GOLD ทำจุดสูงสุดใหม่

ดัชนีหุ้นสหรัฐ ปรับตัวลง ในวันอังคาร ขยายการปรับฐาน Nasdaq 100 ร่วงกว่า 1.2% และ S&P 500 ลดลงเกือบ 1.1% เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปิดลบ โดยกลุ่มซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงกดดันมากที่สุด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 5 จุดพื้นฐานแตะ 4.275% ขณะที่ ดอลลาร์แข็งค่ามากกว่า 0.6% และ EURUSD ร่วงแรง
ทองคำพุ่งเกือบ 1.5% แม้ดอลลาร์แข็งค่า ได้แรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ดัชนีการจ้างงาน ISM ที่อ่อนแออาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณล่วงหน้าว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคม (NFP) ที่จะประกาศวันศุกร์นี้อาจอ่อนตัว เงินเงิน (Silver) ขยับขึ้นเหนือ $40.8 และ บิตคอยน์รีบาวด์แตะ $111k
สหรัฐเพิกถอนใบอนุญาต TSMC ในการขายชิปให้จีน แม้การห้ามครอบคลุมเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่า แต่นักลงทุนมองเป็นลบ โดยเฉพาะเมื่อ Nvidia เปิดเผยว่ากำลังเจรจาขายชิป AI Blackwell ให้จีน
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชี้ ราคายังอยู่ในระดับสูงแต่ต่ำกว่าที่คาด ขณะที่ภาคการผลิตมีภาพผสมผสาน คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น แต่การจ้างงานลดลง
ISM Manufacturing: 48.7 (คาดการณ์ 48.9; ก่อนหน้า 48.0)
Employment Index: 43.8 (ก่อนหน้า 43.4)
Price Index: 63.7 (คาดการณ์ 65.2; ก่อนหน้า 64.8)
New Orders: 51.4 (ก่อนหน้า 47.1)
Construction Spending (m/m): -0.1% (คาดการณ์ -0.1%; ก่อนหน้า -0.4%)
หุ้น PepsiCo ปิดบวก 2% หลังจากกองทุน Elliott Management เปิดเผยการถือหุ้นมูลค่า $4 พันล้าน
ก๊าซธรรมชาติร่วงเกือบ 2% หลังจากร่วงเกือบ 4% เมื่อต้นเซสชัน กดดันจากความต้องการตามฤดูกาลที่อ่อนตัวในสหรัฐฯ และสภาพอากาศที่เย็นลงทั้งสองฝั่ง ขณะที่ราคากาแฟและโกโก้ปรับลงเช่นกัน
เงินปอนด์อังกฤษถูกเทขายหนัก หลังข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษอ่อนแอและความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของ BoE ส่งผลให้ FTSE 100 ลดลงเกือบ 0.9%
เงินเฟ้อ CPI ยูโรโซนออกมาสูงกว่าคาด โดย Core inflation คงที่ที่ 2.3% y/y (คาด 2.2%) และ Headline inflation อยู่ที่ 2.8% y/y (สูงกว่าคาด) ส่งผลให้ยูโรแข็งค่าหลังการประกาศ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีเพิ่มขึ้น