือข่ายถึง 85% ของ capacity ทั้งหมดของระบบ
  • ดังนั้น ดีลระหว่าง Amazon.com, Inc. กับ Globalstar, Inc. จึงมีความซับซ้อนมากกว่าที่ headline บอก เพราะต้องพิจารณาผลประโยชน์และบทบาทของ Apple Inc. ด้วย
  • อนาคตของบริษัทจึงยังไม่ชัดเจน อาจไม่เกิดการเข้าซื้อ อาจมีข้อตกลงร่วมกัน หรืออาจกลายเป็นการแข่งขันระหว่างยักษ์ใหญ่เพื่อควบคุม “ดินแดนใหม่” อย่างอวกาศในยุคถัดไป 🚀
