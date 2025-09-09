อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ : GOLD

16:42 9 กันยายน 2025

ราคาทองคำวันนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ บริเวณ 3,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำปรับขึ้นแล้วมากกว่า 39% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นเฉลี่ยต่อปีที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี 1990

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เกิดจากความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและอัตราผลตอบแทนจริงที่ต่ำลง รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง–การค้าระหว่างประเทศ และการขาดดุลงบประมาณสูงในหลายเศรษฐกิจ การขายพันธบัตรทั่วโลกและความผันผวนของตลาดหุ้นยิ่งเสริมให้เงินไหลเข้าสู่ “สินทรัพย์ปลอดภัย” นอกจากนี้ การกระจายสำรองทุนออกจากดอลลาร์สหรัฐยังเป็นปัจจัยผลักดันความต้องการทองคำต่อเนื่อง

ทองคำกำลังสร้างเดือนที่โดดเด่นอีกครั้งในปีนี้ ขณะนี้เหลืออีกสามเดือนสุดท้าย ซึ่งโดยประวัติศาสตร์แล้วถือเป็นช่วงที่ทองคำมักปรับตัวขึ้นมากที่สุด

ความต้องการทองคำยังได้รับการสนับสนุนจากการซื้อของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอลซัลวาดอร์ได้ซื้อทองคำครั้งแรกตั้งแต่ปี 1990 ประมาณ 14,000 ออนซ์ เพื่อกระจายการลงทุนออกจาก Bitcoin นอกเหนือจากกรณีรายบุคคล ธนาคารกลางของตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง (รวมถึงจีน) กำลังสะสมทองคำในระดับสถิติ โดยความเห็นส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเชื่อว่าช่วงที่ราคาตกจะมีการซื้อเข้ามา ทำให้ทองคำยังคงได้รับ “การสนับสนุนที่มั่นคง” ในเดือนต่อ ๆ ไป

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก