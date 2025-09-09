ตลาดเด่นวันนี้ : GOLD

ราคาทองคำวันนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ บริเวณ 3,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำปรับขึ้นแล้วมากกว่า 39% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นเฉลี่ยต่อปีที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี 1990
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เกิดจากความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและอัตราผลตอบแทนจริงที่ต่ำลง รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง–การค้าระหว่างประเทศ และการขาดดุลงบประมาณสูงในหลายเศรษฐกิจ การขายพันธบัตรทั่วโลกและความผันผวนของตลาดหุ้นยิ่งเสริมให้เงินไหลเข้าสู่ “สินทรัพย์ปลอดภัย” นอกจากนี้ การกระจายสำรองทุนออกจากดอลลาร์สหรัฐยังเป็นปัจจัยผลักดันความต้องการทองคำต่อเนื่อง
ทองคำกำลังสร้างเดือนที่โดดเด่นอีกครั้งในปีนี้ ขณะนี้เหลืออีกสามเดือนสุดท้าย ซึ่งโดยประวัติศาสตร์แล้วถือเป็นช่วงที่ทองคำมักปรับตัวขึ้นมากที่สุด
ความต้องการทองคำยังได้รับการสนับสนุนจากการซื้อของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอลซัลวาดอร์ได้ซื้อทองคำครั้งแรกตั้งแต่ปี 1990 ประมาณ 14,000 ออนซ์ เพื่อกระจายการลงทุนออกจาก Bitcoin นอกเหนือจากกรณีรายบุคคล ธนาคารกลางของตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง (รวมถึงจีน) กำลังสะสมทองคำในระดับสถิติ โดยความเห็นส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเชื่อว่าช่วงที่ราคาตกจะมีการซื้อเข้ามา ทำให้ทองคำยังคงได้รับ “การสนับสนุนที่มั่นคง” ในเดือนต่อ ๆ ไป