GOLD ทำจุดสูงสุดใหม่

08:53 3 กันยายน 2025

ทองพุ่งขึ้น 1.5% แตะระดับสูงสุดใหม่เหนือ $3,500 🔔 ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทและคู่เงิน EUR/USD ปรับฐาน

ดัชนีหุ้นสหรัฐ ปรับตัวลง ในวันอังคาร ขยายการปรับฐาน Nasdaq 100 ร่วงกว่า 1.2% และ S&P 500 ลดลงเกือบ 1.1% เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปิดลบ โดยกลุ่มซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงกดดันมากที่สุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 5 จุดพื้นฐานแตะ 4.275% ขณะที่ ดอลลาร์แข็งค่ามากกว่า 0.6% และ EURUSD ร่วงแรง

ทองคำพุ่งเกือบ 1.5% แม้ดอลลาร์แข็งค่า ได้แรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ดัชนีการจ้างงาน ISM ที่อ่อนแออาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณล่วงหน้าว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคม (NFP) ที่จะประกาศวันศุกร์นี้อาจอ่อนตัว เงินเงิน (Silver) ขยับขึ้นเหนือ $40.8 และ บิตคอยน์รีบาวด์แตะ $111k

สหรัฐเพิกถอนใบอนุญาต TSMC ในการขายชิปให้จีน แม้การห้ามครอบคลุมเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่า แต่นักลงทุนมองเป็นลบ โดยเฉพาะเมื่อ Nvidia เปิดเผยว่ากำลังเจรจาขายชิป AI Blackwell ให้จีน

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชี้ ราคายังอยู่ในระดับสูงแต่ต่ำกว่าที่คาด ขณะที่ภาคการผลิตมีภาพผสมผสาน คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น แต่การจ้างงานลดลง

  • ISM Manufacturing: 48.7 (คาดการณ์ 48.9; ก่อนหน้า 48.0)

  • Employment Index: 43.8 (ก่อนหน้า 43.4)

  • Price Index: 63.7 (คาดการณ์ 65.2; ก่อนหน้า 64.8)

  • New Orders: 51.4 (ก่อนหน้า 47.1)

  • Construction Spending (m/m): -0.1% (คาดการณ์ -0.1%; ก่อนหน้า -0.4%)

หุ้น PepsiCo ปิดบวก 2% หลังจากกองทุน Elliott Management เปิดเผยการถือหุ้นมูลค่า $4 พันล้าน

ก๊าซธรรมชาติร่วงเกือบ 2% หลังจากร่วงเกือบ 4% เมื่อต้นเซสชัน กดดันจากความต้องการตามฤดูกาลที่อ่อนตัวในสหรัฐฯ และสภาพอากาศที่เย็นลงทั้งสองฝั่ง ขณะที่ราคากาแฟและโกโก้ปรับลงเช่นกัน

เงินปอนด์อังกฤษถูกเทขายหนัก หลังข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษอ่อนแอและความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของ BoE ส่งผลให้ FTSE 100 ลดลงเกือบ 0.9%

เงินเฟ้อ CPI ยูโรโซนออกมาสูงกว่าคาด โดย Core inflation คงที่ที่ 2.3% y/y (คาด 2.2%) และ Headline inflation อยู่ที่ 2.8% y/y (สูงกว่าคาด) ส่งผลให้ยูโรแข็งค่าหลังการประกาศ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีเพิ่มขึ้น

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
